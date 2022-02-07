Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dîni

Aysel Yıldız: “Yirmi Üçüncü Mektup’ta Peygamberimiz Hazret-i İbrahim’in ameliyle amel etmiştir. Neden Hazret-i İsa ve Hazret-i Musa’nın diniyle değil?”

Hanif Dini

Peygamber Efendimiz (asm) malûm kırk yaşında peygamber oldu. Kırk yaşına kadar hiçbir zaman putlara tapmadığı gibi, müşrik toplumun tevhid inancına aykırı gelenek ve göreneklerine de katılmadığı bilinmektedir. Kırk yaşına kadar inanç itibariyle boşlukta olduğu da söylenemez. Fakat kendisine vahiy de gelmemişti.

Mekke civarında kendisinden önce gelen peygamberlere ait inançlardan yaşananlar vardı, ama bunlar çoğunlukla bozuk kalıntılardı. Meselâ Hazret-i İsa’nın (as) ve Hazret-i Musa’nın (as) getirdikleri dinler ve inançlar bunlardandı. Bunlar dünyaya çok fazla yayılma istidadı gösterdiğinden asliyetini de koruyamamışlardı.

Mekke’de o günlerde yer yer yaşanan Hazret-i İbrahim’den (as) kalma bir inanç da vardı. Bu inanca Hanif dini denmekteydi. Bu din Arabistan dışında fazla yayılma istidadı göstermemiş, putperest topluma karşı da kendi içinde bir mukavemet oluşturarak zaman içinde, çok perdeler arkasından da olsa, kendi asliyetini koruyabilmişti.

Öte yandan Mekke eşrafından Kuss bin Saide, Varaka bin Nevfel, Abdullah bin Cahş, Osman bin Huveyris gibi Peygamber Efendimiz’in de (asm) itimad ettiği Mekke’nin büyükleri bu din üzere yaşamaktaydılar ve bir Allah inancına sahiptiler. Ve bu dinin bozulmamış tevhid inancı, Peygamber Efendimiz’in (asm) aklına ve kalbine hitap edebiliyordu.

Kuddûs! Kuddûs!

Dolayısıyla Peygamber Efendimiz (asm) peygamberlikten evvel, Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’ın, Arabistan’da çok perdeler altında cereyan eden bâkiye-i dini ile amel etmiştir. Fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyarıyla ve mendubiyet suretiyle ibadet etmiştir. 1 Yani farz bir emir olarak değil; kendi hür iradesiyle ve mevcut inançlar içinde daha faziletli ve daha sıhhatli görmesi sebebiyle Hanif dini üzere amel etmiştir.

Yukarıdaki zevattan Varaka bin Nevfel bilindiği gibi Peygamber Efendimiz’e (asm) ilk vahiy geldiğinde çok yaşlı bulunmaktaydı ve vahyin gelişini yorumlayarak Peygamber Efendimiz’in tedirginliğini gidermiş, O’na peygamber olduğunu müjdelemişti. Hatta bu sebepledir ki İbn-i Hacer onun sahabe olduğunu söylemiştir.

Malûm; Varaka bin Nevfel, Hazret-i Hatice’nin de (ra) amcasının oğludur. İlim sahibiydi. İncil’i ve Tevrat’ı da okumaktaydı. Hazret-i Peygamber (asm) kendisine gelip Hazret-i Cebrail’in (as) gelişini anlattığında O’na (asm) şöyle demişti:

“Kuddûs! Kuddûs! Müjde ey Muhammed! Daha önce Hazret-i Musa’ya ve Hazret-i İsa’ya (as) gelen namus-ı ekber şimdi sana gelmiş bulunuyor. Hazret-i Musa ve Meryem oğlu İsa (as) seni müjdeledi. Kavmin seni Mekke’den çıkaracakları zaman keşke sağ olsam da sana yardımcı olsaydım!” 2

Hazret-i Hatice validemiz (ra), Varaka bin Nevfel’in durumunu sorduğunda Peygamber Efendimiz (asm) onu rüyasında beyaz elbise içinde gördüğünü söylemiş ve, “Cehennemlik olsa başka bir elbise içinde görmem gerekirdi.” buyurmuştur. 3

Tesbih Ederiz O Arşın Sahibine

Yeri gelmişken, Varaka bin Nevfel’in bir şiirini buraya alalım:

Bazı insanlara nasihat ettim şöyle dedim

Ben uyarıcıyım, sakın kimse sizi aldatmasın.

Yaratıcınızdan başka ilahlara tapmayın.

Sizi buna çağırırsalar deyin aramızda büyük bir engel var.

Tesbih ederiz O Arşın Sahibini, O’na sığınırız.

Daha önce de Cudi ve Cumud dağları onu tesbih etti.

Gök kubbesi altında her şey O’na hizmet eder.

Kimse O’nun egemenliğinden kaçamaz,

Gördüğümüz hiçbir şeyin parlaklığı baki değildir,

Allah bakidir, mal ve evlât helâk olur!

Hürmüz’e hazineleri bir fayda sağlamadı.

Ad kavmi de uğraştı, ama ebedî olamadı.

Süleyman’a da kalmadı; insanlar ve cinler

Ve bütün milletler emrinde olduğu halde!

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 329., 2- Buharî, Bed’u’l-vahy., 3- Tirmizî, Rüya 10.