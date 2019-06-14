İslâm’da kadın ve hukuk

Kübra Ünüvar: “Kadının Kur’ân’da ikinci planda olduğu öne sürülüyor. Sorular şunlar: 1- İslâm’da cariyelik meselesi nedir? Kadına haksızlık değil mi? 2- Çok kadınla evlilik meselesi. 3- Erkeğin Cennet’e girebilmesi için annesinin, kadının ise kocasının rızasını alması ne demektir? Bir kadının sadece kızı varsa, oğlu olmamışsa bu kadının rızası nasıl gözetilecek?”

İslÂm Bu Meseleyi Halletmiştir

1-Çok silik sözler tedavülde geziyor. İslâm’ı silik sözlere satmamalı, hikmetini bilmediğimiz meselelerde sabırla hikmet arayışını sürdürmeliyiz. Sizin o sabrı gösterdiğinizden eminim.

İslâmiyet köleliği ve cariyeliği kendisi koymamıştır. İslâm geldiğinde kölelik ve cariyelik meselesini önünde bulmuştur. Ve İslâmiyet köleliği ve cariyeliği kaldırmaya yönelik tedbirler almış, uygulamış ve sonunda da kaldırmıştır.

Köleliğin ve cariyeliğin kaldırılması Kur’ân’ın başarısıdır. Kur’ân ne erkeğin, ne kadının köleleştirilemeyeceğini; her insanın insan haysiyetiyle yaşama hakkı bulunduğunu çeşitli âyetlerinde ve hükümlerinde bildirmiştir.

Bu gün hürriyetler asrındayız. İnsan hakları ve kadın hakları konusunda dünyamız eskiye nazaran çok mesafe katetti. Fakat bu başarı, bin dört yüz yıldan beri dünyada hükümferma olan İslâmiyet’indir. Kölelik ve cariyelik bu gün için artık söz konusu değildir. En azından hukuk olarak, İslâm’ın getirdiği kölelik ve cariyelik hukuku bütün dünyada geçerlidir.

Ne var ki, bu gün de modern kölelikler vardır. Modern dünya eskisinden daha barbardır.

Sokağa Atamazdınız

Bu gün için dünyanın gündeminde kölelik ve cariyelik diye bir problem yoksa bu Kur’ân’ın emeğiyledir. Çünkü İslâmiyet köle ve cariye azad edip hürriyetine kavuşturmayı ibadet dilinin içine almış ve bu meseleyi kökten halletmiştir.

Kölelik ve cariyelik birden neden kaldırılmadı ve bu mesele neden zamana yayıldı diye hep sorulur. Bunu zamanın çarklarında aramak lâzımdır. O zaman dünya düzeni buna imkân vermiyordu. Kölelerin ve cariyelerin ekonomik kimlik kazanmaları birdenbire mümkün olamazdı. Sokağa da atamazdınız. Ekonomik kimlik kazanabilenler zaten hürriyetine kavuşturulmuştur. Diğerleri için ise efendilerinin yediğinden yedirmesi, giydiğinden giydirmesi ve eğer nikâhı altına alırsa derhal hürriyetine kavuşturması şartına bağlanmıştır.

Köle ve cariyelerin ya karşılıksız, ya da fidye alarak, ama muhakkak hürriyetine kavuşturulmalarını Kur’ân açıkça emrediyor: “Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur.” 1

İstismar Edilen Bir Konu Daha

2- Çok istismar edilen dört kadınla evlilik konusunda dilerseniz eski pop şarkıcısı Yusuf İslam’ın cevabı ile cevap verelim. Türkiye’ye geldiğinde bir basın mensubu ona şöyle soruyor:

“Girdiğiniz İslâm dininde bir erkeğin dört kadınla evlenmesine ne diyeceksiniz? Yani bunun mantığını nasıl kabul edeceksiniz? Siz bir Batılı aydın şarkıcı olarak bunu nasıl kabul ettiniz?”

Yusuf İslam şu cevabı veriyor: “Sen beni eski halimle tanıdığını söylüyorsun. Ben Müslüman olmadan önce kaç kadınla beraber olduğumu bilemem. Onlardan çocuğum olmuşsa onu da bilemem. Ben böyle adi bir hayat yaşarken sen bana hayrandın. Ben şimdi Müslüman oldum. Tek eşle evliyim. İkinci bir evliliğe niyetli de değilim. İslâm dini dörde kadar izin veriyorsa onların ve çocukların sorumluluğunu da ona yüklüyor. Senin hayran olduğun Batıda böyle bir sorumluluk yok. Birçok çocuk babasını bilmez. Babası da çocuğunu görmeden gider bu dünyadan.”

3- Anne de önemli, baba da önemli, kadın için kocasının, koca için de karısının rızası da önemlidir. Birlikte yaşayan insanlar için birbirlerinin rızası önemlidir. Birinin rızasını alıp, diğerini çiğneyip geçmek İslâm’da yoktur.

İslâmiyet hak ve hukuklar dinidir. Erkek için annesi, kız için kocası gibi bir tekerleme İslâmî değildir. Anne kız için de önemli olduğu gibi, kadının hukukunu gözetmek de koca için önemlidir.