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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Filistin’in gözyaşı dinene kadar

Süleyman KÖSMENE
19 Mayıs 2021, Çarşamba

Cape Town’da Filistin Tepkisi 

Kudüs Fatihi Selâhaddin-i Eyyubi’nin şu sözü hâlâ kulaklarda çınlar: “Resûlullah’ın Mi’rac’da bütün peygamberlere imam olarak namaz kıldırdığı mescit, Haçlıların elindeyken ben nasıl gülerim! Kudüs esir iken ben gülemem!”   

Ne yazık ki bu yürekli ses 826 sene öncesinde kaldı. Bu gün Müslüman’dan beklenen yürekli ses, Müslüman olmayan ülkelerden, Güney Afrika’dan, Güney Amerika’dan geliyor. Ülkesinin yüzde 79’u Hıristiyan, sadece 1,5’u Müslüman olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Nelson Mandela, ülkesinin hürriyetini Filistin’in hürriyeti ile tanımlamıştı. Şu sözü hâlâ zihinlerde: “Filistin hür olmadıkça, Güney Afrikalıların hürriyeti tamamlanmamıştır.”  

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başşehri Cape Town’da, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere bir gösteri düzenlendi. Burada bu defa torun Zwelivelile Mandla Mandela konuştu. Filistinlilerin katledildiğine veya hapsedildiğine şahit olmaktan derin bir acı duyduklarını belirten torun Mandela şöyle dedi: “Dünya gözüyle ‘hür’ Filistin’i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin’deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı konuşacağız. Bu sebeple bugün bir aile olarak burada birlikteyiz.”      

Venezuela’da Filistin Tepkisi

Güney Amerika devletlerinden biri olan ve nüfusunun sadece yüzde 3’ü Müslüman, geri kalanı Hıristiyan, ateist, agnostik ve mahalli dinlere inanan Kızılderili Venezuela’nın devlet başkanı Nicolas Madura Moros, Venezuela’dan sesini yükseltti: 

Benim masum, acısı dinmeyen, Filistin halkıma yapılan bir katliâm! Saygıdeğer yurttaşlarım, bu katliâm bir soykırıma gidiyor. Çok acı. Buradan öncelikle Yahudilere bir çağrım var. Misket bombalarıyla devletiniz Filistin’i şimdiye kadar bombaladı ve katliâma devam ediyor. Gazze’de öldürülen çocukların katili İsrail devletine önce dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler dur demeli. Katil devletlerini ilk Yahudiler kınamalı. Filistinde Müslüman, Hıristiyan, farklı dinlerden ve kültürden insanlar var. 

“İkinci çağrım bölgedeki Arap halkına ve liderlerine. Ne zamana kadar katliâma sessiz kalacaksınız? Filistinli kardeşlerinizin katliâmını izlemeye devam mı edeceksiniz? Arap halkları ne zaman uyanacak? Ve Arap liderleri ne zaman uyanıp Filistin halkının sesine ses vereceksiniz? Yerin dibine batsın resmî açıklamalarınız! Yerin dibine batsın uluslar arası protokolünüz! Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz. Durdurmalısınız. Venezuela devlet başkanı olarak size sesleniyorum. Yeter artık! Resmî açıklamalardan öteye gidemiyorsunuz. Ses tonumdan dolayı kusuruma bakmayın. Ama çok derinden konuşuyorum. İçimde saklı olan acı ve öfke beni bu şekilde konuşturuyor. Filistin halkına yapılan katliâma seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar. Dünya, katliâm karşısında kör ve sağır olmuş!” 

Kader Hesabımızı Kesmeden

Bu sesler Müslüman olmayan ülke liderlerinden geliyor. Çok güçlü, çok bağımsız, çok inançlı ülkeler değil. Venezuela’nın başı zaten Amerika ile dertten kurtulmuyor. 

Onlar ses vermeseler de kader onları belki tokatlamaz. Ama bir Müslüman bir gayr-i Müslim gibi değildir. Kardeşinin derdi ile dertlenmemesini kader affetmez. Kader hesabınızı keser. Çünkü bizim yol haritamızı çizen Resulullah’tır (asm). 

Buyurdu ki:  “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.” 1  

Filistin’de yaşanan, Kudüs’te yaşanan bu gün bir insanlık dramıdır. Artık kulağımızı tıkayacağımız, üstün körü açıklamalarla geçiştireceğimiz bir mesele olmaktan çıkmıştır. Filistin’in, Kudüs’ün derdini dert edinmeden bir Müslüman’ın, ülkesiyle birlikte gözüne uyku girmemelidir. 

Müslüman kamuoyunun susmaması lâzım! Bir irade göstermesi lâzım! Filistin halkının yalnız olmadığını, Mescid-i Aksa’nın mabed olduğunu gözü dönmüş Yahudiye hatırlatmamız lâzım! 

Yoksa Filistinliler affetse, kader affetmez! 

Dipnot:

1- Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr, 58.

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