Gavs-ı Azam, İsrafil’i (as) görmüş müdür?

Trabzon’dan Mustafa Şahin: “Şualar’dan, ‘Ve yerde iken arş-ı a’zamı ve İsrafil’in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı A’zam (ks) gibi keskin nazar ve gaybbîn gözleri bulunan binler aktab...” Bu kısmı izah eder misiniz? Gavs-ı Azam İsrafil’i (a.s.) görmüş müdür?”

Al-i Beytin Tasdikleri

Bediüzzaman Hazretleri Ayetü’l-Kübra’da, Peygamber Efendimiz’in (asm) kâinatın manevî güneşi olduğu ile ilgili burhanların bir kısmını zikrediyor. Peygamber Efendimiz’in (asm) vahdaniyete şehadetini üç büyük icma, teyid, tasdik ve imza ettiğini beyan ediyor.

Bunlardan birincisi: Âl-i Muhammed (asm) olarak bilinen nuranî cemaattir ki, içinde keskin nazar ve gaybı gören gözlere sahip binlerle Kutup, Gavs ve Evliya-yı Azime vardır. Bunlardan sadece birisi “gayb perdesi açılsa kesin kanaatim değişmez” diyecek ölçüde gaybî âlemlere vakıf olan Hazret-i Ali’dir (ra). Biri de yerde iken Arş-ı Azamı temaşa eden ve İsrafil’in azamet-i heykelini gören Gavs-ı Azam’dır (ks). Bu aldanmaz ve aldatmaz cemaat-i nuraniye Peygamber Efendimiz’in (asm) risaletini, hak olduğunu ve Allah’tan vahiy aldığını tasdik etmişlerdir.

Gavs-ı Azam’ın (ks), zatî olarak, “yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil’in azamet-i heykelini temâşâ ettiğini” anlıyoruz. Malum İsrafil (as) kıyamet anında sur üflemekle memur melaikedir. Sur üfleme dışında bulunduğu sema dairesinde daha başka idare ve vazifeleri de vardır. Bu vazifeleri kendine bağlı çok sayıda melekle beraber yapar. Kendine avane olan melaikelerin reisidir. Azamet-i heykelden maksat, İsrafil’in vazifesinin büyüklüğü, idare ve vazifesinin cesameti ve vücudunun azametidir.

Gavs-ı Azam (ks) İsrafil’i (as) görmüştür ve nazarı İsrafil’i (as) de geçerek Arş-ı Azam’a ulaşmıştır. Nitekim Bediüzzaman hazretleri, evliya-yı azimenin keşiflerinin bazen Levh-i Ezeliye kadar çıktığını1 da bildiriyor.

İlham Dereceleri

Bediüzzaman, yukarıdan aşağıya doğru önem sırasına göre ilhamları şöyle sıralamıştır:

1-Melaike-i İzam ilhamları

2-Evliya ilhamları

3-Avam-ı Melaike ilhamları

4-Avam-ı Nas ilhamları

5-Hayvanat ilhamları.

Kalbinin telefonuyla vasıtasız biçimde münacaat eden bir veli, “Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Kalbim Rabbimin âyinesidir, arşıdır.” Der. Kalbinde Rabbinin tecellilerini görür ve lütuflarına mazhar olur. Böyle bir veli, “kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicapların nisbet-i ref’i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir.”2

Evliya ilhamlarının, melaike-i izam ilhamlarından bir kademe aşağısında olması, bu vasıftaki evliyanın melaikeyi müşahede edebileceğine dair bize fikir veriyor.

Sahabeler ve Alimler

Peygamber Efendimiz’in (asm) vahdaniyete şehadetinin ve peygamberliğinin diğer bir sınıf şahidi ise sahabelerdir. Bedevî, kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında yetişmiş, ama pek az bir zamanda en medenî, en bilgili, siyasî ve sosyal hayatta en ileri olan milletlere üstad, rehber ve diplomat olma vasfını kazanan bir müstesna kavim olan sahabeler, doğudan batıya kadar yayılarak kuvvetli imanlarıyla İslam’ı temsil etmişlerdir. Hazret-i Muhammed’in (asm) hak olduğuna şehadet etmişlerdir. Radiyallahü anhüm.

Hazret-i Muhammed’in (asm) vahdaniyete şehadetinin üçüncü bir belgesi de, her asırda ve her fende ümmetinde yetişmiş muhakkik ve mütebahhir alimlerin ilme’l-yakin derecede tasdikleridir.3 Bu sınıf da ilmî tetkikleriyle medeniyete çok büyük kazanımlar sunmuşlardır. Allah cümlesinden razı olsun. Âmin.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 192

2- Sözler, s. 160

3- Şualar, s. 157