"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Çok dikkat ediniz!

Süleyman KÖSMENE
02 Mayıs 2023, Salı
Muzaffer Bey: Kardeşler arası mübayeneti aşmak için üzerimize düşen vazifeler nelerdir?

Sağduyu Ruhunu Canlı Tutmalıyız

Her zaman, ama bilhassa zor günlerde muhabbet, sevgi, saygı, nezaket, nezahet, akl-ı selim ve sağduyu ruhunu daha fazla canlı tutmalıyız. Önyargılı ve ayrıştırıcı bir dilden uzak durmalıyız. Meramımızı daha sevimli ifadelerle anlatma imkânımız varken, kırıcı bir tarz seçmek bizi ifade etmez.

Su-i zan, riya, ucb gibi kötü hasletleri hayatlandıran bir üslûp yerine, ihlâs, tevazu, mahviyet ve uhuvvet gibi ulvî hasletlere hayat veren bir üslûp, Risale-i Nur’dan öğrendiğimiz düsturlardandır. Adavetkâr bir tutum yerine musalahakâr davranmak her zaman şiarımız olmalıdır. Her gün dünya kadar yamuk insana tebessüm ve hoşgörü dağıtıp da, iş kendi kardeşine gelince iki kelâm etmeden tansiyonu yükseltmek insaf ile bağdaşmaz.

Birbirinizin Kusuruna Bakmayın 

“Mübalâğa ihtilâlcidir”1 diyen bir Üstadımız var. Aynı Üstad, “Biz muhabbet fedaileriyiz. Husûmete vaktimiz yoktur”2 da der. Aynı Üstad şunu da söyler: “Mü’minin şe’ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur. Zahiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet fena bir adama “İyisin iyisin” desen, iyileşmesi ve iyi adama, “Fenasın fenasın” desen, fenalaşması çok vuku bulur.”3

Aynı Üstad şunu da söyler: “Bin haysiyetim olsa, kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim.”4

Aynı Üstad diyor ki: “İkiliğe meydan vermemek ve itidal-i dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve zarurîdir.”5

Aynı Üstad şunu da söyler: “Sakın sakın! Birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz. İtiraz yerinde yardım ediniz.”6

Meşveret Ediniz! 

Aynı Üstad şunu da söyler: “Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur’un elmas kılınçlarına mukabele edemedikleri için…. zayıf damarları bulup şakirdler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki: 

“Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir.” deyip nefsinizi susturunuz! 

Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir.”7

Ben bir Üstad tanıyorum. O da: Kardeşleri arasındaki muhabbete bin haysiyetini feda ediyor. İkiliğe meydan verilmesini istemiyor. İtidal-i dem ve tahammül emrediyor. Birbirimizin kusuruna bakmamamızı öğretiyor.

Ehl-i dalâletin, zayıf damarları bulup şakirtler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini haber veriyor. İçimize bir mübayenet düşmesinden titriyor. Nefis ve şeytanın, bizi kardeşimize karşı itiraza ve tenkide sevk etmesinden kaygı duyuyor. Hayatımızı, haysiyetimizi, dünyevî saadetimizi tesanüde feda etmemizi emrediyor. Enaniyeti terk etmemizi istiyor. Medar-ı niza bir mesele varsa meşveret etmemizi istiyor. Çok sıkı tutmamızı istemiyor. Müsamaha ile birbirimize bakmamızı emrediyor.

O halde bizim meşveretle halledeceğimiz meselelerimizi mübayenet konusu yapmamıza izin yoktur. Bu Üstadı tanımayan var mı?  Tanıyorsak, bu Üstadın yolundan gittiğimizde sıkıntımız kalmaz inşallah. Gitmediğimizde ise küçük sıkıntımız bile gözümüze dağ gibi olur, aşamayız! 

Dipnotlar:

1- Muhakemat, s. 32

2- Tarihçe-i Hayat, s. 59

3- Mektubat, s. 265

4- Lem’alar, s. 637

5- Şuâlar, s. 315

6- Şuâlar, s. 327

7- Kastamonu Lâhikası, s. 234

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Ukrayna'da aralık ayından bu yana 20 bin Rus askeri öldü

    Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen oyunu kullandı

    Bu adaletsiz düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz

    Demokrasi baharı için el ele

    'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

    Bursa'da tur otobüsü devrildi: Sürücü ile 2 öğrenci vefat etti, 44 yaralı var!

    Abluka altındaki Gazze'de 250 bin işsiz var

    Ukrayna: Bahmut'ta karşı taarruza geçtik

    Belçika'da işe bisikletle gidenler km başına 0,27 avro para alacak

    Suriye'de şehit olan polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

    İlk turda iş tamam

    Pakistan'daki su baskınlarında 5 kişi öldü

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Kazanınca şükür namazı kıldık

    Kazanıyoruz

    Kara kış değil, bahar diyoruz

    Yetti gari

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    14 Mayıs bir “Samba” girişimidir!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları
    Cevher İLHAN

    İftiralı seçim manipülasyonları
    Ali FERŞADOĞLU

    Mugalata bitti; hakikat meydana çıktı!
    Risale-i Nur'dan

    Demokratlar inşaallah istibdadı kaldıracaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Çok dikkat ediniz!
    Faruk ÇAKIR

    Diktatörlük İslama zarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayal ile hakikatin farkı
    Durmuş Ali İnci

    Sefahet ve israftan men
    Genel

    Demokrasi baharı için el ele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.