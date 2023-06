Gençler görevde

Gençlik Kongresi

Risale-i Nurun meselelerini gençlerle paylaşmak, gençlerle yüklenmek, gençlerle muhteşem hizmetler planlamak ve yapmak Risale-i Nur’u okuyanların şiarı olmalıdır. Çünkü Risale-i Nur genç bir kitap, gençliğe önem veren bir kitap, gençler tarafından yüklenilmesi gereken bir kitap, insanı kaç yaşında olursa olsun genç tutan bir kitap, gençlere Cennet gençliğinin yolunu gösteren bir kitaptır.

Geçtiğimiz hafta sonu iki gün süreyle İzmit’te gençlerle birlikteydik. Cumartesi günü gençlik kongresinin ön çalışmaları için, Pazar günü de 3. Gençlik Şûrası için…

Cumartesi günü genç arkadaşlar üç ayrı grup halinde, üç mesele üzerinde çalıştılar, deklarasyon hazırladılar. Gençlik ve İnançsızlık ana temalı kongrenin alt konuları: Gençlik ve İzm’ler, Gençlik ve İletişim, Gençlik ve Kişisel Gelişim. Sonuç bildirgeleri daha sonra 2024’ün Nisan veya Mayıs ayında Ankara’da bir salonda inşallah sunulacak.

Ön çalışmalardan ilgi çekici sonuçlar çıktı. Günümüz gençliğinin bütün inanç problemlerine değinen neticeler elde edildi. Gençlik Kongresini UMEK koordinesinde, Risale-i Nur Enstitüsü ile Risale-i Nur Eğitim Merkezi ortak düzenliyor. Ev sahibi İzmit’e teşekkürler.

Gençlik Şûrası

Pazar günü de aynı yerde üçüncüsü düzenlenen Gençlik Şûrası yapıldı. Gençlik Şûrasının gündemi dolu. Genç kardeşler birçok alanda, birçok araçla hizmet etmek istiyorlar. Yüksek bir azim ve heyecan. Panellerle, sosyal programlarla, sosyal medya ile, dijital imkânlarla, kısa videolarla, yazılı veya görsel basınla.. vs. hemen her araçla, her alanda sonuna kadar hizmet.

Daha önce planlananlar, yapılanlar, yapılamayanlar, eksiklikler, ihtiyaçlar, ekipmanlar, heyetler… vs. Üzerinde gün boyu görüşüldü, tartışıldı. Güzel fikirler birbiriyle yarıştı.

Orada gördüğümüz, bütün genç arkadaşların yüksek heyecan ve himmet sahibi oluşuydu. Tek ihtiyaçları şevk, azim ve dua. Plan ve program. Koordinasyon ve yola çıkmak. Alınan görevler yapılmıştı. Yapılamayanların sebepleri üzerinde duruldu. Ayda bir çıkarılan Fidanlık eki üzerinde müzakereler yapıldı. Yola devam kararı alındı. YUHİB çalışmaları çerçevesinde bazı eserlerin İngilizce ve Arapça gibi dillere çevrilmesi gündemde idi.

“Vakfın Nurlandırılması Projesi” gibi bir proje üzerinde müzakere edildi. Proje kapsamında, önümüzdeki günlerde kırk günlük bir çalışma planlanmış. Bu projeyi Sosyal Hizmet ve YUHİB komisyonları ortaklaşa yürütecek.

Üstadı, Risaleleri ve Hizmeti anlatan broşürler hazırlanacak, gönüllü kardeşler birer haftalık süreçler halinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça... dillerinde hazırlanan broşürleri dağıtacaklar. Böylece hem İstanbul’u gezecekler, hem de nurları yaymaya çalışacaklar.

Geleceğin Hizmeti Hizmetin Geleceği

Şuranın kod adı “Geleceğin hizmeti, hizmetin geleceği”. İddialı bir isim. Bir o kadar da yol haritası ifade eden bir isim. Neşir vasıtalarını aktif kullanmak, teknolojik entegrasyonu iman hizmetinde sağlamak ve kullanmak, ağabeylerin tecrübeleri ile gençlerin enerjilerini birleştirmek, iman hakikatlerini insanlık âlemine ulaştıracak her türlü kanalı araştırmak ve gerektiğinde oluşturmak, genç kabiliyetleri hizmette kullanmak, yetenekler çerçevesinde yeni hizmet alanları açmak, gelecekteki hizmetleri planlamak ve hizmeti geleceğe taşımak gibi devasa alanlarda görüşmeler yapıldı, kararlar alındı.

Şura verimli geçti. Neticelerinin hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi tebrik ediyoruz.