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10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Hüsn-ü zan boş bir iyimserlik midir?

Süleyman KÖSMENE
10 Ağustos 2021, Salı
“Ulu” rumuzlu okuyucumuz: “Hüsn-ü zan boş bir iyimserlik midir?”

İyilik, İyilik Getirir 

Hüsn-ü zan boş bir iyimserlik değil, safderunluk değil, gerçek bir hayat prensibidir, adem-i itimat ile birlikte gösterilen iyimserliktir. Hadiselerin güzel yüzünü gösteren beyaz bir gözlüktür, içimizde beliren umut, duâ, niyet ve müsbet çizgidir.

Su-i zan ise bedbinlik, kötümserlik ve hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeme halidir. Hadiselerin çirkin yüzünü gösteren ve insana evham veren siyah gözlüktür. 

Oysa ne hayat, ne insanlar hiçbir zaman tek beyaz renkli, ya da tek siyah renkli olmazlar; siyah beyaz karışımı olurlar. Çünkü hayat bir imtihan mahallidir. İnsan da imtihandadır. Biz genelde iyilik gördüğümüz insana iyi insan, kötülük gördüğümüz insana kötü insan deriz. Oysa bu yargı sübjektiftir ve yanlıştır.  

Hüsn-i zan esasına göre her insan iyi insandır. Yani Mecelle kuralıyla söylersek, beraat-i zimmet asıldır. Kötülük vardır; ama kötü insan yoktur. Suçlar, günahlar ve kötülükler mevziîdir, geçicidir, lokaldir, duruma göredir; pişmanlık gösterip özür dilendiği ve tövbe edildiği zaman da silinip gider.  

Biz nasılsak insanları da öyle buluruz. Biz kötü isek insanlar da kötü, biz iyi isek insanlar da iyidir. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden kötülük bulur. Yani bizim zannımız, niyetimiz, yargımız aslında bize geri döner. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, İyilik iyilik getirir, fenalık fenalık getirir. 1  

İçimizdeki enerji pozitifse pozitif şeyler ekeriz, pozitif neticeler elde ederiz. İyi adam iyilerle karşılaşır. Kötü adam kötülerle karşılaşır. Üstad Hazretleri buyuruyor ki: “Fena bir adama “İyisin, iyisin” desen iyileşmesi ve iyi adama “Fenasın, fenasın” desen fenalaşması çok vuku’ bulur.” 2 Yani senin iyi enerjin fena bir adamı iyileştirir, kötü enerjin iyi bir adamı fenalaştırır. 

Adem-i İtimat Lâzımdır 

İyimserlikten kastımız kötülüğü sezmemek ve şer ve şeytanlığı fark etmemek demek olan ve halk arasında saflık da denilen “kör iyimserlik” değildir. Şüphesiz bir miktar kuvve-i vahime, yani vesvese, yani şüphecilik, yani muhatabımızın yanlış yapabileceği vehmi, yani adem-i itimat lâzımdır. Fakat bu da abartılı olmamalıdır.  

Bediüzzaman Hazretleri lüzumlu iyimserliği dört kelimeyle açıklıyor: Hüsn-ü niyet, hüsn-ü zan, hüsn-ü haslet ve hüsn-ü fikir. Yani iyi niyetli, iyi zanlı, iyi hasletli ve iyi fikirli olmalıyız. 

Dolayısıyla dünyayı bize manevî bir Cehennem eden başkası değil, kendi nefsimiz ve kendi kötülüğümüzdür. Herkesten iyilik bulmamıza vesile olan da kendi hüsn-ü niyetimiz, hüsn-ü zannımız, hüsn-ü hasletimiz ve hüsn-ü fikrimizdir. 3

Ne Ekersek Onu Biçeriz

Halka ve hayata hüsn-ü zanla bakmak fazilet olduğuna göre, sonsuz irade, yüksek takdir, büyük tensip ve sınırsız tasarruf sahibi bulunan Allah’a hüsn-ü zanla bakmanın artık farz bir emir olduğu anlaşılmış olur.

Kur’ân buyuruyor ki: “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir.” 4

Allah’a hüsn-ü zanla bakmanın manası şudur: Allah sınırsız iyilik ve merhamet sahibidir. Kalbimizden geçen duâyı işitir, umudu bilir, hüsn-ü zannı makbul sayar ve iyimserliğimize olumlu karşılık verir. Bizimle hüsn-ü zannımıza göre muamele eder. 

Yani O bize kötülük yapmaz. Başımıza gelen musîbetler Allah’ın bize kötülükleri değil; ya Allah’ın rahmet habercileri, ya da kendi günahımızın kefaretleridir. 

Zorda ve darda kalsak Allah bize yardım eder. Duâ etsek duâmıza cevap verir veya hikmeti iktiza ederse duâmızı kabul eder. Pişman olsak bizi affeder. Tövbe etsek tövbemizi kabul eder ve günahımızı siler. Bağışlama istesek bizi bağışlar. 

Ne istersek Allah katında onu buluruz.

DUÂ

Allah’ım! Su-i zandan, su-i niyetten, su-i amelden koru! Hüsn-ü zanna, hüsn-ü niyete, hüsn-ü amele, hüsn-ü haslete muvaffak eyle! Bizi katında iyilerden eyle! Âmin.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 64.

2- Mektubat, s. 448.

3- Sözler, s. 66.

4- Nisa Sûresi: 79.

Okunma Sayısı: 207
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