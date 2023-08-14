Gaziantep’ten hanım okuyucular: “Miras paylaşımında erkek ve kız kardeşler arasında neye göre hüküm verilmeli? Şer’i hukuka göre mi? Yoksa kanuna göre mi? Hangisi daha doğrudur veya kanuna göre hareket eden şeriattaki hükme uymadığı için mesul olur mu?”

Adalet Şarttır

Kur’ân, “Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.”1 Der. Bizimkisi ise emanetçiliktir. Ancak emanetçi olduğumuz malları hakça, dürüstçe ve âdilce paylaşmakla yükümlüyüz. Kur’an’ı bilenler ve Allah’tan korkanlar için, bu böyle! Miras da Allah’ın adaletine göre paylaşılmalı. Aksi takdirde mahşerde hesap çıkar.

Taksimatında Allah korkusu ve adaletle hareket etmediğimiz bir dünya malı bize yaramaz. Evet; miras haktır. Mal, babadan oğula el değiştirecektir; ama bu adaletle olmalıdır. Mirasta adaletsiz bir dağılımla kendisine haksızlık yapılan kişi, evet, dünyada kaybeder; fakat haksızlık yapan kişi de ahrette kaybeder. Kul hakkıdır çünkü bu. Kur’an miras hukukunu oranına kadar belirlerken; mirasla ilgili İlâhî bir talimat yokmuş gibi davranamayız.

Kanuna göre yapanlar helalleşmelidirler. Aslında Kur’ân’ın taksimatına göre yapanlar da helalleşirlerse iyi olur. Çünkü gözden kaçanlar olabilir.

Tasaddukta da Ölçü Olmalı

Mirasın hikmetlerinden birisi ve en mühimi; aile içinde sosyal dayanışmayı tesis etmesidir. Yoksa niza, kavga ve husumeti körüklemek ve artırmak değildir. Miras hükümleri, ölen kişinin, geride kalan yakınları üzerine hak olmuştur. Ölen kişinin malından önce borçları ödenir. Sonra teçhiz, tekfin ve defin masrafları karşılanır. En sonunda ise; geride bıraktığı miras, vârisleri arasında adaletle dağıtılır.

Kişi ölmeden önce malının dilediği kadarını dilediği kimseye bağışlayabilir. Ancak, eğer kendi çocuklarına bağışlayacaksa, çocukları arasında adaletli olması gerekir. Öldükten sonra kalan mal için ise, kişi, malının üçte birinden fazlasını vasiyet edemez.

Sa’d b. Ebî Vakkâs (ra) ölüme yaklaştığı bir gün Resûlullah’a (sav): “Yâ Resûlallah! Şiddetli hastayım. Ben servet sahibiyim. Bir tek kızımdan başka da vârisim yok. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi?” diye sorar. Allah Resûlü (sav): “Hayır; tasadduk etme!” buyurur. Sa’d: “Yarısını edeyim mi?” der. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav): “Hayır; üçte biri yeter! Hatta o da çoktur! Ey Sa’d, senin, vârislerini zengin bırakman, onları muhtaç ve halka el açar bir halde bırakmandan daha hayırlıdır. Ey Sa’d, Allah rızası için sarf ettiğin her nafakadan muhakkak ecir alacaksın. Hatta hanımına yedirdiğin bir lokmadan da ecir alacaksın.” Buyurdu.2

Helalleşmek Atlanmamalıdır

Eğer vasiyette bulunulacaksa, malın üçte birinden az olmasına dikkat etmelidir. Tavsiye edilen budur. Böyle vasiyeti vârisleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak üçte birden fazla olan vasiyeti vârisleri yerine getirmekle mükellef değildirler.

Miras hukukuna önem vermeli; kardeşler arasında tartışmaya ve sürtüşmeye meydan vermeden adalet düsturları içinde gerekli paylaşım yapılmalıdır. Burada vazife daha çok büyüklere düşmektedir. Büyük ağabey baba yarısıdır. Ancak büyük ağabeyin “baktım, büyüttüm” diyerek, mirasın tamamına ya da çoğuna el koyması doğru değildir. Aksi takdirde iş, mahşere intikal eder ve bu daha vahim olur.

Eğer büyüklerden biri, fazlaca emeğinin geçtiğini düşünüyorsa –olabilir bu- bu da konuşulmalı; hak ölçüleri içinde emeği gözetilmeli ve sonunda muhakkak helalleşmelidir.

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Suresi,3/180

2- Buhârî,2591