Hz. Peygamber’in haram kılma yetkisi var mıdır?

Fikret Çalışkan: “Bazı arkadaşlar, peygamber de bir şeyi haram etme yetkisine sahip midir? Allah’ın açıkça haram kılmadığı, ama peygamberin (asm) haram kıldığı şeyler var mıdır, diye soruyorlar.”

Bir Vehim Sorusu

Sizi de, okuyucularımı da tenzih ederim; ama bu tür tartışmaları abesle iştigal bulurum. Bu iddianın diğer birçok uçuk iddia gibi, deizm fırtınasıyla veya oryantalist şüphecilikle kasıtlı biçimde ortaya atıldığını düşünüyorum. Bu sorular, dini kime nispet edeceğini bilmeyen, vahyin Allah’a ait olduğunu fark etmeyen, peygamberin vahyi açıklamada sorumluluk sahibi olduğunu kavramayan bir sakim anlayışın soruları…

Deizm histerisine tutulmuş kişiler böyledir: Güya Allah’a inanıyorlar; fakat Allah’ın kitabına, Peygamberine, dinine inanmadıklarını söylerler.

Bu kafa kendi içinde sıkıntılıdır ve tutarsızdır.

Tutarsızdır; çünkü inandım dediği Allah’ın sıfatlarını bilmiyor, isimlerini bilmiyor; merak da etmiyor. Allah inancı da öylesine taklidîdir ki, üflesen sönecek bir mum kadar körezdir.

Allah’ı tanımıyor ki, Allah’ın peygamberini, kitabını, dinini tanısın. Allah demesi de dostlar ayıplamayacak ölçüde. Sadece kendisine ateist denmesin diye. Yoksa ateiste karşı bile Allah’ın varlığını savunur bir donanımları yok.

Allah’ın Vahyi Esastır

Bu soruyu, safiyane bir merak sorusu olarak alırsak, şöyle denebilir: “Edebin envaını Cenab-ı Hak, Habibinde cem etmiştir.1” Madem Peygamber, Allah adına meydana atılmıştır. Eğer Allah ona bazı şeyleri haram kılma yetkisi vermişse, bu yetkiyi yine vahye dayanarak kullanır, vermemişse kullanmaz. Allah’ın vermediği yetkiyi kullanmaz, edebe aykırı iş yapmaz.

Peygamber Efendimiz (asm): “Sarımsak ve benzerlerini yiyenler mescidimize gelmesin.”2 buyurmuştu. Bazı sahabeler:

“Haram kılındı! Haram kılındı!” demeye başladılar. Bunu duyan Efendimiz (asm):

“Hayır! Allah’ın helal kıldığını ben haram kılmam! Ben sadece onun kokusunu sevmiyorum!” buyurdu.

Yani Hazret-i Peygamber (asm), Allah’ın helal kıldığı bir şeyi haram kılmaz. Eğer kılmışsa Allah’ın tasvibi olduğunu anlarız. Allah, haram kıldığı şeylerin bazılarını Kur’ân ayetleriyle, bazılarını da hikmeti gereği peygamberinin diliyle bize ulaştırmıştır.

Dikkat Edin!

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Bana, Kur’ân ve onun bir misli daha verilmiştir. Dikkat edin: Kendisine bir hadis ulaştığında koltuğuna kurularak, ‘Allah’ın kitabında neyi helal bulursak onu helal sayarız. Onda neyi haram bulursak onun haram sayarız.’ diyecek kimselerin gelmesi yakındır. Şüphesiz Allah’ın peygamberinin haram kıldığı şey, Allah’ın haram kıldığı şeydir.”3

Bu hadisi doğrulayan ayetler de vardır: “Allah’a da, ahiret gününe de inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, gerçek din olan İslâm’ı din olarak kabul etmeyen kimselerle...”4 “O ümmî peygamber, temiz ve hoş şeyleri helal kılar, pis ve çirkin şeyleri haram kılar.”5

Örnek verelim: Dövme, eşek eti, köpek eti gibi şeyler Peygamber Efendimiz (asm) tarafından haram kılındığı halde, bunlar Kur’an’da geçmez.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 133., 2- Buhârî, Ezân 160, Et’ime 49; Müslim, Mesâcid 68., 3- Müsned: 4/130-133, Tirmizi, İlim, 2800, 2801., 4- Tevbe Suresi: 29., 5- Araf Suresi: 157