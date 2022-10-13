Denizli Fuarı izlenimleri

İlanat İlanat İlanat

Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri Denizli Kitap Fuarındaydık. Cuma akşamı da Denizli dersinde bulunduk.

Önce şunu söylemeliyim: Nurlara dikkat çeken olumlu-olumsuz her türlü hadiseyi “ilânat” sayan bir Üstadımız var bizim. O zaman işin ayrıntısında olmayacağız. Mesela bir cümlesinde gazete haberlerinin ve Zübeyir ağabeyin Nurlarla meşguliyetinin, güzel bir ilânat hükmünde olduğunu söyler Üstadımız.1

Bir başka cümlesinde de olumsuz gelişmeleri bile “ilânat” olarak yorumlar. Mesela Nur talebelerinin hapse girip çıkmalarının, tahliye haberlerinin ve gazetelerin bu haberlere sütunlarında olumlu-olumsuz yer vermelerinin Nurlara nazar-ı dikkati geniş bir dairede çektiğini, Nurların okunmasına geniş bir davet hükmüne geçtiğini ve resmi ilânat hükmünde olduğunu, işitenlerin okuma heveslerini harekete geçirdiğini zikreder. Söz konusu ilanatın Nurların yayılmasına ve tanınmasına vesile olduğunu, bu nedenle, sıkıntı ve zarar verse de, fayda yönünün büyük olduğunu beyan eder.2

Peki, fuarları bu çerçevenin neresine koyalım? Hapis ve tahliye haberleri ilânat oluyorsa, fuar haberleri ilânat olmaz mı?

Bunu Neden Yapmıyoruz Biz?

Hem de nasıl? Hem de nasıl? Fırsatın en konforlusu! Tanıtımın en katmerlisi! İlanatın en verimlisi! Hizmetin en heyecanlısı!

Hemen herkesi doğrudan ve müsbet biçimde hazret-i Üstad ile muhatap ediyorsunuz! Menfi tarafı hiç yok! Broşürler veriyorsunuz! Kitap dergi veriyorsunuz! Gazeteyi tanıtıyorsunuz. Hediye ediyorsunuz. Satış yapıyorsunuz. İrtibat kuruyorsunuz. İletişime geçiyorsunuz.

Fakat laf aramızda: İlimizde, mahallimizde böyle yüksek konforlu tanıtım imkânı yoksa tanıtım ve ilânat yapılmaz mı? Fuar yoksa, yüksek tanıtım ve ilânat konforunu kendimiz sağlayamaz mıyız?

Mahkûm değiliz elbette! Sadece, üzerimizdeki ölü toprağını silkelim atalım, yeter! Kimse bize ne güler, ne kızar, ne ayıplar! Tek engel, ölü toprağımız! -kendi adıma-

Merkezimiz “kurum kültürünü” işleyen bir sokak masası üretse ve illere mahallere bu masalardan ihtiyaç kadar bedeliyle satış karşılığında gönderse… İller ve mahaller belirli sokaklarda masayı kursa ve sıra ile hizmet etmek isteyen herkes bu masalarda belirli günlerde görev alsa, kitap günleri düzenlense… Kitap günlerinde risale ve her türlü yayınımız tanıtılsa, ilanatı yapılsa, halka arz edilse, satışa sunulsa…. Ne dersiniz? Bunu neden yapmıyoruz biz?

Kim bana cevap verebilir? Buna engel ne? Resmi yönü halledilir. Topu merkezimize de atmayalım. Bir ilimiz bu masalardan örnek olarak üretip hizmete sunabilir.

İlanat ve tanıtım yapmamız lazım arkadaşlar! Buna bir çözüm bulmamız lazım! Ömür de bitiyor, hayat da gidiyor! Kabirde hiçbir şey yapamayız! Ve şu imansızlıktan kavrulan insanlar yarın yakamıza yapışır!

Denizli’lere Teşekkürler

Denizli çok güzel geçti. Parasıyla veya koşturmasıyla destek veren ya da bilfiil hizmetinde yer alan isimsiz kahramanlardan Allah razı olsun. Risalelerin tanıtılmasında ve ilanatında harika hizmet ettiler.

Binlerce insana broşür verildi, gazetemiz ve dergilerimiz hediye edildi, risaleler takdim edildi ve tanıtıldı. Satışlar yapıldı. İnsanlar gelip gelip ilgi duydular, sordular, aldılar. Risale-i Nur’un yasak kitap olmadığı bir kere daha zihinlere kazındı.

Denizli’ye ve Denizli’lere teşekkürler. Yarın Üstadın nezdine yüzü ak gitmeyi hak ettiler inşallah. Şimdi sıra diğer illerde… Fuarla veya sokak masalarıyla…

Dipnotlar:

1 Şualar, s. 556

2 Şualar, s. 542