Şakir ARGIN: “Mucize nedir? Depremde kurtulanlara mucize denir mi?”

İşte Keramet!

Öncelikle, deprem felaketinde malını ve canını kaybeden değerli insanımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Cenab-ı Allah böyle felaketlerden milletimizi muhafaza eylesin. Âmin.

Şah-i Nakşibend hazretlerinden (ks) bir müridi keramet istemiş. Hazret: “Evladım! İki adım at hele!” demiş.

Genç, iki adım atarak Hazrete yaklaşmış. Hazret: “İşte keramet!” demiş.

Biz kerameti ve mucizeyi uzaklarda arıyoruz. Ama hepimizin her gün sıradan dediğimiz bir hayatın içinde yaşadıklarımız aslında kerametten ve hatta mucizeden başka bir şey değildir.

İki adım yürümek keramet midir, mucize midir, sıradan bir şey midir?

“Sırandır!” Dediğinizi duyar gibiyim. Fatır-ı Zülcelal’in (Yaratıcı Kudretin), yaşamak için dünya kadar işi bizim için sıradanlaştırdığı bir gerçektir.

Gerçek şu ki: Sıradan bir şey yoktur. Her şey mucizedir.

Sıradanlaştırmaya Hakkımız da Yoktur

Aslında sıradanlık içinde sarılı olmakla beraber, “iki adım atmak” bizim başaracağımız bir iş değil; bizim başarılı kılıdığımız bir iştir. Bu farkı görmemiz lazım.

Bunun için eğer ayaklar kırık, çıkık veya engelli değilse, vücudumuzu yerden belirli bir yüksekliğe kaldırmak, bir bacağı eklemden kırarak ileri doğru atmak, ileri doğru atarken vücudun dengesini sağlamak, vücudun ağırlık merkezini belirli bir denge alanı içinde tutmak, bunun için şeker, kolesterol, tansiyon, trioit, karaciğer ve böbrek fonksiyonları ve vertigo dengesinin düzenli çalışması ve daha bir düzine sağlık şartına bağlıdır.

Bunlardan sadece vertigo sağlıksız olsa, insan dengesini o anda kaybeder ve düşer.

Bu sağlık şartının hangisinde insanın dahli vardır? Bütün sağlık şartlarını hazır bularak konforlu bir hayat süren insan, kendi gücüyle yaşadığını ve kendi kudretiyle yürüdüğünü söyleyebilir mi?

Öyleyse yürümekten nefes almaya her şeyde insan gücünü aşan bir mekanizma yok mudur? Buna ister mucize deyin, ister keramet! İsterse sıradan şeyler…

Ama bunlardan hiçbirini sıradan şeyler diyerek “sıradanlaştırmaya” hakkımız yoktur. Bunları fark edip şükretmekse boynumuzun borcudur.

Istılahta Keramet ve Mucize

Öyleyse yaşıyorsak, yürüyorsak, nefes alıp veriyorsak bu Allah’ın ikramıdır. Bizim kendi başımıza yapmakta aciz kaldığımız davranışlardır. Bizim için Kudret-i İlahiyenin ikramıdır, taltifidir, takdiridir, lütfudur, inayetidir, yaratmasıdır. Aciz kaldığımıza göre, gerçekte mucize işte bunlardır.

Elbette mucize ve keramet kelimelerinin ıstılahi manaları da vardır. Bununla beraber kerametin de, mucizenin de yaratıcısı yine Cenab-ı Allah’tır.1 Kulun dahli yoktur.

Fakat teknik olarak keramet velilere, mucize peygamberlere mahsus kullanılır. Peygamberin istemesiyle Cenab-ı Allah’ın, peygamberinin hatırına, peygamberinin elçiliğini doğrulamak için yarattığı bize göre kural ötesi fiillere mucize diyoruz.2

Depremde insanın kurtulması elbette bu manada bir tecelli değildir. Fakat buna Allah’ın ikramı, lütfu, keremi manasında “mucize” demekte bir günah da yoktur.

Ancak, mucizeyi bağlamından koparmamalı, kulun kendi fiili haline getirmemeli, Allah’a şükrü ve minneti unutmamalı, şükürden şirke girmemelidir. İnsanı onca enkaz altından kurtaran da, enkaz olmaksızın sağlıklı bir ortamdan çekip ölüme götüren de Cenab-ı Allah’tan başkası değildir.

Dipnotlar:

1- Mesnevi-i Nuriye, s. 248., 2- Mektubat, s. 111