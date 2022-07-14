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14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hak isminin ahirete delil olması

Süleyman KÖSMENE
14 Temmuz 2022, Perşembe
Rıza Bey: “Hak isminin ahirete delil olması ne demektir?”

Mefhum Olarak Hak ve Batıl  

Hak, Allah’ın kitabında emir ve tasvip buyurduğu, ölçüsünü, boyutlarını ve sınırlarını yine bizzat vahiyle çizdiği, devamında Cenneti vaad ettiği esenlik ve insanlık yoludur. Batıl ise, Allah’ın kitabında uyardığı ve yasakladığı insanlık değerlerine aykırı yolların tamamıdır. Hakkın yardımcısı ise Allah’tır.

Allah’ın kitabına ve Resûlullah’ın (asm) sünnetine aykırı her görüş, düşünce, yol, tarz, biçim ve şekil batıldır. Kitabullahta ve Resûlullah’ın (asm) sünnetinde tasvip gören her yol, görüş, düşünce, tarz ve biçimse haktır, hakikattir, güzeldir, doğrudur, güvenlidir, selâmetlidir, emindir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm): “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunursanız dalâlete ve batıla girmezsiniz. Bunlar: Allah’ın Kitabı ve Resûlullah’ın (asm) sünnetidir”1 buyurmuştur.

İnsanın Hiçbir Ameli Boşa Gitmeyecektir

Esâsen, Yüce Allah’ın isimlerinden birisidir “Hak”2. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “İşte Hak olan Rabb’iniz Allah budur! Hakk’ın dışında ancak dalâlet vardır! O halde (dalâlete) nasıl döndürülüyorsunuz?”3

Hak ismi gereğince insanın hiçbir amelinin boşa gitmeyeceğini beyan eden4 Bedîüzzaman, yapılan iyiliklerin, ibâdetlerin ve hizmetlerin mükâfâtının da, işlenen kötülüklerin cezâsının da muhakkak görüleceğini kaydeder. 

Bedîüzzaman’a göre, Hak ismi tek başına Haşrin vukuuna delil olan isimlerdendir. Hiç kimse yaratılış bakımından haksızlığa uğratılmamıştır. Herkese, hayatı ile birlikte sahip olduğu tüm haklar kâmilen verilmiştir.5 İnsanın ebede uzanan istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi, yaptığı hizmet ve ibadetlerin mükâfatının verilmesi, hatalarının ya affa uğraması yahut hesabının sorulması, zulümlerinden ve haksızlıklarından dolayı sorguya çekilmesi, mazlumun hakkının zalimlerden alınması, hayır adına kimin ne ameli varsa –az/çok- hepsinin sevabının eksiksiz verilmesi Hak isminin gereklerindendir.6

Kur’ân’ın Haberleri Haktır

İnsan, hiç şüphe etmeden Kur’ân’ın verdiği tüm haberlere “hak” nazarıyla bakmalıdır. Öldükten sonra dirilmek, haşir, şefaat, Cennet, Cehennem ve ebedî hayatla ilgili haberler Kur’ân’a dayandığından, “hak”tır. İnsan, bunların vâki olacağını fıtraten de hissedebilir. Çünkü fâni ve geçici bir hayat, en büyük saltanat da olsa, insanı asla doyurmamaktadır. Öyle ki, yüksek bir saltanat içinde, fakat sonu hiçlikle ve yoklukla biten bir milyon senelik bir “fânî ömür”, insan hayâlini tatmin etmekten uzaktır. İnsan fıtratı “hiçliğe, sırf ademe ve yokluğa” asla razı olmamaktadır. Başka bir ifadeyle, en büyük fânî, insanın en küçük duygusunu tatmin etmemektedir.

Öyleyse, insanın sırf ebede uzanan duyguları, âhiret hayatının “hak” olduğunu açık bir dil ile haber vermektedir. Hak ismiyle şüphesiz anlıyoruz ki, bu dünya insana bir misafirhane ve âhireti için bir bekleme salonundan ibarettir. Âhiret hayatı gelecektir. İnsan ebede gidecektir.7

Fâtır-ı Hakîm’in, bizâtihî “Hak” olduğundan mahlukatın hiçbir hukukunu zâyi etmediğini ve etmeyeceğini vurgulayan Bedîüzzaman, ölmüş yeryüzünü gözümüz önünde yüz binler defa ihya eden Cenab-ı Hakk’ın; ölmüş insanı da vaad ettiği gibi ihya edeceğinin ve insana yepyeni bir hayat ihsan edeceğinin, yalnız “Hak” isminden anlaşılacağını kaydeder.8

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Menâkıb: 31., 2- Tirmizî, Daavât, 86., 3- Yûnus Sûresi, 10/32., 4- Mektûbât, s. 222., 5- Sözler, s. 586., 6- Şuâlar, s. 199., 7- Sözler, s. 84., 8- Sözler, s. 381.

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