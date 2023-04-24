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24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hilmi Uran’a mektup üzerine

Süleyman KÖSMENE
24 Nisan 2023, Pazartesi 00:05

Mektubun Muhtevası

Bediüzzaman der ki: “İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olmaz. Ve alet yapmak İslamiyet’in kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir.”1  

Nur Mesleğinin gerekleriyle hareket etmek ise medar-ı iftihar bir duruştur.  

Bediüzzaman Hazretleri 28 sene kendisine işkenceli bir hayatı reva gören halk partisi ile kapıları kapatmıyor, iletişim kurmayı gerekli görüyor ve genel sekreterine mektup yazarak, Halk partisinin millet karşısındaki vazifelerini hatırlatıyor.

Mektubunda bu kahraman millet için Kur’ân kuvvetinin önemini vurguluyor, üç dört adamın seyyiesinin ve inkılap kusurlarının millete verilmemesi, milletin hasenesinin de o üç dört adama verilmemesi gerektiğini, bir Müslüman’ın dinini bıraksa anarşist olacağını ve hiçbir kayıt altına girmeyeceğini, Kur’ân’a şiddet-i ihtiyacını hissetmekte İsveç, Norveç ve Finlandiya’dan geri kalmamak gerektiğini, şimdiye kadar inkılapların icbarıyla yapılan tahribatları tamire çalışırlarsa istikbalde çok büyük şeref kazanacaklarını, ahirette de büyük kusurlarına kefaret olacağını, bu vatan ve milllet için de büyük hizmet olacağını ifade diyor. 

Ve ölümü terhis tezkeresine çeviren Kur’ân’ın feylesofları susturan bu asırdaki tefsiri Risale-i Nur’u nazara almanın elzem olduğunu vurguluyor.2

Bediüzzaman’ın bu mektubu, aslında Nur Talebelerine, “bu taleplerin takipçisi olun” manasında manevi bir emri de barındırıyor. 

Kader-i İlahî olaylara hakimdir. Bu günlerde, demokrasiyi ve parlamentoyu ayakta tutma görevi ile bu partinin, beş partiyle ittifak kurmasının arka planında böyle bir mektubun manevi rüzgârı vardır. Bu, tesadüf değildir.  

Ayetin Emri

Bediüzzaman, bütün Nur Talebelerine vefatından önce verdiği son derste, kendisine otuz beş sene hapislerde ve tazyiklerde binler vecihte sıkıntı veren bir partiye hakkını helal ettiğini, verdikleri bunca sıkıntılara ve azaplara mukabil, o partinin yüzde doksan beşini tezyife ve itirazlara maruz kalmaktan kurtardığını, “vela teziru vâziretün vizra uhrâ” (Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.)3 ayetinin hükmü gereğince, kabahati ancak yüzde beşe verdiğini bildiriyor.4

Bu ayetin manen emrettiği bir durumla karşı karşıyayız. 

Demek ki 1-Toptancı bakmayacağız. 2-Eski kusurları şimdikilere vermeyeceğiz.    

Parti Dizayn Etmiyoruz

Biz Nur Talebeleri parti dizayn etmiyoruz. Böyle bir görevimiz yoktur. Bizim dışımızda dizayn edilmiş bir tabloda Üstadımızın çizgisini bulmaya çalışıyoruz. Ahrarların devamı olan ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin, bu parti çatısı altında seçime girdiği bir tabloda istikametli yolu bulmaya çalışıyoruz. Taassubu bir tarafa bırakarak, müsbet bir çizgide tercihimizi ortaya koymaya çalışıyoruz.  

Nitekim Umumî Şûra’mızın 2022 Kasım ayı oturumunda alınan “Muhtemel bir erken seçim veya normal seçimde Demokrat partinin içinde bulunduğu Millet İttifakının desteklenmesi” kararı gayet açık bir duruş sergiliyor. İhtilafa düşmeye ve şüpheye girmeye hiç mahal yoktur. Kafamızı karıştırmaya gerek yoktur.  

Gazetemizin, Üstadımızın mesleğinin gereğini yaptığına inanıyoruz. “Neden Millet İttifakı” adlı broşürü çıkaran gazetemizi tebrik ediyoruz. 

Dipnotlar:      

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 112

2- Emirdağ Lahikası, s. 253-256

3- En’am Suresi: 1164; İsra Suresi: 15; Fatır Suresi: 18; Zümer Suresi: 7

4- Emirdağ Lahikası, s. 579

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  • Said Ceylan

    24.4.2023 08:57:21

    Harika,süper bir yazı olmuş. Eline sağlık Süleyman hocam 👏👏👏

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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