Gelin; günahları yakalım!

İsmail Bey: “Kim Ramazan ayının orucunu inanarak, Allah’tan sevap umarak ve bağışlanma dileyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”1 Hadisinden ne anlamalıyız?

Kendin Yanmaktansa

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazar”dan2 geçiyoruz. Bahsettiğiniz hadisten anladığımız, Peygamber Efendimiz’in (asm) bu ayda oruç tutan herkesin günahlarının bağışlanacağını müjdelemesidir.

Diyelim bir suç işlemişsin. Ve emniyet güçleri seni alıp götürmüş… Tam o esnada, işlediğin suç için imkânların dâhilinde bir telâfi imkânı doğuyor.

Sevinçten uçmaz mısın? Derhal telâfi edip, suçtan ve vicdan azabından azat olmak istemez misin? Suçlu olmayı yakıp bitiren özür dileme yoluna derhal başvurmaz mısın?

İşte bu ayda oruç tutmak, bize gücümüz dâhilinde böyle bir telâfi imkânı sunuyor. Cehennem’de kendimiz yanmaktansa, bu ayda oruç tutarak günahları yakmak çok daha güzel değil mi?

Cehennem’den Kurtaran İbadet

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdular ki:

Muaz İbnu Cebel (ra) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü” dedim. “Beni Cehennemden uzaklaştırıp Cennete sokacak bir amel söyler misin?”

“Güzel bir şey sordun. Bu, kolaydır. Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılarsın, zekât verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, Beytullah’a hac yaparsın!” buyurdular ve devamla: “Sana hayır kapılarını göstereyim mi?” buyurdular.

“Evet, ey Allah’ın Resulü” dedim.

“Oruç günahlara ve Cehenneme perdedir. Sadâka hataları yok eder, tıpkı suyun ateşi yok ettiği gibi. Kişinin geceleyin kıldığı namaz salihlerin şiarıdır” buyurdular.3

Nu’man İbnu Nevfel, Resulullah’a (asm) dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Farz namazlarımı kılsam, Ramazan orucumu tutsam, helâli helâl bilip, haramı haram tanısam ve bunlara hiçbir ilâvede bulunmasam Cehennemden kurtulup, Cennete girer miyim?”

Resûlullah (asm): “Evet!” buyurdular.4

İkisi de Cennete Girdi Ama…

Beli kabilesinden iki kişi Müslüman olmuşlardı. Biri, bir gazveye iştirak etti ve şehit oldu. Öbürü, ondan sonra bir yıl daha yaşadı.

Talha (ra) der ki: “Rüyamda şöyle gördüm: “Cennetin kapısının yanındayım. Bir de baktım ki yanımda o iki zat var. Cennetten biri çıktı ve o iki kişiden sonradan ölene, Cennete girmesi için izin verdi. Aynı vazifeli zat, bir müddet sonra yine çıktı, şehit olana da Cennete girme izni verdi. Sonra, adam benim için geri geldi ve bana: “Sen dön, senin Cennete girme vaktin henüz gelmedi!” dedi.

Sabah olunca Talha bu rüyayı halka anlattı. Herkes bu rüyada şehid olan zatın Cennete öbüründen daha sonra girmesine şaşırmıştı.

Peygamber Efendimiz (asm): “Bunda şaşacak ne var?” buyurdular.

Halk: “Ey Allah’ın Resulü! Bu zat din için çalışmada öbüründen daha gayretli idi ve şehit oldu. Ama öbürü Cennete bundan evvel girdi” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (asm):

“Berikisi ondan sonra bir yıl hayatta kalmadı mı?” buyurdu.

“Evet!” dediler.

Peygamber Efendimiz (asm): “Ve o Ramazana ulaşıp oruç tutmadı mı, bir yıl boyu şu kadar namaz kılmadı mı?” buyurdu.

Halk yine: “Evet!” deyince,

Resûlullah (asm): “Şu halde ikisinin arasında bulunan mesafe gök ile yer arasındaki mesafeden fazladır!” buyurdular.”5

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Oruç, 1/678; Riyâzu’s-Sâlihîn, 1216., 2- Mektubat, s. 391., 3- Tirmizi, İman, 8., 4- Müslim, İman 16, 15., 5- Kütüb-ü Sitte, 1186. (3925) (7173).