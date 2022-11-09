"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dilimizin ince nüansları

Süleyman KÖSMENE
09 Kasım 2022, Çarşamba
Ankara’dan Eyüp Bey: “Tesadüf ile tevafuk arasındaki fark nedir?”

Tesadüf ve Tevafuk

Tesadüf sözlükte “rastlantı, rast gelmek, kendiliğinden olmak” gibi manalara gelir. Tevafuk ise, İlahi iradenin bir şeyi diğer bir şeye denk getirmesi, Allah’ın bir şeyle diğer şeyleri hoş ve zarif biçimde uyumlu kılması gibi manalara geliyor. Tesadüfte bir başıboşluk ve başıbozukluk vardır. Tevafukta ise İlahî kudrete bağlılık esastır. 

Tesadüf, felsefede her şeyin bir rastlantı sonucu meydana geldiğini, İlahî iradenin söz konusu olmadığını savunan ateist görüşün en temel kavramıdır. Tevafuk ise her şeyin İlahî iradeye bağlı olarak meydana geldiğini, hiçbir şeyin rastlantı olmadığını, kâinatta rastlantıya ve tesadüfe asla yer olmadığını ifade eden Kur’ân hikmetine bağlı bir kavramdır. 

Tesadüf, Tabiat ve Şirk

Bizim bilincimiz dışında olmakla beraber, Allah’ın iradesi çerçevesinde gelişen olaylar serisinin bir tanesine bile “tesadüf” denmesine Risale-i Nur şiddetle karşı çıkar; bunu küfürle eş sayar ve böyle tesadüfe ancak “serseri” lakabını uygun bulur.1 Âlemde her şey o kadar Allah’ın iradesine bağlıdır ki; hiçbir şekilde “âlemde tesadüfe yer yoktur.” 

Bediüzzaman (ra); “tesadüfü, tabiatı ve şirki” aynı paralelde ele alır; bu üç mücrim kavramı bir fesat şebekesi olarak değerlendirir ve bu şebekenin İslâm âleminden ihraç edilmesi ile ilgili verilen kararı Risale-i Nur’un infaz ettiğini beyan eder.2 Tesadüfün yalnızca bir vehimden ibaret olduğunu, Sâniin kast ve iradesi ispat edildiği takdirde ise bu vehmin ortadan kalkacağını; tabiat olaylarının hiçbir şekilde tesadüf oyuncağı olamayacağını3; Kadîr, Hakîm, Basîr ve Alîm olan Cenab-ı Hakkın işine “tesadüf”ün karışamayacağını4 yine Risale-i Nur izah ve ispat eder. 

Cehlimizi Örten Perde 

Bedîüzzaman’ın zengin dağarcığında, İlahî iradeye teslimi ifade eden tevafuk kelimesi aynen kabul görmüş, tesadüf kelimesi ise ihtida etmiştir. Risale-i Nur’da tesadüf tarifi şöyledir: “Tesadüf ise; cehlimizi örten gizli bir hikmet-i İlâhiye’nin perdesidir.”5 

Demek tesadüf kelimesini, İlahî hikmeti ve iradeyi reddeden bir kavram olarak değil; bizim cahilliğimizi örten bir perde olarak kullanabiliriz. Çünkü bizim “tesadüf” diye nitelediğimiz şey, Allah’ın iradesiyle kuşatılmış ve yaratılmıştır. Esbab nasıl Allah’ın kudretine perdeden başka bir şey değilse6; tesadüf de Allah’ın hikmetine perdeden başka bir şey değildir. 

O halde; “tesadüf” veya “rastlamak” kelimesini tamamen bizim bilinç kapsamımız çerçevesinde, bizim boyutlarımız içinde kalmak şartıyla kullanabiliriz. Ancak hiçbir şekilde eşyanın bir başıbozuk düzensizliğin eseri olduğu manasında kullanmamalıyız. 

Meselâ, arkadaşımız ile bir caddede karşılaşmak, sadece bizim irademize göre tesadüftür. Bize göre tesadüf olan karşılaşmanın, Allah’ın iradesiyle tanzim olunan bir tevafuktan başka bir şey olmadığını bilerek, “arkadaşıma rastladım” diyebiliriz.

Nitekim Risale-i Nur’da, “tesadüf” kelimesi, bizim kendi irademize nispet edilerek günlük dilde kullanılmıştır. Meselâ; Emirdağ Lahikasında: “Ehl-i siyasete hiç bakmadığım halde, bu gün tesadüfen kulağıma girdi ki; bazı camileri kaldırmak için bir mecliste, bir kısım dinsiz mebuslar çalışmışlar.”7; Mesnevî’de : “Pek çok belâlara ve düşmanlara tesadüf ettim.”8  Sadece iki örnektir. 

Bu durumda; tesadüf kelimesini günlük dilimizde kullanırken “Tevhid inancını” örselememeye dikkat etmemiz yeterlidir.  

 Dipnotlar:

1- Bakınız: Şualar, s.142,522; Lem’alar, s. 335; Mesnevî-i Nuriye, s.205

2- Mesnevî-i Nuriye, s.152

3- Sözler, s.157

4- Sözler, s.180

5- Sözler, s. 619;Mesnevî-i Nuriye, s.13

6- Sözler, s.619;Mesnevî-i Nuriye, s.13

7- Emirdağ Lahikası, s.166, 2.haşiye

8- Mesnevi-i Nuriye, s.44

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz

    Fâhiş artışlar ekonomik darbeye dönüştü

    İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon

    Yeni bir kanun yapılmalı

    Özer’den ‘ara tatil’ açıklaması

    Pandemiden farksız

    Bahçeli: HDP ziyareti son derece doğal

    Yılbaşına kadar Halk Ekmeğe zam yok

    Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz

    11 yıldır bekletiliyordu: Erzurum'daki 'misafir uçak' satılacak

    Mantarlara ilgili bütün genellemeleri unutun

    Ağrı'daki kazada ölenlerin kimlikleri tespit ediliyor

    Trump: 15 Kasım'da "büyük bir duyuru" yapacağım

    Avrupa'da 15 bin kişi sıcak hava sebebiyle öldü

    Fransa'da gündem Ulusal Meclis'in feshedilme ihtimali

    Rusya'nın 1 günde 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

    Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' çağrısı: Bebeklere ne cevap vereceğiz?

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    📷

    Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

    Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100 yıl öce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
    Ali FERŞADOĞLU

    Narkozun etkisi geçmeye başladı şükür!
    Ahmet BATTAL

    Tarım Kredi’den “tanzim satış”lara
    Cevher İLHAN

    “Mânen ahlâkımıza vurduğu darbe”
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hoşâmedî”nin 100. yılı
    Genel

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile huzurunun İlâhî sırları
    Süleyman KÖSMENE

    Dilimizin ince nüansları
    Raşit YÜCEL

    İskilip’de âlimler vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.