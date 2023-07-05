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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İslam’da ırk üstünlüğü yoktur

Süleyman KÖSMENE
05 Temmuz 2023, Çarşamba
Metin Tez: “Kabileciliğe/ırkçılığa çağıran bizim yolumuzdan değildir.”1 Hadisini açıklar mısınız?

Irk Üstünlüğü Olmaz

Allah katında tek üstünlük, Allah korkusundaki ve ahlâk güzelliğindeki üstünlüktür.2

Ne ırk üstünlüğü, ne gösterişte kalan bir hamiyet-i milliye, ne para, ne mal, ne makam, ne başka bir dünya üstünlüğü!.. Bu üstünlükler kabir kapısına kadardır. Kabir kapısından sonra bu üstünlükler geçersizdir, orada sadece ahlâk üstünlüğü geçerlidir! 

Öyleyse neden ırklara ve kabilelere ayrılarak yaratıldık? Irklar arası üstünlük kavgası verelim diye mi? Kabileler arası husumet çıkaralım, kan dökelim diye mi? Hayır!

Birbirimizi tanıyalım, tanışalım, kaynaşalım, sevelim ve birbirimize yardımcı olalım diye ırk ırk, kabîle kabîle yaratıldık. Kur’ân-ı Kerim, “Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da, birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık”3 buyuruyor. 

Bu ayeti Üstad Bedîüzzaman Hazretleri şöyle tefsir ediyor: “Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeyse ait münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabîle kabîle yaptım ki, yekdiğerinize karşı inkâr ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir.”4 

Birlik Yönüne Bakmalı

Bedîüzzaman buna taburları örnek verir. Nasıl ki bir ordu fırkalara ve taburlara ayrılır. Tâ ki her neferin muhtelif ve farklı sorumlulukları, görevleri ve vazifeleri belirlensin, bilinsin, tanınsın. Yoksa bu ayrılma ve bölünme bölükler arası kavgaya, taburlar arası husumete, ve düşmanlığa yol açsın diye değildir. 

Aynen bunun gibi, insanlar kabilelere, ırklara ve taifelere ayrılmıştır. Fakat binlerce birlik yönleri vardır. Hâlıkları birdir, Rezzakları birdir, Peygamberleri birdir, kıbleleri birdir, kitapları birdir, vatanları birdir... İşte bu kadar birlik bağı, Müslümanlar arasında uhuvveti, kardeşliği, muhabbeti ve birliği gerektiriyor. 

Cahiliyet Taassubu 

Milliyet fikrinin iki kısım olduğunu beyan eden Bedîüzzaman, bunlardan birinin menfi, olumsuz ve zararlı olduğunu, başkasını yutmakla beslendiğini kaydediyor. Kur’ân’ın “cahiliyet taassubu”5 dediği, Peygamber Efendimiz’in de (asm), “İslâmiyet, cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıştır”6 hadis-i şerifi ile işaret buyurduğu taassup böyle menfi ve zararlı ırkçılıktır. Müspet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ise, ona ihtiyaç bırakmıyor. 

Milliyet fikrinin ikinci kısmı müspet milliyettir. Müspet milliyet, her toplumun kendi iç bünyesini sevmesi, yükselişini istemesi ve bunun için gayret etmesi demektir. Hamiyet-i milliye namıyla, her ferdin başka milletlere zarar vermeden kendi milletinin menfaatlerini takip etmesi elbette hakkıdır ve bu gayret zararsızdır. Bu gayreti İslâmiyet reddetmez. Bu gayret yardımlaşmaya, dayanışmaya ve güç birliğine de sebeptir. İslâm kardeşliğini güçlendirir. 

Bedîüzzaman’a göre milliyet fikri, İslâmiyet’e yardımcı olmalı, kale olmalı, zırh olmalı; fakat dinin yerine geçmemelidir. Çünkü İslâmiyet’in verdiği uhuvvet ve kardeşlik içinde “bin kardeşlik” vardır. Din kardeşliği berzah âleminde ve beka âleminde de kalıcıdır, yaşanmaya devam edilir. Onun için milliyetçilik ne kadar güçlü de olsa, İslâm kardeşliğinin ancak bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa İslâm kardeşliğini bırakıp, yerine milliyetçiliği koymak, büyük hatadır; kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinesinin yerine koyup o elmasları dışarı atmaktan farksız bir ahmaklık ve cinayettir. 

Dipnotlar:

1- Ebu Davud, Edep, 111,112., 2- Hucurât Suresi: 13., 3- Hucurât Suresi: 13., 4- Mektûbât, s. 309., 5- Fetih Suresi: 26., 6- Keşfü’l-Hafâ, 1/127.

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