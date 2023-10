Risale-i Nur Kongresi Yapıldı

Pazar günü Ankara’da Via Flat salonunda Risale-i Nur Kongresini yüz yüze izleme imkânı bulduk. Bu sene, “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konusu işlendi. İsabetli bir konu idi.

Konuşmacılar ilanda da yer aldığı gibi, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Prof. Dr. Hüseyin Çelik ile gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz idi. Ahmed Dursun’un moderatörlüğünde konuşmacılar birbirinden anlamlı mesajlar verdiler.

Masa çalışmaları da kongreye ayrı bir değer kattı. Öncelikle kongre için Risale-i Nur Enstitüsünü, değerli akademisyenleri ve fikir adamlarını tebrik ederim. Neredeyse Türkiye rejiminin sinir uçları konuşuldu. Ama tehevvüre kapılmadan, saygıyla, bilgiyle, hikmetle, kavramlara hakkı verilerek kamuoyu bilgilendirildi.

Böyle bir programa zor gelindiğini söylememiz gerekir. Önce, Yenimahalle Belediyesi, Filistini mazeret göstererek, salonu kullanıma kapattı. Program zoom üzerinden On-line yapılacak derken, Ankara okuyucuları başka bir salon bulmuşlar. Salon küçüktü, ama büyük hizmet etti. Hanımlar bir başka küçük salona alındı ister istemez. Program ekrana yansıtıldı ve youtube’de yayınlandı.

Karanlık Evhamlar

Bu arada bir gazetenin kavgacı yayınları dikkati çekti. Cumhuriyet ile Said Nursi’yi birleştiremeyen hazımsız bir yayındı. Salon verildi diye, belediye üzerinden CHP suçlandı. Said Nursi’nin konuya ne derece doğru bir açılım kazandırdığının hakkı verilmeden… Eski karanlık ve haksız evhamlar nakarat gibi tekrarlandı. Bir siyasetçinin Said Nursi’ye “Cumhuriyet karşıtı” demesi gözlerden kaçmadı.

Said Nursi’yi anlamamaya odaklanmış bir irade vardı karşımızda. Ne diyelim. Neticede, çok şükür, Via Flat’ın küçük salonunda büyük program icra edildi. Said Nursi’yi anlamayanları, anlayamayanları, kendi algılarını aşarak, bir kere olsun programı youtube’den izlemeye davet ediyorum.

Yok, kendi algıları içinde kalacaklarsa, yapacak bir şey yok! Ama o gerici algılardan kurtulmalarını isteriz.

Dikkat Çekici Mesajlar

Konuşmacılar konularına hakimdiler. Hepsi de Said Nursi’nin hürriyet, meşveret, adalet, demokrasi ve cumhuriyet konusundaki dikkat çekici mesajlarını paylaştılar. Kazım beyin, Said Nursi’ye göre demokratik Cumhuriyetinin temellerinin 1908 yılında atıldığını ifade etmesi dikkat çekiciydi. Sonrasında İttihat ve Terakki yönetiminin komitacılığı, daha sonra ise Cumhuriyet döneminin karanlık istibdadı “demokratik cumhuriyet” mefhumunu karartmıştı. Bediüzzaman gerçek anlamda bir dindar demokrattı.

Ahmed Yıldız, bir rejimin demokrasi olduğunu iddia etmesi onu demokratik ülke yapmaz dedi. Demokratik olduğunu söylediğimiz Almanya ve Amerika gibi ülkelerde de kusurlu demokrasi vardır. Türkiye ise kusurlu demokrasi kategorisinden hibrit demokrasi kategorisine düşmüştür. Türkiye demokratlık açısından 167 ülke içinde 113. Sırada yer alıyor. İsim ve resim çok fazla anlam ifade etmiyor. Cumhuriyet, arıların veya karıncaların iş bölümünde olduğu gibi, yönetimin halka ait olduğu bir yönetim sisteminin adıdır dedi.

Hüseyin Çelik, demokrasi ile istibdadın bağdaşmadığını ifade ederek, Cumhuriyeti sınıflara ayırdı: 1-Mutlak Monarşik Cumhuriyet: Yetkinin tek kişide toplandığı, diktatörlük. 2- Otokratik ve totaliter Cumhuriyetler: Yetkinin bir sınıfta toplandığı Cumhuriyetler. 3-Teokratik Cumhuriyet: Dini duyguların esas olduğu yönetimler. 4-Bürokratik Cumhuriyet: Bürokrasi önceliklidir. 5-Demokratik Cumhuriyet: Yetki halktadır. Bediüzzaman bunlardan demokratik cumhuriyeti savunmuştur dedi.

Program ilgiyle izlendi. Katılımcıların ortak kanaati, Risale-i Nur Enstitüsünün böyle programları artırması gerektiği idi. Risale-i Nur Enstitüsüne, katılımcılara, izleyicilere ve salonu tahsis eden otel yönetimine teşekkürler.