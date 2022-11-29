"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Hakka adalete ne oldu?

Süleyman KÖSMENE
29 Kasım 2022, Salı
Hüseyin Bey: “Küfür devam eder, zulüm devam etmez fehvasına göre dünyada zulüm bitmesi lâzım gelirken, neden devam ediyor?”

Küfür de Zulüm de Berbat Bişeydir

İmana, hakka ve adalete ne oldu? İman aydınlığı ve adalet ferahlığı varken insan neden küfür bataklığına ve zulüm çamuruna düşer? 

Deveye sormuşlar: “İnişi mi seversin, yokuşu mu?” Deve: “Düze ne oldu?” demiş.

Soralım, ama, susmayalım: Düze ne oldu? İmana ne oldu? Adalete ne oldu? Merhamete ne oldu? Hakka ne oldu? Hakkaniyete ne oldu?

Kuvvet, başından insanlık külâhını neden bu kadar çıkardı? Kudret bu kadar neden şımardı? Kudrete, kuvvete haddini bildirecek hakka ne oldu? 

Adaleti terk eden, zulmü başına geçiren insanlık, topyekûn mu Ye’cüc ve Me’cuc suretine büründü? Ye’cüc ve Me’cuc deyince neden çok efsanevî şeyler düşünüyoruz?

Zulme taraf olan da, bilerek ya da bilmeyerek zulüm yapan sınıfında olduğuna göre, durum vahim! Ahir zamanın şerrinden Allah’a sığınalım. Allah basiret gözümüzü almasın, feraset sıfatımızı başımızdan çıkartmasın! Aklımıza mukayyet olsun.    

Zararı Bütün İnsanlara 

Küfür de, zulüm de neticede ölüme kadardır. Aslında zamanları kısadır, ama bize uzun gelir. Hesabı da mahşerde görülür. Ancak tövbe kapısı açıktır. İsteriz ki, küfür de zulüm de dünyada bitsin. Dünyamız zulümsüz-fırtınasız bahar Cenneti olsun. Ama olmuyor. İmtihan çetindir.

Zulmün zararı bütün insanlara ve bütün canlılara dokunuyor. Deniz dibindeki balıklar bile zulümden şikâyetçi oluyorlar. 

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zalimlerden şekva ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır.”1

Bediüzzaman diyor ki: “Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki; rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor; masum hayvanlar da azab çekerler… Zulmümüzle, isyanımızla gazabı celp ediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev’-i beşer, tam tokada kendini müstahak etti.”1

Bütün Hasarlar Rahmete Tahvillidir 

Dünyanın ömrü kısadır. Zulüm de biter, küfür de. Sabrımızı yeterince sınadıktan… Sabredenlere yeterince sevap… Mazluma yeterince derece verdikten sonra... Biter bitmesine, ama küfür de, zulüm de hasar bırakır. Ama ne gam, bütün hasarlar rahmete tahvillidir.

Küfür kâfirin kendisine zarar verirken, zulüm gayrda, başka kişilerde hasar bırakır.

Zulmün hasarı başkasına; vebali, hesabı zalimin kendisinedir. Kader her şeye hâkimdir. Kaderi hakem yapmaktan başka elden ne gelir?

Suriyeli mazlumlar arasında bir çocuk, kameralara takılmıştı hani. Bombaların kanattığı yüreğini Allah’a açmıştı. Şu sözleri kulakları çınlattı, yürekleri yaktı: “Bunları Allah’a şikâyet edeceğim!” Ardından çok geçmedi, savaşları durduran, zulümleri durduran, hesapları durduran… Zalimi de, zengini de, varlığı da, kibri de çembere alan bir gramdan küçük bir virüs bütün dünyanın korkulu rüyası oldu.

Âlem ve hadiseler sırlarla doludur. Bize ders almak, muhasebe yapmak ve Allah’a dayanmak düşer. Öte yandan, şeytan mazlumla da uğraşır. İsyanın eşiğine getirir. Damardan isyan pompalar. Sabretmek ateşten gömlek haline gelir. İşte bu esnada Rabb-i Rahimine tam teslim olan, O’na tam dayanan, O’na tam güvenen, O’na şikâyetini tam arz eden, O’na hüsn-ü zannını tam ifade eden kazanır.

Hem dünyada, hem ahirette inşallah kazanır. Rabbim kazananlardan eylesin. Amin

Dipnotlar:

1 Et-Terğib ve’t-Terhib, 1/281; 3/314

2 Emirdağ Lâhikası, s. 61

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

    Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    '3'lü mutabakat süreci olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var'

    Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den 118 üniversite girdi

    Yargıtay uyardı: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 25'e yükseldi

    D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

    Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

    Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

    Otoda indirim bir hafta sürdü

    Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

    10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

    Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

    Eczacılar: “Tükeniyoruz”

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Helal gıda pazarı büyüyecek

    Göztepe-Altay maçında fişekler stada ''ambulans''la bu şekilde sokulmuş

    Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

    Scholz: Savaş Avrupa'ya geri döndü

    ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarptı: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör siyaseti
    Ahmet BATTAL

    Arabına gazoz, Kürdüne limon!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüzleşme ve helâlleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Hakka adalete ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ümmü Süleym (r.anha)
    Halil ELİTOK

    İyilikle kötülük bir olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Dürüstlük öldü; geri kaldık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.