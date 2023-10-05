Isparta mevlidinden kaleme yansıyanlar

Ispartalılara Teşekkürler

Bediüzzaman Hazretlerinin ve bütün eslaf-ı izamın ruhuna ithaf edilmek üzere Isparta’da Mevlid düzenleyerek uhuvvet bayrağını göndere çeken Isparta’lılara binlerce teşekkürler. Mevlide uzaktan yakından katılan değerli insanlara da binlerce teşekkürler.

Şunu söyleyelim: Isparta’ya mevlid yakışıyor. Çünkü Üstad Bediüzzaman hazretlerinin 18 yılı Isparta’da geçmiştir.

Bu 18 yıl nelere gebe olmadı ki… Bir doğulu sürgünü olarak geldi bu topraklara, Burdur’dan girdi, cazibesiyle geldi, feyziyle bereketiyle geldi. İnsanları cezbeden nuruyla geldi. Başkazalı Osman-ı Halidi Hazretlerinin manevi teşrifatıyla geldi, sarih ihbarıyla geldi.

Isparta’nın ehl-i kalp alimlerinden Topal Şükrü’nün zahir ihbarıyla geldi, hasretiyle geldi.

Topal Şükrü otuz beş senedir bu hasreti Isparta’nın afakına yazmıştı.

“Aferin çarha ki, çattırdı kuduzu kuduza; Sûk-i asr içre bütün dad ü sitad, küfr-ü dalal,

Müşteri kalmadı, din indi ucuzdan ucuza; Şükrü ya… Bilmezem esrar-ı gaybtan amma,

Ya ileri, ya geri, takrib ederim üç otuza; Eriş ey avn-i şeriat! Eriş ey Muhyiddin!

Elem-i rîş-i cefasından erişti o zere.”1

Ona Tabi Olun

Bu defa gelen misafir, evet, Osman-ı Halidî’nin, Topal Şükrü’nün ve daha nice gayb-âşina müdrikenin yıllarca önce haber verdiği Asrın Ustasından başkası değildi. Bu defa gelen misafir, insanların imanlarını kurtaran cehdiyle insanlara iki cihanı birden kazandıran bir devr-i devrandan başkası değildi.

Bu defa gelen misafir, asrımızda göklere yükselen imansızlık yangınlarını yüreğinde hisseden, insanların günahı için ağlayan, düşmanına bile beddua etmeyen, beşeriyete sırf rahmet getiren bir umman-ı zamandı.

Bu defa gelen misafir, Isparta evliyasından Osman Halidî’nin yaklaşık elli yıl kadar önce geceleyin bir rüya görerek doğumunu haber verdiği ve sabahleyin varislerine, “İmanı kurtaran bir müceddit çıkacak. Bu gece doğuda tevellüt etmiştir. Isparta’ya geldiğinde ona tabi olun.”3 Diye vasiyet ettiği zat-ı mübareğin ta kendisiydi.

Mevlid, Terminal Caminde Yapıldı

Mevlid, Isparta Terminal caminde yapıldı. Cami avlusu mevlide gelen saygıdeğer misafirlerle doldu, taştı. Cami avlusunda mevlide katkı olması için hazırlanan çeşitli yiyecek kermesleri vardı. Pilav, ayran ve su ikramı, Ispartalı hanımların birbirinden güzel hazırladıkları un, pasta ve börek ürünleri, poşetlenmiş yığınla elmalar ve her zaman kitaplar… Misafirlerin yüzüne gülüyordu. Yazarlarımız kitaplarını imzaladı. Okuyucularıyla görüştüler, kucaklaştılar, hasret giderdiler.

Mevlid muhterem Halil Elitok’un vaazı ile başladı. Risale-i Nur’dan kardeşlik ve uhuvvet bağlarını işleyen vaaz, oldukça ilgiyle dinlendi. Ardından öğle namazı kılındı. Sonrasında sesi güzel hafızların okudukları aşr-ı şerifler ve mevlid bölümlerine geçildi. Mevlid arasında bizim Risale-i Nuır’dan yaptığımız dersin konusu Rebiülevvel ayında mevlüdü bulunan Sevgili Peygamberimizin (asm) manevi şahsiyeti idi. Tavus kuşu yumurtası ve tavus kuşu ve hurma çekirdeği ve hurma ağacı örnekleriyle On Dokuzuncu Mektubun Dördüncü Nükteli İşaretinin Peygamber Efendimiz’in (asm) tamam-ı mahiyetinin ve hakikat-ı kemalatının açıklandığı Altıncı Esası3, ilgi çekici örnek ve yaklaşımıyla mevlide zenginlik kattı.

Isparta cemaatini takdir ve tebrik ediyoruz. Aslında Isparta’da yılda bir Mevlid’le kalınmayabilir; Mevlid’den öteye geçilebilir ve mesela 3-4 ayda bir panel, 3-4 ayda seminer tarzında farklı programlarla şehir gündemi daha canlı tutulabilir.

Mevlidde katkısı bulunan herkese tekrar teşekkürler…

Dipnotlar:

1- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 36

2- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 58 3- Mektubat, s. 119