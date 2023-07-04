“Es-Sadikîn” mefhumu üzerinde bir tasarruf

Cemal Karaaslan: “Namaz tespihatında geçen “Essadikîn” kelimesini bazıları çıkartıyor; gerekçesi nedir? Böyle yapmak doğru mudur?”

Tasarruf Bediüzzaman’a Aittir

Üstad hazretlerinden bize intikal eden namaz tesbihatının bazı kısımlarında “Es-sadikîn” ifadesini çıkartan bizzat Hazret-i Üstad’dır. Gerekçesini de Şualar’da şöyle açıklıyor:

“… Dualarda “talebete raseil-i’n-Nur’is-Sadıkîn” cümlesinden “Es-Sadıkîn” kelimesini kaldırdım; tâ ki, ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve me’yusiyet cihetiyle zahirî inkâr ve çekinmekle azimet ve sadakate muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar.”1

Bu mektupta zikredilen tasarruf, tesbihatın bazı dualarında “Risale-i Nur Talebesi” kelimesinden “sadıkîn” sıfatını kaldırmaktır. Namaz tesbihatında üç yerde “talebete raseil-i’n-nur’is-sadıkîn”; bir yerde de yalnız “talebete raseil-i’n-nur” ibaresi vardır.

Şöyle ki: Sabah ve akşam namazlarında “ecirna” ile yapılan şerlerden istiaze bölümünde “sadıkîn” ibaresi mevcuttur. Cennete girme isteğini ihtiva eden metinlerde de “sâdikîn” ibaresi yer alıyor. Mağfiret eyle, merhamet eyle, lütfeyle metinlerinde de “sâdikîn” ibaresi vardır.

Fakat sabah ve ikindi namazlarından sonra Esma-i Hüsna ile yapılan “Cehennem ateşinden muhafaza eyle” duaları bölümünün sonunda gelen “talebete raseil-i’n-nur” ibaresinde “sadıkin” ifadesi mevcut değildir.

Her Dersin İmtihanı Olur

“Sadıkîn” ibaresi Arapça’da “sadıklar” demektir. Sadık kelimesinin çoğuludur. “Talebete raseil-i’n-nur’is-sadıkîn” olunca manası “sadık nur talebeleri” olur.

Sadakat bir sıfattır. Her sıfatta olduğu gibi, bu sıfatta da dereceler vardır. Her nur talebesi “sadık” olmakla beraber, sadakati aynı ölçüde olmayabilir. Esasen nur talebesi için “sadakat” ağır bir imtihan sorusudur. Çünkü Risale-i Nur’dan esaslı bir sadakat dersi alıyor. Malum, her dersin imtihanı olur. Esaslı olarak verilen dersin imtihanı da haliyle olur ve bu daha çetindir.

Bu durumda bu metnin manası, “Nur Talebelerinden sadakati yüksek olanlar” olacaktır. Bu demek oluyor ki, Nur Talebelerinden sadakatte çıtayı aşanlar nefisten, şeytan şerrinden, deccal ve süfyan şerrinden, kabir azabından, ucbdan ve kibirden ve sair seyyiattan Allah’a sığınmakta birbirlerine dua ediyorlar.

Keza Nur Talebelerinden sadakatte ileri olanlar Allah’ın afvında, fazlında, lütfunda, mağfiretinde, Cennete girmekte, makbul amel işlemekte, makbul ve verimli hizmet etmekte de birbirlerinin annelerine, babalarına, arkadaşlarına, dostlarına, ecdadına, dine ve imana hizmet eden bütün halis mü’minlere ve birbirlerine dua ediyorlar.

Fakat sadakatte derecesi ne olursa olsun her nur talebesi Cehennem ateşinden Allah’a sığınmakta bütün esmayı şefaatçi yaptığı duasına bütün nur talebelerini dâhil ediyor.

Böylece her bir nur talebesinin yaptığı her bir tesbihat, inşallah makbul dualardan oluyor. Bu durumda, nur talebelerinin yaptığı her bir namaz tesbihatındaki duaya daha fazla mazhar olmak için sadakatte, istikamette ve tesanütte daha fazla ileri dereceli olmak gerekiyor. Ne kadar sadakat, istikamet ve tesanüt, o kadar dualara mazhariyet!

Şahs-ı Manevîye Sadakat

Bediüzzaman Hazretleri iman hizmetini bir şeyhe, bir halifeye, bir ağabeye değil; şahs-ı manevîye bırakmıştır. Vazife şahs-ı manevînin omuzundadır.

Öyleyse nur talebesinin sadakat göstereceği şeyhi, şahs-ı manevîdir.

Şahs-ı manevî ise meşveret-i şer’iye etrafında şekilleniyor, dal budak salıyor, hizmet ediyor. O halde sadakat, meşveret-i şer’iyeye karşı gösterilecektir. Çünkü meşveret-i şer’iyede ihtilaf yoktur; insicam, ittihat ve hakkın hatırı vardır. Kişi “ben de bilirim; ben de şöyle düşünüyorum” diyebilir. Ama düşüncesi ferdîdir. Meşveret-i Şer’iye nurundan ve şahs-ı manevî feyzinden uzaktır.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul,

2005, s. 528,