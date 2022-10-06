Günlük zikirlerimiz sevap kazandırır mı?

Kocaeli’nden İrfan Çakmak: “Rumuzat-ı Semaniye’de, Kur’an kelimatı olmayan zikirlerde şuur olması gerektiği belirtilirken, Mesnevi-i Nuriye’de (s. 360) mahsus bir tesbih olduğu bilinirse kâfidir deniliyor. Bu iki esası nasıl anlayabiliriz?”

Rumuzat-ı Semaniyedeki Müjde

Rumuzat-ıSemaniye adlı risalede Bediüzzaman Kur’ân kelimelerinin okunmasıyla ilgili muhteşem bir müjde veriyor. Özü şöyledir: Kur’ân’ın kelimeleri ve harfleri her biri on sevaptan, binlerce sevaba kadar kazandırıyor. Gafletle okunsa bile yüksek sevap kazandırır1. Çünkü, “Kur’ân’ın verdiği meyveler hem mükemmeldir, hem hayattardır. Öyleyse, Kur’ân ağacının kökü hakikattedir, hayattardır. Çünkü meyvenin hayatı, ağacın hayatına delâlet eder.”2

Kur’ân kelimeleri hayattar cild hükmündedirler. Çünkü noktasından virgülüne vahiydirler. Allah’a ait sözlerdir.

Dolayısıyla her ne kadar gafletle okunmaması, bütün şuuru ve dikkati vererek okunması, daha çok feyiz almak açısından daha faydalı olmakla beraber; kendimizi vermeden, duygular kapalı ve alıcılar uyurken okunması halinde bile Kur’ân kelimeleri sevap kazandırır.

Mesnevî-i Nuriye’de ise…

Kur’ân’dan olmayan sair zikir ve tespihlerin ise aynı hasiyette olmadığı, bunların hususi sevaplarının Kur’ân harfleri ile bir olmadığı, gafletle yapılması halinde çokların nazarında sevapsız olduğu zikrediliyor. Mesela Allah lafzı Kur’ân’da 2800 defa geçiyor. “Sübhanallah” diyerek zikreden kimse, bu kelime Kur’ân kelimesi olduğundan hem Kur’ân’ın sevabından, hem zikir faziletinden istfade ve istifaza eder. Gafletle söylese de istifade eder.

Fakat mesela Kur’ân’da geçmeyen “Tanrı” kelimesi ile gaflet halinde zikretse bundan sevap kazanamaz. Ancak bilmeyen birisi Allah yerine kullanarak söylese o müstesna…

Mesnevî-i Nuriye’de ise bu mesele biraz daha izaha kavuşmuştur: Burada Bediüzzaman, zikreden kişinin, Allah’ın feyzini celp eden muhtelif duyguları bulunduğunu, bunlardan bir kısmının kalp ve aklın şuuruna bağlı olduğunu, bir kısmının da aklın şuuruna tabi olmadığını beyan ediyor. Aklın şuuruna bağlı olmadan ve gafletle de zikir yapılsa insanın bundan sevap kazanacağını müjdeliyor.3

Keza yine zikir ve tespihle ilgili olarak, “Tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdud envalarıyla her şeyde vardır. Fakat, her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir.” Cümlesinde, “her şey”den maksat bütün mevcudattır. İnsandan başka bütün mevcudat da zikreder ve tespih eder. Ancak onların şuurları yoktur ve bunu bilmezler. Fakat buna ihtiyaç yoktur.

İnsanlar ise şuur sahibi olduklarından diğer mevcudat gibi değildirler. Ne var ki insanlara da kolaylık tanınmıştır. “Tesbih ve ibadet edenler, yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir.”4

Allah Yağmur Yağdırıyor

Bediüzzaman’ın vurgulamak istediği, Kur’an’da geçmeyen kelimelerden zikir sevabı almak için gafletin olmaması gerektiğidir. Mesela, “yağmur yağıyor” sözü mubah bir sözdür. Gafletle söylense sevap kazandırmaz. Ancak içinden, yağmurun ancak Allah tarafından yağdırıldığını düşünerek söylemesi halinde, sevap kazanır.

“Allah yağmur yağdırıyor” demesi halinde ise, bunu gafletle de söylese, Allah kelimesi Kur’ân’da geçtiği için hem zikir sevabı kazanır, hem Kur’ân’ın feyzinden istifaza eder, hem de yağmurun yağdığını ifade etmiş olur.

Dipnotlar:

1- Rumuzat-ı Semaniye, s. 136., 2- Mektubat, s. 228., 3- Mesnevî-i Nuriye, s. 101., 4- Mesnevî-i Nuriye, s. 249