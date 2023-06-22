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22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Her yenen hayvan neden kurban edilmez?

Süleyman KÖSMENE
22 Haziran 2023, Perşembe
Hamdi bey: “Neden sadece koyun, keçi, sığır ve deve cinslerinden kurban oluyor? Diğer hayvanlar neden kurban edilmiyor?”

Cisimleşmiş Nimet Külçeleri

Koyun, keçi, sığır ve deve isimleriyle bilinen erkekli-dişili “sekiz eş” hayvanı, kurban hayvanı olarak tayin etme işinde tek yetkili elbette Kur’ân’dır. Neden diğer yenen hayvanların kurban edilmediği sorusunun tek cevabı emir olmasıdır. Allah’ın böyle emretmiş olmasıdır. Diğer bütün sebep ve hikmetler ikinci derecede kalır.

Kur’ân koyunu, keçiyi, sığırı ve deveyi “sekiz eş nimet hayvanı” sıfatıyla isim isim zikretmiş ve bunları helal kılmıştır, bunların Allah’ın rahmet hazinesinden insanlar için “indirildiğini” kaydetmiştir.1

Ayetlerde “yarattı” fiili yerine, “indirdi” fiilinin tercih edilmesi ilgi çekicidir. Said Nursi hazretleri, sekiz tür mübarek hayvanın biz insanlık için sırf rahmet hazinesinden, yani Cennetten sırf nimet olarak indirildiğini ve gönderildiğini kaydeder. Öyle ki, o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün insanlığa nimettirler. Kılından ve yününden evler, ev malzemeleri, çadırlar ve elbiseler; etinden güzel ve leziz yemekler; sütünden, yağından, yoğurdundan benzersiz derecede faydalı ve sıhhî gıda ürünleri; derilerinden giysiler, kürkler, ayakkabılar… Ve hatta gübrelerinden ziraat bitkilerinin rızkı, yiyeceği ve kullanacağı mineraller ve insanların gerek tezek olarak, gerekse bio-enerji olarak yakıtı elde edilmektedir ki, bu yönleriyle bu mübarek hayvanlar insanlık için cisimleşmiş birer nimet külçesi ve rahmet yumağıdır.

Onun içindir ki, yağmura “rahmet” dendiği gibi, bu hayvanlara da “en’âm=nimetler” denilmiştir. Yani adeta nimet cisimleşmiş keçi, koyun, öküz, manda ve deve olmuştur.  

İnsana İtaatkârdırlar

Gerçi bu hayvanların maddeleri ve cismânî vücutları dünyada yaratılıyor. Fakat nimet sıfatı ve rahmet mânâsı bu hayvanlarda, maddî vücutlarının tamamen üstüne çıktığından; “enzele” (=İndirdi) tâbiriyle anlaşılıyor ki, Hâlık-ı Rahîm bu mübârek hayvanları doğrudan rahmet hazînesinin birer hediyesi olarak, yüksek rahmet mertebesinden ve mânevî ve ulvî Cennetinden yer yüzüne indirmiştir. 

Nasıl ki bazen çok kıymetsiz bir maddeye çok kıymetli bir san’at nakşedilebilir. Bu durumda o şeyin maddesi nazara alınmaz ve ona san’at noktasında kıymet verilir. Aynen bunun gibi bazen cismânî bir maddede o kadar nimet ve rahmet mânâsı bulunur ki, yüz defa maddesinden ziyâde ehemmiyetli oluyor. Âdetâ cismânî maddesi gizlenir; hüküm nimet cihetine bakar.2

Diğer yandan; sivrisinekten yılana, akrepten kurta ve arslana kadar insanlara zarar veren ve korku salan bir yığın hayvana karşı; koca manda, koca öküz ve koca deve gibi mahlukat insana son derece itaatkâr, insana boyun eğmiş, insanın emrinden çıkmıyor. Hattâ zayıf çocuğa kocaman bir devenin yuları verilirse, koca devenin küçük çocuğa itaat ettiği görülüyor. 

Cennetteki Derecelerine Yükselmektedirler

İşte Kur’ân, “Allah sizin için sekiz eş en’âm (nimet hayvanları) indirdi.”3 Âyetiyle mânen bildiriyor ki: Bu mübarek hayvanlar dünya hayvanları değil ki vahşet versin, korku salsın, zararı dokunsun! Bu hayvanlar bir mânevî Cennetin hayvanlarıdırlar. Onun için her yönüyle faydalı ve zararsızdırlar. Çünkü bunların nimet ciheti yukarıdan, yani rahmet hazînesinden indiriliyor. Nitekim bu hayvanların yaşamaları rızık ile mümkündür. Rızıkları ottur.  Otların rızıkları yağmurdur. Yağmur ki hayat kaynağıdır, rahmettir ve rahmet cihetiyle elbette semâdan gönderilmektedir. Kur’ân’ın “Rızkınız semâdadır.”4 âyeti de buna işâret ediyor.5

Öyle ise denilebilir ki, zâten Cennetten indirilen bu hayvanlar Allah için kurban edilmekle aslında ölmüş olmamakta, hayattan gitmemekte; bilakis, bir nevî şehâdet rütbesi kazanarak Cennetteki derecelerini artırmaktadırlar. 

Dipnotlar:

1- Zümer Sûresi: 6

2- Lem’alar, s. 368

3- Zümer Suresi: 6

4- Zâriyât Sûresi: 22

5- Lem’alar, s. 368, 369

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