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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İmanımızı koruyalım

Süleyman KÖSMENE
05 Ekim 2022, Çarşamba
Elif Gürel: “Bir arkadaşım ateistliğe sürüklendi. Arkadaşıma göre, Allah, dünyadaki adalet ve iyiliği vurgulamadan önce, kendisine ibadet, itaat ve bizden üstün olduğunu kabul etmemizi istiyor. Üstünlüğünü kabul etmeyenleri de cehenneminde yakacağını belirtiyor. İnsanların iyilikle yaşamalarından ziyade, öncelikle kendi acizliğimizi fark etmemizi istiyor. Allah cc bizim gibi aciz varlıkları neden kendisine ibadet için yarattı? Yaratılışımızın amacı nedir?”

Felaket ve Helaket Asrı Soruları

Ateistler bir yaratıcıyı kabul etmezler. Bu arkadaşımız Yaratıcıyı kabul ediyor. Ama bu Yaratıcının üstünlüğünü kabulde sıkıntısı var! Oysa Yaratıcının üstün olması aklın da, mantığın da zorunlu kabulüdür. Bu, mantıkla çelişmiyor! Yani Yaratıcı zaten üstün olandır. Bunu kabul etmiyorsak bizim aklımızda sıkıntı vardır.   

Sonra bu arkadaşımız Yaratıcı’nın güç, kudret, adalet ve iyilik sahibi olduğuna, kendisine itaat ve ibadet yapmamızı istediğine ve Cehennemin bir azap yeri olduğuna iman ediyor. Allah’a karşı bizim acziyet içinde olduğumuzu kabul ediyor. Bunları sorularından çıkarmak mümkün... İnanmasaydı bu soruları sormazdı. Bu kadar iman ve kabul bu arkadaşımızın ateist olmadığını gösteriyor. Anlaşılan arkadaşımızın inancı yok değil; ama kopma noktasında. Çelişkili soruları var; bu sorulara cevap bulmak istiyor.  

Taklidi imanların felsefî söylemlerle savrulduğu zor bir asırda yaşıyoruz. Bu asır bu nedenle “felaket ve helaket asrı”1 olarak nitelenmiştir. Bize düşen tutabiliyorsak elinden tutmak, sorularının cevabını birlikte ve sabırla bulmaya çalışmak ve dua etmektir. 

Cevaplar Risale-i Nur’da

Öncelikle ifade edelim ki, bu arkadaşımızın ve bizim sorularımıza benzer binlerce soru Risale-i Nur’da cevabını bulmuştur. Öyleyse ilk yapacağımız iş Risale-i Nur’u elimizin altından hiç eksik etmemektir.  

Öte yandan mantıklı gibi gözüken ve aslında cerbezeden ibaret olan piyasa soruları, arayış hengâmında fazlaca ayağımıza takılabilir. Biz bu sorulara müfrit şekilde değer verirsek bu durum bizim hakikate ve tahkiki imana ulaşmamızı geciktirir. Yukarıdaki soruları bu cinsten görüyoruz. Kendi içinde çelişkili sorulardır.

Mesela: Kâinatın bir Yaratıcısının olduğu ve bu Yaratıcının üstün, güçlü, kudretli, adil ve iyiliksever olduğu hususları mantığın zorunlu kabullerindendir. Aksi çelişkidir. Yaratıcının bizden bizim ibadete ihtiyacımız olduğu için ibadet ve itaat istemesinde de sıkıntı yoktur.  

Fakat şu var ki, Yaratıcı bize ibadet olarak dar bir kalıp sunmamıştır. O bahsettiğiniz iyilik, adalet ve iyi ahlakın tümünü bizim için ibadet saymıştır. Dolayısıyla Yaratıcı iyiliği istemeden önce ibadet istedi söylemi de kendi içinde eksiktir. 

İyi Ahlâk Vurgusu

İslam dininin temelini kavramak için iyi ahlâka bakmamız yeterlidir. İslam dininin temelinde ahlâk vardır. İnsanı insan yapan ahlâk! Ne kadar ahlâkî güzellik varsa İslam dininin öz malıdır. Bir ateistin yaşadığı ahlâkî güzellik de İslam’ın malıdır ve emridir. Allah tam karşılığını veriyor. 

Mesela çalışkan olmak, İslam’ın bir güzel ahlâkıdır ve hangi dinden olursa olsun, bütün dünya çalışkanlığı benimsemiştir. Çalışkan olan bir ateist de olsa, bir Müslüman da olsa Allah’tan karşılığını bulur.  

Bütün ahlâkî güzelliklerin cihanşümul yönü göz kamaştırıcıdır. Biraz sabırla incelenirse, bunu görmek zor değildir.  

Dipnot:

1- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 117

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