"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Dualarımızı günahsız ağızla yapıyor muyuz?

Süleyman KÖSMENE
22 Eylül 2023, Cuma
Hanım okuyucumuz: “İnsanların birbirinden duâ istemesi doğru mu? Yani o şekilde edilen duânın makbuliyeti nedir?”

Mü’min Mü’mine Duâ Eder 

Mü’min mü’mine duâ eder, mü’min mü’minden duâ da ister. Mü’minin mü’mine yaptığı duâ aynı zamanda kabulü hak eden dualardandır.  

Çünkü birbiri için yapılan duada:  

1- Diğerkâmlık vardır. Bu, kendinden başkasını düşünmek ve onun derdini dert edinmek demektir. İsar hasletidir. Yani başkalarını kendine tercih etme hasletidir ki, Cenab-ı Hak bundan razı olur. Üstad Hazretleri bu hasletin sahabe hasleti olduğunu söylüyor.1

2- Hüsn-ü şehadet vardır. Mü’minin mü’min hakkındaki hüsn-ü zannı, iyi düşüncesi Cenab-ı Hak katında makbuldür. Meselâ bir cenazede kırk kişinin o cenaze hakkında hüsn-ü şehadette bulunması, Cenab-ı Hakk’ın o cenazeye rahmet nazarıyla bakmasına vesiledir.

3- Günahsız bir ağızla yapılma meziyeti vardır. Benim ağzım, elim, ayağım benim için günahkâr olsa da, senin için günahsızdır. Dolayısıyla benim kendim hakkımda yaptığım duânın kabulü belki sıkıntılı olabilir. Ama senin için yaptığım duâ günahsız bir ağızla yapılmış oluyor ve inşallah kabule karin oluyor.

Ziyanı Yok 

4- Başkasının derdiyle ilgilenme fazileti vardır. Peygamber Efendimiz (asm) müjde etmiştir ki, bir mü’minin başkasının derdiyle dertlenmesi ve ilgilenmesi on itikâftan daha efdaldir. İtikâf bilindiği gibi, Ramazanın son on gününde bir mescitte hiç dışarıya çıkmadan kalmak ve sadece ibadetle, zikirle, tövbeyle ve tefekkürle meşgul olmaktır. İbn-i Ömer (ra) itikâftayken bir Müslüman geliyor ve birisine borçlu olduğundan bahsederek yardım istiyor. 

İbn-i Ömer (ra) adamın derdiyle ilgilenmek için derhal mescitten çıkıyor. Adam: “Ey İbn-i Ömer! İtikâfını bozdun!” deyince İbn-i Ömer: “Ziyanı yok. Benim senin derdinle ilgilenmem bana on itikâf sevabı kazandırıyor. Bunu Resulullah’tan (asm) işittim.” diyor.

5- Mü’min kardeşine duâ ikram etme cömertliği vardır. Malûm, şeytan mü’minler arasını hep bozmak, fitne fesat atmak ister. Bunun için çakıl taşları mesabesindeki kusurlarla Kâbe hürmetinde bulunan mü’min kalbinin kırılmasını başarır.  

Oysa mü’minin, kardeşini affedip ona duâ etmesi, Allah’ın razı olduğu makbul bir davranıştır. Kusuru olsa da, hased etmeyip sevmek, adavet etmeyip muhabbet etmek, bedduâ etmeyip duâ etmek mü’minin mü’mine göstereceği büyük civanmertliktendir.

Duada Gaybilik Sırrı 

6- Bi zahril-gayb sırrı vardır. Bi zahril-gayb, mü’minin, mü’min gıyabında yaptığı duâ demektir ki, duâ için kabul şartlarından biridir. Mü’minin gıyabında onun günahından bahsetmek ne kadar günahsa, mü’minin gıyabında ona duâ etmek de o kadar makbuldür. Bunu Peygamber Efendimiz (asm) müjdeliyor.2 Bu duanın örnekleri Kur’ân’da da çok vardır:

 Bazı örnekler: “Bizi Cehennem azabından koru!”3 Duâsında “biz” zamiri içine birçok ehl-i iman dâhildir.

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.”4

“Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri bağışla!”5

 Peygamberimiz (asm) buyurdu ki:

 “Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için duâ ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye duâ eder.”6

Mü’minlerin birbirlerinden duâ istemeleri, birbirlerine duâ etmeleri hep teşvik edilmiştir. Üstad Hazretleri de, talebelerine hep duâ etmiş, onlardan sürekli duâ istemiştir.7 Namaz tesbihatımızda başka mü’minler lehine yapa geldiğimiz duâlar çoktur.

Dipnotlar:         

1- Lem’alar, s. 263

2- Mektubat, s. 470

3- Bakara Sûresi: 201

4- Haşr Sûresi: 10

5- İbrâhim Sûresi: 41

6- Müslim, Zikir 86; Ebû Dâvûd, Vitir 29

7- Mektubat, s. 575

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimse yargıya emir veremez

    Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi

    Beşiktaş, Belçika'dan 1 puanla döndü

    Fiyatlar aşırı yüksek

    ''Önümüzdeki 1 yıl içerisindeki en iyi günlerimiz bu günler''

    AB heyetine siyonist taciz

    Adres bildiriminde son gün 1 Ekim

    İnternete büyük zam

    Bu geziler için ne kadar harcama yapıldı?

    Depremzede çocuklar: Deprem her gece rüyama giriyor

    Beyaz koda altı ayda 9 bin başvuru

    Hayvanları satarak kalan hayvanları besliyoruz

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak

    Bağcılar - Matbaacılar Sitesi'nde yangın çıktı: 1 kişi öldü

    Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Netanyahu’dan sonra Yahudi kuruluşları

    19 üniversitemiz “Avrupa’nın en iyileri” arasında

    Libya'daki sel sebebiyle 40 bin kişi yerinden oldu

    Avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 90 zam yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye nasıl “mafya üssü” oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kimse yargıya emir veremez
    Ali FERŞADOĞLU

    Hutbe; devlet bildirilerini tebliğ makamı mıdır!?
    Risale-i Nur'dan

    “Balıklar dahi zalimlerden şekva ediyor”
    Şükrü BULUT

    Fransa’nın çöküşü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Dualarımızı günahsız ağızla yapıyor muyuz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette doğruluk ve yalancılık
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim yapar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.