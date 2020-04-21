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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Evde kal, Yeni Asya’dan E-Gazete kazan!

Süleyman KÖSMENE
21 Nisan 2020, Salı

MUHTEŞEM BİR HEDİYE 

Pandemi sürecinde evde kal çağrılarına evde kalarak destek veren her vatandaşa Gazetemiz Yeni Asya, bir adet ücretsiz aylık e-gazete aboneliği hediye ediyor.

 Yeni Asya mesajlarını, hizmetini, nuranî temasını en ücra vatandaşa kadar ücretsiz ulaştırmak istiyor. Haklıdır. Yeni Asya doludur çünkü.

Dert söyletir demişler. Yeni Asya dertlidir.

Yeni Asya ümmetin derdiyle dertlidir. Ümmete söyleyeceği çok çözüm tavsiyeleri vardır. Yeni Asya sözünün daha geniş zeminlere ulaşmasını ve oralarda ma’kes bulmasını istiyor. Okuyucu portföyünü genişletmek istiyor.

Biz el atarsak, Yeni Asya’nın daha geniş kesimlere ulaşmasına köprü olabiliriz. Sevabından biz de hissedar oluruz.

Başka kaynaklardan hakikati örtülü ve yamalı olarak, yalan dolanla sarılmış olarak duyan insanımıza kral çıplak diyen, dilsiz şeytan olmayan, hakikati karnında saklamayan bir gazete iyi gelir.

Bu açıdan Yeni Asya’nın bu e-gazete kampanyası tam yerinde, tam zamanında, tam bir iletişim aracıyla yapılmıştır Manalı bir duyarlılıktır. Muhteşem bir hediyedir.

Uzanan bu nuranî elden tutmak bize düşüyor.

Yeni Asya’nın elini tutmak üzerimize vacip olsun, boynumuzun borcu olsun, sırtımızın yükü olsun, alnımızın akı olsun!

KİŞİ BEYANI YETERLİDİR 

Evde kalanlar gazetelerine ulaşamıyorlar. Dolayısıyla gazete okuyamıyorlar. Başka gazetelere ulaşsalar da, doğrulara ulaşamıyorlar. Bir sürü magazin ve dedikodulara, alengirli yalanlara ulaşmak doğrulara ulaşmak sayılır mı?

Yeni Asya penceresi önemlidir. Ve bizim insanımız Yeni Asya penceresinden doğruya ulaşmayı hak ediyor. Ama zihnini ve görüş alanını durmadan algılar kapatıyor uzunca bir zamandır. Bu algıları yıkacak olan Yeni Asya’dır.

Bu açıdan Yeni Asya her eve ulaşmalıdır. “Evde Kal Gazete Oku!” kampanyasına katılarak e-gazete aboneliği kazananların, böylece ceplerine her gün gazeteleri ücretsiz gelmiş olacak.

Bu müstesna bir hizmet! Her şey para değildir. Duâ da lâzım! Hizmet de lâzım! Ülkemizin hassasiyetine katkı da lâzım! İnsanların şifaya ulaşmasına yardımcı olmak da lâzım! İnsanların en doğru yoruma sıfır bedel ile ulaşmasına destek vermek de lâzım!

Teşekkürler Yeni Asya! Sağ olasın, var olasın! Ülkemizin sağlık kaygısına duyarlı bir kampanya ile cevap verdin. Sağlıcakla kalasın! Hizmetlerin daim olsun! Nefesin âli olsun! Hizmetin şanlı olsun! Adın gökyüzüne nurdan harflerle yazılsın!

İşin en güzeli, böyle en doğru yorumlara, en nuranî sayfalara, en istikametli yaklaşımlara en az/bir telefon etmek veya internete girmek maliyeti kadar bir maliyetle ulaşmaktır.

Evde kalan bütün sevdiklerimizi, bütün dostlarımızı, bütün tanıdıklarımızı, bütün arkadaşlarımızı haberdar edelim, hepsine birer e-gazete aboneliği hediye edelim. Kişi beyanı yeterli olacaktır.

Zaten hediye sünnettir. Bir de böyle hakikî bir pusulayı hediye etmek vacip oluyor.

BUGÜNDEN TEZİ YOK 

Yeni Asya’ya e-gazete aboneliği zor değildir. Bilgi almak için gazetemizin bilgi hattı olan, (0545) 599 54 92’yi aramak kâfidir. Abone olmak için de, www.yeniasya.com.tr/e-gazete’ye kendimiz giriş yaparak kaydolmak yeterlidir.

İletişim çağındayız. Her şeyin hızlı olduğu çağımızda gazete aboneliğinin de hız kazanması ve dijital hale gelmesi, hak ve hakikatlerin herkese ulaştırılması için bulunmaz bir fırsattır.

Bu günden tezi yok. Bu günden tezi yok. Yarına bırakmayalım, hayır! Bizler hepimiz, Yeni Asya okuyucuları olarak gönüllü elçileriz, gönüllü görevlileriz.

Zaten dün bildirilmişti gazetemizde. Eğer hâlâ sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız içinde ulaşamadıklarımız varsa bu gün bu işi tamamlayalım inşallah. E-Gazete aboneliğini ulaşabildiğimiz evde kalan kim varsa ulaştıralım ve onlara bizim hediyemiz olsun.

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