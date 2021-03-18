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18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İmanın hazzını alamamak, imansızlık mıdır?

Süleyman KÖSMENE
18 Mart 2021, Perşembe
Antalya’dan Fatih Bey: “Vesvesenin verdiği sıkıntıdan imanın hazzını yaşayamamak... Kimi zaman, içinde hiçbir şey hissedememek... İman haline zıt mıdır?”

Hiç Ender Hiçim

Gerçek iman hali, inanıyorum diye başımızın dik, bedenimizin kasıntılı gezdiğimiz haller değil; nefsimizin üzerimize iyiden iyiye çullaştığı, ruhumuzun vesveseden kavrulduğu, rezil duyguların birinin bitip diğerinin gönlümüze girdiği… Ve bunlar yüzünden imanımızın tadını alamadığımız, neşesine varamadığımız, kendimizi herkesten ziyade günahkâr bildiğimiz, herkesten ziyade bir hiç saydığımız haldir. 

Eski arif insanlar kendilerine “kemter kul” derlerdi. Yani hiçbir kıymet-i harbiyesi olmayan kul! Bediüzzaman’ın, “hiç ender hiçim; fakat bu mevcudatı umumen isterim.” 1 sözünde de tam bir iman hali vardır ki, ‘bütün mevcudatı isterim. Fakat ben kendime hiçbir kıymet vermiyorum’ demektir.

“Makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı İlâhî ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin.” 2 Hükmünün bir manası budur.  

İnsanın kazandığı yüksek iman hallerini kaybetmesi de bir o kadar kolaydır. Hatta kaybetmek kazanmaktan daha kolaydır. Üstadımızın temsiliyle, biz beşer olarak, “ders aldığı amme cüz’ünü bir tek şekerlemeye satan hevaî bir çocuk gibi”yizdir. 3 Bu halden ölünceye kadar Allah’a sığınmamız lâzım. 

Ben Sukut Etmişim

Kastamonu’da, “ben sukut etmişim! Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim!” diyen ehl-i takva birine Üstad Hazretleri şöyle diyor:

“Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fâni zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet bir ehemmiyetli ihsan-ı İlâhî; ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir.. tâ ucb ve gurura girmesin.” 4  

Ucb ve gurur gibi çamurdan hallere girmektense, iman zevkini tatmamak, ibadeti zevk almadan yapmak, hayır ve sevap işlerinde istemeyerek bulunmak daha efdaldir. Hatta bu sebeple, tövbeye götüren günah, ucb ve gurur veren sevaptan daha hayırlıdır denmiştir. Çünkü birincisinde ucb ve riya olmaz. Ama ikincisinde ucb ve riya çamurundan kurtulmak gibi bir problem daha vardır.  

Resulullah’ın (asm) kâtiplerinden Hanzale İbn-i Reb’î (ra), kendisine “nasılsın?” diyen Hz. Ebû Bekir’e (ra), “Nâfeka Hanzale!” (Hanzale münafık oldu) diyor. Ebu Bekir (ra): “Sübhânellah, sen ne diyorsun?” deyince de: “Resûlullah’ın (asm) yanında, Cennet’e ve Cehennem’e gözlerimizle görüyormuşuz gibi iman ediyoruz. Fakat evimize ve işimize döndüğümüzde bu hal bizden gidiyor.” diyor.

Hz. Ebu Bekir (ra) aynı halin kendisinde de vaki olduğunu itiraf ediyor. Durumu Resulullah’a (asm) bildiriyorlar. Resulullah (asm) üç defa şöyle buyuruyor: “Nefsimi kudretinde bulunduran Allah’a and olsun ki, şayet siz, benim yanımda bulunduğunuz hâl üzere devam edebilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insanın saati saatine uymaz.” 5

Bu Savaşa İhtiyaç Vardır

Anlaşılıyor ki, vesvesenin verdiği sıkıntıdan imanın huzurunu yaşayamamak ve hatta kimi zaman, içinde hiçbir şey hissedememek, iman haline zıt değildir. İmansızlık değildir. Hatta iman halinin devamına işarettir.

Vesvese insanı tırmalar durur. Nefis insana asılır durur. Rezil hisler insana sarkar durur. Pespaye duygular insana yüklenir durur. Aşağılık haller insanı çeker durur.   

Kalbimiz de yüksek hazların, asil işlerin, imanın, ibadetin, faziletlerin, Allah’ın razı olacağı hallerin peşindedir. 

İçimizde müthiş bir savaş yaşanır durur. Bu, ölünceye kadar böyle devam eder. İmanın kemale ermesi ve tahkike ulaşması için bu savaşa ihtiyaç vardır. Bu savaşın bitmesini istemek, imanımızın derece almasını istememektir. Fazla ağır gelirse Allah’a sığınmalıdır.  

Dipnotlar:

1- Sözler,. s. 251. 2- Mektubat, s. 531. 3- Lem’alar, s. 458. 4- Şuâlar, s. 348. 5- Müslim, Tevbe, 12-13; Tirmizî, Kıyâmet,  59.

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