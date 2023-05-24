"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokrasi küfür rejimi mi?

Süleyman KÖSMENE
24 Mayıs 2023, Çarşamba
Ömer Bey: “Demokrasi küfür rejimi; çünkü demokrasilerde açık-saçıklık ve sefahet serbest diyenler var. Böyle olunca demokrasi nasıl caiz olabilir? Bediüzzaman bunu savunmuş mudur?”

Yetkiyi Kur’ân Veriyor

Çok basit ve pratik sorular soracağız. Cevabını lütfen birlikte verelim:  

Hükümetler meşruiyetini nereden alıyor? Halktan…  Bu yetkiyi halka kim veriyor?  

Kendini yönetecekleri seçme hakkını halka veren Kur’ân’dır. İki ayet bu konuda amirdir: “Onların işleri aralarında meşveret ile yürür.”1 Ve, “İş hakkında onlara danış.”2 

Bu ayetler geniş manada halkın genel eğilimine, iradesine, temayülüne sorumluluk veriyor. Yöneticisini seçme hakkını halka veriyor. Yönetimin, milletin rızasını ve hür iradesini temsil etmesi gerektiğini hükme bağlıyor. 

Çağımızda böyle yönetim şekline demokrasi deniyor. Demokrasi kelimesinin menşeine takılıp kalmayalım. Menşei Latince ve Grekçe olabilir. Ama sistem Kur’ân’ın himayesindedir. Ve bu sistemin çağımız medeniyetinde favori olması Kur’ân’ın bir mu’cizesidir. Bunu da teslim edelim. 

Yönetim Kapalı Olmaz

Çünkü demokratik sistemde öncelikle açık rejim esastır. Yönetim kapalı olmaz. Yönetimin her adımı kamuoyu önünde atılır, kamuoyundan ilgili herkesin katkılarıyla paylaşılır ve zenginleştirilir. Devletin mahrem sırları vardır, gizli tutulur; o ayrıdır. Ama yönetimden herkes sorumludur. Millet çoban tutmaz; milletin her ferdi koyunlarının peşinde olur.

Demokraside halkın yönetime katılması esastır. Halk bu yetkisini yönetenlere bir defa verip bırakmıyor. Yönetimin her aşamasına katılıyor. Yardımcı oluyor, eleştiriyor, yol gösteriyor. Örnekleri asr-ı saadete bakınız. Milletin tüm fertleri yönetim sorumluluğuna ortaktır. Yönetim sorumluluğu tek kişiye veya tek zümreye bırakılamaz. Aksi takdirde iş tek kişi veya zümre istibdadına döner.  

Eski zamanda tek kişi veya zümre, yönetimi üstelenebilirdi. Ama biz şimdi yönetim açısından işlerin yoğunlaştığı, medeniyetin inkişaf ettiği, medenî kurumların çoğaldığı, sosyal bağların güçlendiği, yaşama şartlarının farklılaştığı, ilmin, fennin ve teknik meselelerin medeniyeti zenginleştirdiği ve çeşitlendirdiği bir zamandayız. Bu zamanda Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle, “ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.”3 

Tek kişi veya zümre devleti taşıyamaz.

Dinin Düzel Emirleri Güzel Metot İster

Demokraside adalet, hukuk, meşveret (güçlü millet, hür meclis) ve kanun hakimiyeti esastır.4 Bunlar Kur’ân’ın emirleridir. Demokratik bir sistem bu kurumların tamamını garanti eder. Bu kurumların birinin bile önemsenmediği yönetim, demokrat olmadığı gibi, şer’î de değildir. 

Mesela adalet yoksa veya yönetenin emrindeyse, hukuk yönetenin iki dudağına bakıyorsa, meclis yönetenin iradesini oylamaktan başka iş yapmıyorsa, yönetimde kanun değil de yönetenin keyfi talimatları hakimse, böyle sistem demokratik değildir, şer’î de değildir. Bu sistem diktatörlüktür.  

Açık-saçıklık ve sefahet gibi dinin alanına giren konuların hemen tamamında (yönetime ister şeriat, ister demokrasi densin) tek yetkili, irşad kurumudur. Dinin güzel emirlerini güzel metotlarla anlatmalıdır; devletin sopasıyla değil.      

Dipnotlar:

1- Şura Suresi: 38

2- Âl-i İmran Suresi: 159

3- Eski Said Dönemi Eserleri, Hürriyete Hitap, s. 96

4- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 45

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Canlı yayında montaj itirafı

    Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar için yardım çağrısı

    Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri arttı

    UNODC: 3.1 milyon kişi cinayet kurbanı

    Adaylardan “oy kullanın” çağrısı

    Oylar sonuçlara eksiksiz yansımalı

    Peskov: Ukrayna'ya F-16 verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

    BM'den Sudan uyarısı

    İngiltere'deki uluslararası öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek

    Gannuşi idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılanıyor

    ABD tarafından Ay'ın navigasyon haritası çıkarılacak

    573 patlama kaydedildi - Popocatepetl Yanardağı Meksika’yı alarma geçirdi

    Yunanistan'da Çipras da hükümet kurma görevini kabul etmedi

    'Geçinmek mümkün değil'

    Hak, hukuk adalet için kazanan olmalıyız

    22 bin sandıkta şüphe var

    Meteorolojik felaketler son 50 yılda arttı

    Arzuladığın ikbali tek adamdan mı devşireceksin?

    Denge Kılıçdaroğlu ile sağlanır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP ile Millet Partisi Cumhur’da buluştu
    Ahmet BATTAL

    Camide kavganın siyasi sorumlusu sessiz
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi küfür rejimi mi?
    Genel

    Canlı yayında montaj itirafı
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin çirkin yüzü”ne karşı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkesin üstadı kendisine
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hicaz velilerinden dualar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    Şakası olmayan hâller
    Mert Gönenli

    Erdoğan, karşılıksız çek veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.