Dinin su-i istimale uğraması faciadır

İstanbul’dan Ergin Boz: “Bir siyasî partinin bir dini su-i istimal ettiğini müşahhas olarak nasıl anlarız?

Dinde Su-i İstimal

Su-i istimal bir şeyin bilerek kötüye ve amacı dışında kullanılmasıdır. Bir lirayı alış verişte kullanmayıp yuvarlak çizmek için kullanmak ve buna tahsis etmek su-i istimal etmek olur. Fakat bir lira kıymetsizdir. Su-i istimali de kimsenin dikkatini çekmez. Dünyanın ve ahiretin en kıymetli metaı olan bir din ise su-i istimale uğrarsa, su-i istimal edeni de, buna taraf olanı da mes’ul eder.

Dini dünya için kullanmak ve dünyevî ikbaline basamak yapmak, dinden menfaat temin etmek dini su-i istimal etmektir. Din bu kapıyı sımsıkı kapamak için amelde ihlâs ve samimiyet aramıştır. İhlâs, dinde su-i istimalin düşmanıdır.

Dinden menfaat temin etmek için illa siyasetçi olmak da gerekmiyor. Adam camide seninle beraber namaz kılıyor. Camiden çıkınca bal satıyor. Namaz kıldı diye balından güvenerek alırsın. Ama bal sahte çıkar.

Adam bu işi çarşıda pazarda yapmıyor. Çünkü balına kendisi güvenmiyor. Camide satıyor ki caminin değerini menfaatine basamak yapsın. Bu adam hem sahtekârdır, hem haram kazanmıştır, hem de dini ve dince mukaddes tanınan değerleri kullanmıştır. Dini ve namazı su-i istimal etmiştir.

Su-i İstimal Günahları ArTtırır

Bilmeyerek kötüye kullanım su-i istimale girmez. Bilmemek hatadır. Fakat hatasını kabul ve itiraf etmek ve verdiği zararı tazmin etmekle affedilir. Bilerek su-i istimal ise böyle değildir. Bilerek su-i istimal etmekte hainlik, zalimlik, fasıklık, asilik, bencillik, menfaatperestlik gibi rezil duygular devrededir. Gerek insanlara, gerekse dine açtığı hasar çok daha fazladır.

Bunda geriye dönüş, hatasını itiraf, af isteği, pişmanlık her zaman devreye girmez. Çünkü yaptığını meşrû sanır. İşin vahim tarafı, bunu meşrû saymak, bu işin amel içindeki cezasıdır. Rıza nazarı yanlışlığı görmez. Amelde ceza, açık cezadan daha tehlikelidir. Çünkü ceza olduğunu ve günahın kartopu gibi yuvarlanarak sana döndüğünü bilemezsin, söyleseler de kabul etmezsin.

Dinin ve dince mukaddes tanınan değerlerin su-i istimali bir faciadır. Eğer tövbe etmezse günahı, “kessaretüzzünup” olur. Yani günahtan günah doğuran ve günahları arttıran bir facia olur. Hem yalan, hem hile, hem sahtekârlık, hem dini yanlış temsil, hem dini su-i istimal etmek gibi katlanan günahlar bu adamın ve tarafgirlerinin belini kırar.

Muharrik Hamiyet-i Diniye Olmalı

“Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor? Din namına meydana çıkmak lâzım.” diyenlere Bediüzzaman Hazretleri şahane bir misal ile şöyle cevap veriyor: (Orijinal bir cevap olduğu için aynen alalım)

“Evet, lâzımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikelidir. Birincisi hata da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür.

Denildi: “Nasıl anlarız?”

Dedim: “Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mal-î mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslekdaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavi bir ekseriyette, dine aleyhdarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.

Meselâ, iki adam döğüşürler. Biri, zaif düşeceğini hissederken, elindeki Kur’ân’ı kaviye uzatmakla himayesini dâvet edip, kavi bir ele vermek lâzımdır. Ta beraber çamura düşmesin. Kur’ân’a muhabbetini, hürmetini göstersin. Kur’ân’ı, Kur’ân olduğu için sevsin.

Eğer kavinin karşısına siper etse, himayet damarını tahrik etmeye bedel, hiddetini celb eder. Kur’ân’ı kavi bir hadimden mahrum bırakmakla, zaif bir elde beraber yere düşerse o, Kur’ân’ı kendi nefsi için sever demektir.” 1

Dipnot:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 357.