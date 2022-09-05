İpleri koparmadan rivayetleri anlayalım

İsim belirtmeyen okuyucumuz1: “Muhakemat’ta İkinci Meselede geçen şu cümleyi açıklar mısınız: “Nasıl Sevr ve Nesir ve İnsan ve diğeriyle müsemma olan hamele-i arş, melaikedir. Bu sevr ve hut dahi, öyle iki melaikedir. Yoksa arş-ı a’zamı melaikeye; küreyi, küre gibi himmete muhtaç olan bir öküze tahmil etmek, nizam-ı âleme münafîdir.”

İpler Nerede Kopuyor?

Sevr ve hut meselesini özet halinde Muhakemat’ın İkinci Melesinde, açılımını ise 14. Lem’a’nın Birinci Makamında bulmaktayız.

“Dünya sevr (öküz) ve hut (balık) üzerindedir”2 rivayetini bin küsur yıldan beri âlem-i İslam anlamaya çalışıyor. Teşbih, mecaz ve mantık bilenlerin meseleyi daha doğru anladıkları kesin! Ancak meseleye düşünce ve kelam disiplini açısından bakmayanlar bodoslama dalarak hadisi hakikat bağlamından saptırmışlar ve ipler burada kopmuş!

İşin içine İsrailiyat denilen eski kitaplardan gelen bozuk hikayeler de burada girmiş! Çünkü eski insanlar da bodoslama girmişler! Onlar da peygamberlerin sözlerini anlamamışlar. Peygamberlerinden gelen bilgileri yanlış telakkilerine tatbik etmişler.

Müekkel Meleklerin Timsalleri

Bediüzzaman meseleyi üç veçheden açıklıyor. Her üçü de hurafeye değil, hakikate açılıyor:

Birinci Açıklama: Hadis dilinde müekkel melekler görevli bulundukları nesnelerin adıyla anılırlar. Eski peygamberler de böyle anmışlardır. Mesela hadiste vardır ki, “Güneş her akşam arş’a gider, secde eder, izin alır ve gelir.”3 Arş’a giden, secde eden ve gelen bir melektir, güneşte müekkeldir. Melekler içinde timsali güneş gibidir ve şems diye anılır.

Dolayısıyla bu hadisten güneşin değil, güneşte görevli meleğin gidip secde edip izin alıp döndüğünü anlamalıyız.

Melekü’l-cibal dağ timsalinde, melekü’l-bihar deniz timsalinde, melekü’l-emtar yağmur timsalinde meleklerdir. Dünyada müekkel meleklerden sevr öküz timsalinde, hut balık timsalindedir. Dolayısıyla dünyayı sırtında taşıyan öküz ve balık değil, öküz ve balık timsalinde olan müekkel meleklerdir.4

Peygamberler bunları anlatmışlar; ama insanlar bunları zaman geçtikçe gerçek öküz ve balık olarak algılamışlar.

Teşbih ve Astronomi Dilleri

İkinci Açıklama: “Bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor?” diye sorulduğunda, cevaben, “Ale’s-seyfi ve’l-kalem” (=kılıç ve kalem üzerindedir.) denilse; yani askerin silahı ve memurun kalemi üzerinde devletin ayakta durduğu söylense, teşbih sanatıyla hakikat ifade edilmiş olur.

“Dünya öküz ile balık üzerindedir.” Rivayetinden de insanların, balığın ticaretine ve öküzün ziraatına bağlı olarak yaşadıklarının söylendiğini anlayabiliriz.

Üçüncü Açıklama: Burçlar da bir diğer gerçektir. Yer küre sevr burcuna girdiğinde Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), “Ale’s-Sevr” (=Öküz üzerindedir.) buyurmuş; balık burcuna girdiğinde ise “Ale’l-hût” (=Balık üzerindedir.) buyurmuştur.

Dolayısıyla Resulullah Efendimiz (asm), yer kürenin hareketlerine dikkat çekmiş, burçların yer kürenin hareketleri ile meydana geldiğine işaret buyurmuştur. Ki, bu bilgiler ancak bin dört yüz küsur sene sonra günümüz gözlemleriyle anlaşılan bilgilerdir.5

Dipnotlar:

1 Z.R rumuzu ile

2 Hakim, Müstedrek, 4/636; Münziri, Terğib ve Terhib, 4/257; Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 8/131; İbn-i Hacer, Metalibü’l-Âliye, 3/391; İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam, 1/172

3 Tirmizi, Fiten, 22

4 Muhakemat, s. 67

5 Lem’alar, s. 180