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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Depremi önceden keşfetmek

Süleyman KÖSMENE
09 Şubat 2023, Perşembe
Mustafa Bey: “Deprem önceden bilinir mi? Allah’ın ilmi buna müsaade eder mi?”

Tedbir Almak Dinî Bir Görevdir 

Depremi önceden keşfetmek mi? Bu zor iş! Buna şimdiye kadar asr-ı hazır ilmi güç yetiremedi. Bundan sonra yetirebilir mi, göreceğiz. Dinî bir engel yok! Bunu keşfetmenin bir günahı veya bir sakıncası yok!

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, Allah’ın müsaadesi çerçevesinde depremden 

Bir kaç saniye öncesine kadar sismik dalgalar tespit edilebildi. Ama bu bir saate, bir güne, bir haftaya veya daha uzun zamana çıkar mı? Zaman gösterecek. Dileyelim tespiti mümkün olsun. Ve tedbir almak mümkün olsun.

Gerçi deprem için daha binayı yaparken tedbir alınmalı. Zemin etütleri iyi yapılmalı. Binalar çürük yapılmamalı. Üç kuruş ucuz olacak diye malzemeden çalınmamalı. 

Ama neticede, takdir öne geçer, Allah’ın dediği olur. Ve ilim, Allah’ın müsaade ettiği noktaya kadar gelir. Daha ileriye geçemez. Bununla beraber, tedbir almak dinî bir görevdir.      

Ateist Felsefenin Tahribatı

Yüzyılımızda Ateist felsefe din, inanç ve ilim dünyasını boş şüpheleriyle bir hayli sarstı. “Görmediğime, fiziki boyutu olmayana inanmam” felsefesi fizik ilmine mal edildi. Bilimsel bir yaklaşım olarak sunuldu İsviçre’de yapılmakta olan Cern deneyinden sonra ise fizikçilerin geldiği şu ortak nokta fizikçileri şaşırttı: 

 “Bilinen maddi boyutlu evren (fizik ilminin alanına giren evren), bütün âlemin sadece yüzde dördüdür. Âlemin yüzde doksan altısı fizik ilminin alanı dışında cereyan ediyor.”

Bediüzzaman fizikçilerin bugün geldikleri noktaya yüz sene önce işaret etmişti. Bakın ne demişti: “Vücud, Âlem-i Cismanîde Münhasır Değil: Vücudun hasra gelmez muhtelif enva’ını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehadet âleminde. Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, şu’le-feşan gaybî avalim üzerinde.”1

Nitekim daha sonra Sözler adlı eserinde şöyle yazdı Bediüzzaman: “Şu âlem-i maddiyat ve şehadet ise, âlem-i melekût ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir.”2

Yani, mevcudat şu görünen âlemden ibaret değil. Şu şehadet âlemine mevcudat sıkışmadığı gibi, mevcudat neredeyse sınır kabul etmez. Şu görünen âlem, gayb âlemleri üzerinde sadece tenteneli bir perde kadardır.        

Allah İnancı İhya Ediyor

Anlaşılıyor ki: Bilim dünyasının ‘her şeyi bilirimciliği’, hakikatlerin keşfiyle kırılıyor. Daha çok kırılacak.  

Fayı, yer kabuğunu, yerin içyapısını, katmanlarını, çekirdeğini, sismik sinyalleri inceleyen jeoloji ilmi, fayın ne zaman ve niçin kırılacağını bilemiyor. Fay için tedbir alamıyor. Tesadüf deyip işi bitiriyor. Oysa, Allah’tan emir geldiği zaman yapacak bir şey kalmıyor! Teslim olmaktan başka!  

Bu emrin ne zaman verileceğini de Jeoloji ilmi kestiremiyor. Haddine de düşmüyor zaten. Şu bir gerçek ki: İlim için ateist anlayış bir zül; inançlı olmak ise bir zarurettir.

Ve yine anlaşılıyor ki, ilmin de, depremin de fay hatları ancak doğru bir inançla yerine oturacaktır. Öyleyse bilinmeli ki, tedbir almayı ihmal etmemek şartıyla, Allah inancı insanı dünyada da ihya ediyor.        

Dipnotlar: 

1- Sözler, Lemaat, s. 698 

2 -Sözler, s. 511

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