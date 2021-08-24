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24 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Haram keyifler başımıza neler açar?

Süleyman KÖSMENE
24 Ağustos 2021, Salı
Abdullah Bey: “Haram sevmek bize nelere mal olur? Gençlikteki haram ve günah keyiflerin hayatımızda yol açtığı kayıplar üzerinde durur musunuz?”

Peygamberlerin Müjdesi

Ömrün baharı olarak görülen gençlik, eğer iman ve iffet içinde geçerse, âhiret hayatının sabahı hükmündedir; çok uzundur. İffet ve istikamet içinde geçmediği takdirde ise, çok kısadır. Bir fırtına kadar çabuk, hızlı ve heyecanla akar, eser, geçer, gider. 

Bediüzzaman Hazretleri hatırlatıyor ki: Gençlik hayatı çabuk geçer. Yaz’ın güze ve kışa yer vermesi ve gündüzün akşama ve geceye dönüşmesi kadar kesindir ki, gençlik yerini ihtiyarlığa ve ölüme bırakacaktır. Fani ve geçici gençlik istikamet dairesinde iffetle hayra sevk edilmesi halinde, ebedî bir gençlik kazandırır. Bütün semâvî kitaplar ve bütün peygamberler bunu müjdeliyorlar. 

Güzel gençlik nîmeti gayr-i meşrû sefâhet ve haram keyifler için sarf edildiği takdirde ise, ikisi âhiret hayatında, altısı da dünya hayatında –hemen- olmak üzere sekiz açıdan kayıp ve hüsran getirir.  

Bunları sıralayalım:

Gençliğin Kayıp Yılları

Âhiretteki kayıplar şunlardır:

1- Âhiret mes’ûliyeti. Haram gençlik keyifleri, tövbe edilmediği takdirde, Mahşerde ve Mahkeme-i Kübrâ’da geriye dönüşsüz pişmanlıklara sebep olur. Çünkü Cenab-ı Allah verdiği nimetlerin hesabını sorar. Haramlarla iç içe geçirilmiş şükürsüz bir gençlik orada bize ancak mahcubiyet getirir, yüzümüzü kızartır, başımızı yere eğdirir.  

2- Kabir azabı. Haram ve günahla örülmüş bir gençlik, kabir azabına sebep olur.  

Dünyadaki kayıplara gelince…

1- Haram lezzetin içinde bulunan; bu lezzetin bitmesinden gelen “teessüf” acısı ve sona ermesinden doğan “hüzün” belâsı, yüreğimizi yakar. Çünkü lezzetin helâl olması için alın teri harcarsak, bu alın teri ve hak ediş mânevî şükür hükmündedir. Görünüşte bitse de, Allah’ın hazînesinde devamı vardır! Şükredilen her nîmet, bir Cennet nîmetidir; bitmeyen bir hazineden gelir, bitmeyen bir hazineye götürür. 

Fakat şükürsüz ve haram lezzetler, sadece göründüğü kadardırlar, çabuk biterler. Bitiş elemi, lezzetin verdiği keyiften çok daha acıdır. İnsanı maddî-mânevî yıkar, perîşan eder. 

Helâl Keyifler Yakıcı Değildir

2- Haram lezzet; kul hakkını ihlâle ve başkasının hakkını çiğnemeye dayanıyor ise, Allah’ın adâleti gereği buna karşılık gelen dünyevî bedel –uhrevî tazminâtı hâriç-, ayrı bir cezadır. Kul hakkının dünyevî bedeli bizi mahveder. Helâl lezzetler ise, kendi hakkınız ve alın teriniz olduğundan, böyle bir acı sonla bitmez. 

3- Haram lezzetin içinde “kıskançlık” elemi vardır. Taşınmaz, çekilmez, dayanılmaz; çoğu zaman kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olur. Helâl lezzetler ise, “hak” esası üzerine kurulduğundan elemsizdir. Çünkü özünde bu eleme yol verecek bir boşluk bulunmaz.  

4- Haram lezzetin içinde “ayrılık” elemi vardır. “Ayrılık ve firak” acısı, insan ruhunu yıkar ve yakar. Helâl lezzetlerde ise, Allah’ın izniyle Cennette tekrar kavuşma gerçekleşeceği için yakıcı değildir. Çünkü dünya itibariyle ayrılık olsa da, ebedî ayrılık yoktur.

5- Haram lezzetin tabiatında mukabele görmemek, karşılık bulmamak ve hazcılık vardır. Helâl lezzetler ise; özünde hak ihlâli olmadığından ve karşılıklı nezâket ve saygıyı esas aldığından, elemsizdir.   

6- Haram lezzetler, insan ruhu üzerinde tahripkârdırlar. Rûhu boşluğa atar, kalbi ağlatır, vicdanı sızlatır, hafızamızı zafiyete uğratır, duyguları yıpratır, insanı bunaltır. Helâl lezzetler ise, Allah’ın verdiği bir izne ve müsaadeye dayandığından, yıkıcı değildir.  

Bütün bu elemler, acılar ve arızalar; haram keyiflerden gelen cüz’î lezzetleri zehirli bir bal hükmüne indiriyor. Oysa bütün haram lezzetlerin dengi, helâl dairede mevcuttur. Helâl dairesi geniştir; keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Allah’ın emirleri ise azdır. 1

Dipnot:

1- Şuâlar, s. 186; Asâ-yı Mûsâ, s. 22; Sözler, s. 33.

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