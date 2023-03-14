"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2023 SALI - YIL: 54

Gafleti besleyen noktalar

Süleyman KÖSMENE
14 Mart 2023, Salı
Ömer Bey: “1-Mesnevî-i Nûriye’de “ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbap” diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız? 2-Peygamberimiz (sav) ‘Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca girdiğini düşünmeden ödeyemeyecek kadar borç alması halinde1’ buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlayalım? 3-Kuran-ı Kerim okumanın hükmü nedir?”

Nefsi Sevmek  

Bedîüzzaman’ın ifadesiyle, bizi nefsimizi sevmeye sevk eden sebepler üçtür: 

1-Bütün lezzetlerin kaynağı nefistir.

2-Vücudumuzun merkezi ve menfaatimizin takipçisi nefistir. 3-Bize en yakın zannettiğimiz şey nefistir.

Madem böyledir: (Üstad Hazretleri şöyle soruyor:) 

1-Ey nefis! Fani lezzetlere mukabil, baki lezzetleri veren Allah’ı  -nefsinden ve sevdiklerinden- daha ziyade sevmen gerekmiyor mu? 

2-Ey nefis! Kendini vücudun merkezi sayıyorsun, menfaatin kaynağı zannediyorsun! Öyleyse, o vücudu sana veren ve vücudun ayakta kalmasını sağlayan Allah daha fazla sevgiye ve muhabbete lâyık değil midir? 

3-Nefsini sevmen, onun sana yakınlığı nedeniyle; öyle mi? Öyleyse, istediğin bütün güzellikler elinde bulunan, o nefsi yaratan ve sana nefsinden daha yakın olan Allah daha çok sevmeni hak etmiyor mu?2 

Kör Noktalarımız

Bahsettiğiniz hadiste Peygamber Efendimiz (asm) zafiyet açısından kör noktalarımızı bildiriyor. Gaflet, zafiyetten beslenir. Sırayla görelim:

1-Allah’ı zikretmek: Şeytan Allah’ı anmaktan, Allah’ı zikretmekten ve Allah’a kulluk yapmaktan bizi alı koymak ister. Bunun için bize gaflet verir, bizim ilgi ve alâkamızı dağıtır, bize sabırsızlık verir... vs. Bunu baştan peşinen bilirsek; kalbimizi pek fazla itham etmeden, düşmanımızı bilir ve ona göre duyarlı bulunuruz. Allah’ı anmaya ve ibadet yapmaya karşı içimizde bir isteksizlik doğduğunda, buna aldırmadan, ibadetimizi yaparız. Bu isteksizliğin şeytandan geldiğini bilir, kalbimize yüklenmeyiz, düşmanımızı tanırız.

2-Sabah namazı kıldığımız saatler, sevabının yüksekliğinden olacak, en fazla üzerimizde gaflet bulunan saatlerdir. Uyandığımızda eğer yatağı terk etmemişsek şeytanın fısıltıları hemen başlıyor. “Birazcık daha yat!” diyor. Oysa birazcık yatıverdin mi, yeni bir uyku perdesine giriyorsun ve artık güneş doğuncaya kadar uyanamıyorsun! Böylece şeytan ucuz bir hamleyle bizi tuzağına düşürmüş oluyor. 

Sabah namazını vaktinde kılmış olduğumuzda da, güneş doğuncaya kadar uyumayıp zikirle ve tefekkürle meşgul olmamız sünnettir. Oysa bu sünnete karşı da yine içimizdeki gaflet ve bu gafleti kullanan şeytanla savaşmak zorundayız. 

3-Güç yetirilmeyen borç ise, maddî ağırlığı gereği insana gaflet vermekte, hayatı ağırlaştırmaktadır.      

Kur’ân Okumak

Kur’ân-ı Kerîm okumanın hükmünü üç yönlü değerlendireceğiz:

1-Allah’ın emirlerini kaynağından öğrenmek ve yaşamak, yasaklarını kaynağından öğrenmek ve kaçınmak için Kur’ân’ı okumak farzdır. Herkes hayatıyla ilgili her hükmün ve her ayrıntının doğruluğunu veya yanlışlığını öğrenmek için Kur’ân’ı okumak ve Kur’ân’ın bildirdiklerini öğrenmekle yükümlüdür. 

Fakat bu yükümlülüğü âlimler yapabilirler ve yapmışlardır. Âlimler Kur’ân’ı ve Kur’ân’ın yaşayan müfessiri olan Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatını inceleyerek, yükümlülüklerimizi tasnif ederek topluma aktarabilirler. Çünkü bu bir ilim meselesidir. Herkes âlim olamaz. İşte mezhep imamları bunu yapmışlardır. 

Bu farz-ı kifaye hükmündedir.

2- Kur’ân’dan bir bölümü namazda okumak farzdır. 

3-Namaz dışında ve yine ibadet ve tefekkür kastıyla Kur’ân’ı okuma belirli bir kurala bağlanmamış, sadece teşvik edilerek, kişinin kendi inisiyatifine bırakılmıştır.  

Dipnotlar:

1- Camiüs-Sağir, c. 3. No: 2797   

2- Mesnevî-i Nûriye, s. 181

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KARDEŞ PAKİSTAN!

    Deprem bölgesinden acı gerçekler

    Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

    Kızılay’ın çadır satması ihanettir

    Önce oteller, sonra konteynerler

    Maoistler Beştepe’de danışman

    Cari açıkta rekor artış

    Rusya Savunma Bakanı: Çin ile ikili ilişkiler ''benzeri görülmemiş'' yüksek seviyede

    Bina ve altyapıda zarar 85 milyar dolar

    'Ukrayna'ya askeri desteğimiz sürecek'

    Ukrayna, dünyanın en büyük 3. silah ithalatçısı oldu

    61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" valiliklere gönderdi

    Vatandaş et alamıyor

    Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi

    Ramazan zor geçecek

    Şehrin 2 elektriklisi

    Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de eğitim yeniden başladı

    Malatya'da 4,7 ve 4,5; Hatay'da da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    279 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Destek turları ve HDP
    Ahmet BATTAL

    Millet İttifakının krizinde Erdoğan’ın sessizliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Prof. Şengör de tasdik edecektir!
    Genel

    Kızılay’ın çadır satması ihanettir
    Faruk ÇAKIR

    Camiye, okula, kışlaya...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaseti ısıtırken, aman dinden soğutmayın
    Süleyman KÖSMENE

    Gafleti besleyen noktalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan GÜNEŞ

    Adıyaman sanki bombalanmış gibiydi
    Genel

    Enflasyon ‘düştü,’ fiyatlar arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.