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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dünyada kâfir neden güler?

Süleyman KÖSMENE
01 Eylül 2022, Perşembe
Deniz Bey: Lem’alar’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız: “İşte, muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenâb-ı Hakk’ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imareti için halk etmiştir.”1Kâfirler ve onların yolundan giden sefihler dünyayı nasıl imar ediyor?”

Mesajı Doğru Okumalı

Bu mesajı doğru okumamız lâzım. Şu hususlara dikkat lazım:

1- Dünyayı imar etmekten maksat, dünyayı daha rahat, daha yaşanılır kılmak, yaşama kalitesini arttıracak teknolojik yenilikler yapmak için çalışmaktır. Elektriğin keşfi, telefonun icadı, her türlü teknolojik gelişmeler bunlardandır.  

2- Dünyayı imar etmek günah değildir. Ve aslında Müslüman-kâfir fark etmeksizin, insanoğlunun işidir. Bir bakıma ibadetidir de. Eğer ibadet niyetiyle yaparsa…

3- Kâfir sırf dünya için çalıştığından, bütün aklını dünyaya veriyor, bütün çalışmasını dünyanın daha güzel olması için yapıyor.   

Mü’min ise ahirete iman ettiğinden ve genellikle bütün hayatını ahireti kazanmak için sarf ettiğinden, zühd içine girebiliyor, dünyayı terk düşüncesi içinde yaşayabiliyor. Dünyayı kaybetse de önemsemiyor, ahireti kazanma telâşı bütün aklını dolduruyor. Dolayısıyla dünya için pek üretken olmasa da, ahiret için çok sevap kazandığını, ahiretini kurtardığını düşünüyor.

Gerçekte ise aslında mü’minin ahireti kazanmak için dünyayı terk etmesi gerekmiyor. Dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer verse dünya için de üretici olabilir, ahiretini de kurtarabilir. Dünya için yaptıkları ahiret hesabına da geçebilir.

Dünya Ahiret Dengesi

4- Eğer dünyayı imar eden kişi bununla insanlara Allah için hizmet etmeyi murat etse yaptığı işten sevap da kazanır. Ve yaptığı işte doğruluk, dürüstlük gibi nice ahlâkî güzellikleri yaşadıkça sevabı ve feyzi de artar. Peygamber Efendimiz (asm), “İnsanlara faydalı olan insanların en hayırlısıdır.”2 buyurmuştur.

5- Cenâb-ı Allah dünya ile ahiret için bir denge kurmamızı ister ve emreder. Yalnızca dünya için çalışmamızı istemediği gibi, yalnızca ahiret için çalışmamızı ve dünyayı ihmal etmemizi de emretmez. Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.”3      

Dünyayı İmar Etmek İçin İman Gerekmiyor

6- Dünyayı imar etmek için iman etmek gerekmiyor. Akıl, zekâ, dürüstlük, menfaat, çalışkanlık yeterlidir. Allah çalışmayı emreder, çalışana verir. “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”4 Âyeti haber veriyor ki, Cenâb-ı Allah hiçbir çalışanın çalışmasını zayi etmez.

Başarılı kılmak ve netice vermek için Müslüman olup olmamasına bakmaz. Hakkını vererek çalışan her insan kâfir de olsa başarılı olur, netice alır.  

7- Fakat dünyayı imar edenin elinde bir güç meydana geliyor. Kâfir bu güçle adaletsiz işler de yapıyor. Ve Mü’min’e de zulmediyor. Mü’min de tembelliğinin cezası olarak kâfirlerin rejimine mahkûm oluyor. Sıkıntıyı kendisi çekiyor.

Dolayısıyla dünya kâfire gülerken, mü’min’e cehennem gibi olabiliyor.

Dipnotlar:

1 Lem’alar, s. 301, 302

2 Buhârî, Mağâzî, 35

3 Kasas Sûresi: 77

4 Necm Sûresi: 39

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