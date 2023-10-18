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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Faizi elden nasıl çıkarabiliriz?

Süleyman KÖSMENE
18 Ekim 2023, Çarşamba
Burç Hanım: “Daha önceden faizle nemalanmış bir tasarrufum var. Fakat faizin haram olduğunu yeni öğrendim. Bu faizi kullanmak istemiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Bu faizi elimden nasıl çıkarayım?”

Tükenmez Servetler

Paranın hep yokluğu dert sanılır. Doğrudur: Yokluğunda sıkıntılar yaşanır. Ama yokluğu beraberinde, eğer kavrayabilirsek, sabır, kanaat, tevekkül, rıza, şükür, memnuniyet gibi yüksek değerler ve güzel ahlâklar taşıyor!  

Yokluğun beraberindeki bu değerleri bir fark ettik mi? Bir amel ettik mi? İşte gerçek varlığa, helal ve baki zenginliğe o zaman ulaştık demektir. Çünkü bu değerlerin her birisi birer uhrevi servet, tükenmez kısmet ve baki hazine hükmündedir.

Fedâ Et; tâ Bekâ Bulsun 

Said Nursi Hazretleri diyor ki: “Eğer sen, fânî vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda fedâ etsen, bal arısı gibi olursun, hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Hem, fedâ et; çünkü, şu vücud sende vedîa ve emânettir. Hem Onun mülküdür, hem O vermiştir. Öyle ise, minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fenâ et, fedâ et; tâ bekâ bulsun. Çünkü, nefy-i nefiy ispattır. Yani, yok, yok ise, o vardır; yok, yok olsa, var olur!”1 

Burada “vücud” kavramının içine can ile beraber, eğer varsa mal da girer. Çünkü Kur’ân’ın, Allah yolunda feda etmemizi istediği, Allah’ın müşteri olduğu iki temel varlığımızdan birisi can, diğeri maldır. Ki, Kur’ân şöyle buyuruyor: “Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cennet vermek suretiyle satın almıştır.”2

Can ve mal, vücudu oluşturuyor. Demek oluyor ki, Hâlıkın yolunda can gibi, mal da feda edilebilmeli. Gerçi “mal canın yongasıdır” demişler. Bu nedenle mal vermek, can vermekten çoğu zaman daha zordur! Ama mal vermekte, sabrı, kanaati, şükrü, tevekkülü, rızayı yaşama güzelliği vardır.

Haram Bir Unsur Var mı? 

Paranın varlığı ise, aslında yokluğundan çok daha sıkıntılıdır! Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Uğrunda iffet, izzet neler verilmiş? Ne getirmiş? İçinde kul hakkı var mı? İçinde faiz gibi, rüşvet gibi, haksız kazanç gibi haram bir unsur var mı? 

Kişiye hayır mı, vebal mi taşıyor? Nimet mi, nikmet mi? Hayır mı, şer mi? Bereket mi, sakamet mi? Nerede harcanacak? Kişinin günahına mı, sevabına mı katkı yapacak? Şımartacak mı, şükre mi sevk edecek? Sadaka ve zekât gibi ibadetlerde hissesi var mı, yok mu? Allah’ın rızasını mı, gazabını mı celp edecek? 

Mahşerde mağfireti mi, azabı mı artıracak? Hayırda mı harcanacak, israf mı edilecek? Hesabı verilebilecek mi, hesabında boğacak mı?

Şu bir gerçek ki, “Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.”3

Hibe Edebilirsiniz 

Elinize daha önceden geçmiş bir faiz yükünüz var. Tövbe ettiniz ve bundan sonra faiz almayacaksınız inşallah. Önce tövbenizi tebrik ediyorum. Bu makbul bir tövbedir inşallah! 

Elinizdeki bu yük, milletin öz malıdır, alın teridir, milli servettendir. Banka milletin malından çalarak haksız yere onu sizin hesabınıza yansıttı! Faizin anlamı bu! Milletin öz malını millete geri döndürmek üzere devlete iade etmek gerekiyor. 

Eğer doğrudan bir iade kalemi bulabilirseniz en sağlıklı yol budur. Bulamazsanız devlet namına, kamunun yararlandığı bir okula, kamunun hizmet aldığı bir kamu kurumuna, toplumun menfaatine çalışan bir hayır kurumuna, sevap beklemeksizin, makbuz karşılığı hibe edebilirsiniz. 

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 194

2- Tevbe Sûresi: 111

3- Tekasür Suresi: 8

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