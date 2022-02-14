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14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

İnsanlarda şakk-ı kamer, meleklerde Mi’rac

Süleyman KÖSMENE
14 Şubat 2022, Pazartesi
Oğuz Yiğiter: “Meleklerde Mi’rac, insanlarda şakk-ı kamer gibidir” (Lemaat) ne demektir?

Şakk-ı Kamer

Şakk-ı kamer mu’cizesi, Peygamber Efendimiz’in (asm) gökyüzündeki ay’ı bir parmağı ile ikiye ayırmasıdır. Bu şekilde yeryüzündeki insanlara Peygamberliğini göstermesidir. 

Şöyle ki: Peygamberliğin sekizinci senesindeydi. Bir gece Peygamber Efendimiz (asm), ay ışığı altında Ashab-ı Kiram’la sohbet etmekteydi. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz’den (asm) yapamayacağını düşündükleri bir mu’cize istediler. “Ya Muhammed! Eğer gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber isen ay’ı ikiye böl.” Dediler. Resulullah Efendimiz (asm): “Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz?” buyurdu.  Onlar: “Evet, iman ederiz.” dediler. 

Peygamber Efendimiz (asm) şehadet parmağını kaldırdı, ay’a işaret buyurdu. Ay iki parça oldu. Efendimiz (asm): “Şahit olunuz! Şahit olunuz!” buyurdu. 

Kureyşliler ise, “Bu da bir sihridir.” 1 “Ebu Talib’in yetiminin sihri göklere de tesir etti.” dediler.

Kur’ân bu mu’cizeyi şöyle anlatıyor: “Kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı. Onlar bir mu’cize görseler, hemen yüz çevirip, ‘bu öteden beri bilinen bir sihirdir’ derler. 2 

Şakk-ı kamer hadisesine kendi içinden ilk önemli şahit, müşriklerin inkâr etmeyip sihir demeleridir. Eğer bu hadise bugün bazı nadanların iddia ettikleri gibi hiç vaki olmamış olsaydı müşrikler sihir demeyeceklerdi. Çünkü vaki olmamış bir olaya sihir denmez.  

Semavatta Bir Arz’lı

Şakk-ı Kamer mu’cizesi yeryüzündeki insanları ne kadar şaşırtmışsa, Mi’rac mu’cizesi de gökyüzündeki melekleri bir o kadar hayran bırakmıştır. Çünkü hiç o ana kadar vaki olmamış biçimde bir arzlı, arzdaki bedeninden çıkmadan, bedeniyle beraber, semavatta tayeran etmiştir, semavatın bütün kapıları ona açılmıştır. Ta Sidretü’l-Münteha’ya kadar gitmiş, oradan ta Cennet’i görmüş, oradan Rahman-ı Zülcemal’in rahmetinin baki cilvelerini ve saadet-i ebediyeyi müşahede etmiş, oradan ta Arş-ı Azam’a yükselmiş, oradan ta Kab-ı Kavseyn’e uruc etmiş, oradan ta huzur-u Kibriya ile müşerref olmuştur. 3 

Berzah-ı esma, tecelî-i sıfat, ef’âl, tabakat-ı mevcudat gibi yetmiş bin perdeden geçmiş, mertebeleri kat etmiştir. 4 Ta rü’yet-i Cemalullah meyvesini kendisi almış, o yolu ümmetine de açık bırakmıştır. 5  

Meleklerin hayranlıkla müşahede ettikleri bu kudsî yolculuğun bir emsali daha vaki olmuş değildir. Önceki peygamberlerde Mi’rac yoktur. Arzdan gelen ve meleklerin her ibadetine ve zikrine ilgili olan bu Son Peygamber (asm), meleklerde gördüğü ibadet biçimlerini ümmetinde de teşri kılmıştır.       

Abduhu ve Resuluhû

Peygamber de olsa bir insanın yerden bir işaretle bir gök cismini ikiye bölmesinin, önceki peygamberlerde emsali yoktur. Onlar da mu’cize göstermişlerdir. Fakat böylesi ilk defa vaki olmuştur.  

Bediüzzaman Hazretleri’nin Lemaat’ta dediği gibi, “Meleklerde Mi’rac, insanlarda şakk-ı kamer gibidir.” Şehadet âleminde yaşayan insanlara büyük bir mu’cize şakk-ı kamer mu’cizesidir. Ki, “Ay yarıldı.” 6 Âyeti haber veriyor. Âlem-i ervahtaki sakinlere de büyük bir mu’cize Mi’racdır ki, şu âyet bunu haber veriyor:

“Bir gece kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”7 

Peygamber Efendimiz (asm) şakk-ı kamer mu’cizesiyle peygamberliğini cinlere ve insanlara gösterdiği gibi, Mi’rac mu’cizesi ile de, kulluğunu, ubudiyetini ve habibiyetini ruhlara ve meleklere göstermiştir. 8

Şehadet kelimesinde geçen “abduhu ve resuluhû” kanatlarından “abduhu” kulluğunu gösterir ki, Mi’rac bunu ifade etmiştir. Resulunun peygamberliğidir ki, şakk-ı kamerle cinlere ve insanlara bunu ispat etmiştir. 

Dipnotlar:

1- Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 36, Tefsîr, 54/1; Müslim, Kıyâmet, 44, 45. 2- Kamer Sûresi: 1,2. 3- Sözler, s. 632. 4- Sözler, s. 641. 5- Sözler, s. 657. 6- Sözler, s. 785. 7- İsra Sûresi: 1. 8- Sözler, s. 161.

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