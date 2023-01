Ehadiyet ve Samediyet mühürlerini fark edelim

Afyon/ Sultandağı’ndan Ahmet Özbabalık: “Sözler’de, 22. Söz’de, ‘her bir zihayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor’ cümlesi geçiyor. Bunu açar mısınız?”

Ehadiyeti Tanıyalım

Cenab-ı Hak, birliği ve tekliği her şeyde görünen; birliğine ve ehadiyetine varlıklar tarafından şehâdet edilen; eşi, dengi ve benzeri olmayan Vâhid-i Ehad’dir.

Ehadiyet, Cenab-ı Allah’ın birliğini ve tekliğini her bir şeyde gösteriyor olması, her bir zerrede birliğinin tecelli halinde bulunması, her bir şeyin bir tek Allah’ı gösteriyor bulunması, Allah’ın birlik mührünün her bir zerreye vurulmuş olması, her şeyin dizgininin yalnızca Allah’ın elinde oluşu ve bu hakikati her bir zerrenin haykırış halinde olması cümleleriyle tarif edilebilir.

Bütün kâinâtı, bütün zamanlarda, değişen bütün halleriyle bir tek Allah yaratıyor. Vahidiyet de bunu ifade ediyor. Bu yüksek hakikat, her an değişen ve tazelenen varlıklar içinde yüzen ve kendisi de değişken bir varlık olan insan tarafından anlaşılması zor olmasın diye, insan sayısız varlıkların bombardımanı içinde boğulup Allah’ı unutmasın diye, Kur’ân-ı Kerim her bir zerrede, her bir cins varlıkta, her bir sınıfta Allah’ın birlik mührü bulunduğunu, her şeyin doğrudan ve Bir Tek Allah’ı gösterdiğini ilan ediyor.1

Ki bu da Ehadiyet’i ifade ediyor.

Samediyeti Tanıyalım

Samediyet, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin bizzat, her şeyinde ve her halinde doğrudan Allah’a muhtaç olduğunu ifade eden bir sıfat-ı celiledir. Bediüzzaman şöyle diyor: Allah, “hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, hazînesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte Samediyetin gölgesini gösteren bir turrası.”

Bu cümleyi bir önceki paragrafta kendisi açan Bediüzzaman diyor ki: “O zîhayat, kâinatın bir misâl-i musağğarı ve şecere-i hilkatin bir meyvesi hükmünde olduğu için, kâinat kadar ihtiyacâtını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek, Samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona, her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya, Onun bir teveccühünün yerini tutamaz.”2

En küçük bir böcek bile olsa, kâinatın bir küçük çekirdeğini ve yaratılış ağacının bir meyvesini oluşturuyor. Dolasıyla o böceğin her ihtiyacı kâinat kadar azametlidir. Yoksa kendi başına kalsa, yaşamak için olmazsa olmaz ihtiyaçlarından ne ışık bulabilir, ne oksijen, ne hava, ne su, ne hararet! Ne de besin kaynağı!

Böcekten tut, en büyük hayvanlara ve insanlara kadar her bir canlı bütün bunları ve çok daha fazlasını, kâinat çapında ihtiyaçlar olmakla beraber, kolayca bulabiliyorsa, bu Allah’ın Samediyetinin ifadesidir, işaretidir, turrasıdır, sikkesidir, mührüdür, imzasıdır.

Kâinat: Özel Tasarımlar Ülkesi

Dolayısıyla her bir can taşıyan hücre, Allah’ın kendisini kâinatta çok özel bir tasarımla yaratması yönüyle Ehadiyet’in, yani Allah’ın birliğinin kendisi üzerindeki cilvesinin; kâinat çapındaki devasa ihtiyaçlarını Allah’ın kolayca karşılaması ve elinin altında hazır etmesiyle Samediyetin göstergesi bulunuyor.

Bu bize her bir can parçasının ister cüz’, ister küll olsun; çok özel tasarımlarla yaratıldığını, hem Ehediyet hem de Samediyet mührünü bize okuttuğunu gösteriyor ki, İhlas suresinin ilk iki ayeti bunu ifade ediyor. “De ki O Allah Ehaddir, O Sameddir.”3

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 22., 2- Sözler, s. 333., 3- İhlas Suresi: 1,2.