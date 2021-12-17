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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Din ve siyaset konuları

Süleyman KÖSMENE
17 Aralık 2021, Cuma
Malatya/Darende’den Ömer Faruk Pekdoğan: “Risale-i Nur’daki din ve siyaset konularına tam hâkim olan birisinin kendi adına siyaset ile uğraşması ve dine hizmet etmesi daha mantıklı değil mi?”

Siyaset Hizmetkârlıktır

Risale-i Nur’da siyaset dine, vatana ve millete hizmetkârlıktır. Siyasetçi kendini milletin efendisi bilmez, milletin hizmetkârı bilir. Peygamber Efendimiz’in (asm), “Kavmin efendisi onun hizmetkârıdır.” 1 Prensibi onun hayat düsturudur. Milleti kendine köle yapmaz. Milletinin kölesi olur. 2

Dini kendi inhisarına almaz. Milletinin elinde bırakır. Kusuru dine yüklemez, kendine alır. Başarısını dine atfeder. Başarısızlığının sorumluluğunu kendi yüklenir. 

Risale-i Nur’dan din ve siyaset dersini tam alan birisi kendi adına siyaset ile uğraşabilir. Ama dini ve dâvâsı adına siyasete girmez. Dinini ve dâvâsını yerdeki ışıklara tabi kılmaz. 

Kusurunu görür ve babayiğitçe kabul eder. Kendine kusuru söylendiğinde dinin ve mukaddesatın arkasına sığınmaz. Kusuru dinine ve dâvâsına sıçratmaz. Dinini ve dâvâsını menfaati için kullanmaz.

Kendi hakkından feragat eder. Milletin hakkını ve hukukunu kör kuruşuna kadar savunur. Kendi namına gururlanmaz, millet adına tefahur eder. 3 Hizmette ve külfette öne atılır. Nimette ve ganimette geride kalır. Önce nefsini değil, milletini düşünür. Kendisini yediden yetmişe bütün millet efradından sorumlu bilir. Hazret-i Ömer (ra) hassasiyetiyle görev yapar: Fırat’ta bir koyunu kurt kapsa, Allah’ın bunu kendinden soracağı haşyetini, haysiyetini, sorumluluğunu taşır. Özel işlerinde devletin mumunu kullanmaz, kendi mumunu kullanır. Bir bardak soğuk su içse mahşerde bunun hesabı olacağı kaygısına kapılır ve uykuları kaçar.

Siyasetçilik Zor İştir

Risale-i Nur’da siyaset zor iştir. Bir kere siyaseti, dinden aşağıda ve daha değersiz bir yerde tutacaksınız. Dininizi ve dâvânızı yerdeki ışıklara tabi kılmayacaksınız. 

Siyaset kazanç işi değil, rant işi değil, kavga işi değil, nefret işi değil, tarafgirlik işi değildir. Risale-i Nur’da siyasetçilik fedakârlıktır, elindekini avucundakini millet menfaatine seferber etmektir, millet için serden ve yardan geçmektir, barış insanı olmaktır, sadece kendine oy verenlerle değil, bütün insanlarla kucaklaşmaktır, bütün insanları sevmektir, topyekûn milletine tarafgir olmaktır, topyekûn milletine âşık olmaktır. 

Zayıfa mütevazı olmaktır. Sorumluluğu başkasına havale etmeden kendi üzerine almak; ancak tevekkülü elden bırakmamaktır.4

Aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye için çalışmaktır. Siyasetçilik ve tarafgirlik için meydana atılmamaktır. Kur’ân’ı hasmına karşı siper etmemek; Kur’ân’ı kendi nefsi için değil, Kur’ân olduğu için sevmektir. Rakibiyle kavgalı olsa, düşeceğinde elindeki Kur’ân’ı hasmına uzatmak, hasmının yardımını istemektir. Kur’ân’ı kendisiyle beraber çamura düşürmemektir.5 

Her Babayiğidin Harcı Değildir

Risale-i Nur’un istediği şartlarla siyaset yapmak her babayiğidin harcı değildir. Güçlü olsanız kimseye tahakküm etmeyeceksiniz. Keyfi muamele yapmanız yasak! Kafanıza göre hareket edemezsiniz. Zulüm haramdır, yapmayacaksınız. Gücünüzle gururlanıp baskı yapamazsınız! 

İşinizi şûrâ ile yapacaksınız. Keyfinize göre değil, kanunlara uyarak icraat yapacaksınız! Hareket noktanız kuvvet değil, hak olacak! Kuvvetinize güvenmeyeceksiniz, haklı olmaya bakacaksınız! Sisteminizin kalbi marifet, lisanı muhabbet, aklı kanun olacak. 

Şahsınız şûrâya ve millete karşı sorumluluğun ötesinde, hiçbir biçimde şûrâ’dan daha önde olmayacak! Şûrâ’ya emir vermeyeceksiniz, şûrâ’nın ve milletin emrinde olacaksınız. 6

Milletin sözde değil, özde hâkimiyetini esas alacaksınız! Dünya-âlemle dost ve barışık olacaksınız. Kavgacı ve kinci olmayacaksınız, nefret söylemi kullanmayacaksınız!

Kaybetseniz de doğruluk şiarınız olacak. Yalan söylemeyeceksiniz!

Dipnotlar:       

1- Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut 1986, II, 324.

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 87.

3- Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 335.

4- Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 335.

5- Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 358.

6- Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 160, 161.

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