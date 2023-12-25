Haydi hep birlikte okuyalım

Ayrıntıya Takılmayalım

Geçen hafta sonu Burdur’da eşine az rastlanır bir program yaşadık. Yaptık demiyorum, yaşadık diyorum. Sadece elimizle, gözümüzle, kulağımızla değil; bütün dem ve damarlarımızla beraber, iliğimize kadar yaşadık.

Ne mi yaptık? UMEK toplantısı dönüşünde, Burdur’da, iki günlük bir okuma programına iştirak ettik. Birlikte Risale-i Nur’dan bölümler okuduk, müzakere ettik, okunan satırları dem ve damarlarımızla hazmettik. İliğimize kadar Risale-i Nur ile beslendik.

Ne var bunda demeyin. Risale-i Nur’u her yerde okuruz, evimizde de okuruz demeyin. Demem o ki: Şehirlerimizde okuma programlarını daha sık yapabiliriz. Yapmalıyız.

Öyleyse, haydi hep birlikte, şu eşine az rastlanır program sayımızı artıralım. Bir okuma programını eşine az rastlanır kılmak için, inanın, sadece iki adet kardeşin baş başa vermesi kafidir. Daha fazla olursa baş göz üstüne. Bir de kırmızı kitaplar olacak. Hepsi bu. Gerisi ayrıntı. Ayrıntıya takılmayalım. Ayrıntı bizim zevkimize, imkanımıza, hazırlığımıza kalmış. Ama şart değil. İnanın şart olan sadece kırmızı kitaplar ve biz. Hz. Mevlâna ile Şems’i düşünün.

Bu Lezzet Küpünü Kaçırmayalım

Dersanelerimiz boş duruyor. Tam da bizi bekliyor. Hafta sonlarımız da varsa başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Her hafta sonu yapacağız diye de bir şey yoktur. Ama, ayda bir veya iki ayda bir de olsa, hiç olmazsa üç ayda bir de mi veremiyoruz, o lezzeti hep birlikte almamız lazım. İnanın bu bir lezzet küpüdür.

Dünyanın çivisi çıktı, görüyorsunuz. Dünyanın hiçbir şeyinin kıymeti kalmadı. Ne parasının, ne pulunun, ne devletinin, ne şevketinin. Biz hep beraber, paldır küldür, kıyamete doğru gidiyoruz. Bu zulümlerin, bu bencilliğin, bu körlüğün, bu sağırlığın inanın başka manası yok! Dünyayı kıyametten biraz kurtaracaksak, okumalarımızı, birlikte okumalarımızı artıralım. Yoksa Allah’ın gazabı gelecek ve bütün dünyayı vuracak maazallah. Şu Filistin resminde veya rahmeti müteessir eden başka zulüm resimlerinde verdiğimiz kare, bu sürecin özetinden başka bir şey değil.

Elimizden bir şey gelmiyor. Peki, okumak da mı gelmez?

Okumak gelir. Öyleyse ne duruyoruz? İnanın dünyayı biz ayakta tutuyoruz!

Öyle aham şaham hazırlık yapmaya ne gerek var? Bir “kardeşimiz”, bir “kırmızı kitabımız” varsa, işlem tamamdır. Beraber okumaya hazırız demektir.

Ruh Aynasına Yansımalar Artsın

Beraber okumayı ıskalamayalım. Gereksiz görmeyelim. Evde de okurum demeyelim. Evde elbette okuyalım. Ama şu birbirimizden alacağımız feyiz ve in’ikas sırrına mahal olalım bir an önce… Üstad hazretleri demiyor mu, “sohbette insibağ ve in’ikas sırrı vardır”1 diye. Yani ruh aynasında yansıma ve aksetme sırrı vardır.

O halde, bu sırrın izini neden sürmüyoruz?

Sahabeyi sahabe yapan sır, “sohbet-i Nebeviye” sırrıdır.2

İz sürelim şimdi: Nur Talebesini Nur Talebesi yapan sır da bu sohbet-i Nuraniye sırrıdır. Evet, bizim zamanımızda peygamber yok, ama ne gam? Peygamberin izini süren bir nur var. Biz bu nurun izini süreceğiz beraberce. Risale-i Nur’u anlamaya çalışacağız. Risale-i Nur’u tek başıma okudum anladım demek yok. Anladıklarımızı beraberce paylaşacağız. “İnsibağ ve in’ikas sırrı” bu beraberce yapılan paylaşımda vardır.

Biz Burdur’da bu ruhu ve bu heyecanı gördük. Burdur’la kahramanlara bu yüzden teşekkürler. Hatırlatmamıza vesile oldular. Bu heyecanı belirli zaman dilimlerinde her ilimiz yaşayabilir. Yaşamalıdır.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 553

2- Sözler, s. 553