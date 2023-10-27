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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail’in Filistinle imtihanı

Süleyman KÖSMENE
27 Ekim 2023, Cuma
Dünyanın Vicdanı Nerede

Amerika, İngiltere, Fransa neden dehşetli bir katliam oyununun peşindeler? Peki beş daimî üyeden geri kalan Rusya ve Çin re’yini neden netleştirmiyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi neden etkin değil ve neden pasif? Onlar da mı vahşetten yana tavır alıyorlar? Sahi, Müslüman ülkeler nerede? Dünyanın vicdanı nerede? Akl-ı selimi nerede? Hak ve adalet nerede?

İsrail katliamı, Hamas’ın saldırılarıyla başladı. Peki, neden Gazze bunun diyetini ödüyor? Neden sadece Hamas cezalandırılmıyor? Hastanelerde binlerce çoluk-çocuk, bebek, kadın, yaşlı, masum neden katliama maruz kaldı? Dünya, koca dünya buna neden hâlâ seyirci kalıyor? Dünya halkları neden ayakta değil?

Şu söylenebilir: Hamas için bu bir davadır. Filistin davası. Vatan davası. Dolayısıyla Filistin’i ve Gazze’yi savunma hakkı Hamas’ındır. Savaşan Hamas’ındır. 

O zaman şu sorulmalı: Filistin lideri Mahmud Abbas bu savaşın neresinde? İslam âleminde veya hür dünyada diplomatik girişimleri neden yok? Vicdan sahibi dünya neden sessiz?

Sahi, kimse ses çıkaramaz mı? “Bu savaş değil, katliamdır; derhal durdurulsun!” diyemezler mi? “Savaşın da bir asaleti var!” diyemezler mi? “Çocukları, kadınları, masumları neden öldürüyorsun ey katil?” diyemezler mi? “Gazze’ye insani gıda yardımına neden geçit vermiyorsun?” diyemezler mi?

Oysa İsrail içinde Yahudilerden bile giderek yükselen itirazlar var, protestolar var. 

O Bölgede Derhal 

O bölge için vicdanlar ölmemeli. Akl-ı selimler susmamalı. Hukuk ve adalet yok sayılmamalı. Masum çoluk çocuğun yaşama hakkı görmezden gelinmemeli. Silahla değilse bile, en azından söz diliyle dünya konuşmalı, dünya susmamalı.

Bu çağrımıza Yahudi halkları da dahil. Nitekim İsrail’de halkın sokaklara dökülerek Netanyahu hükümetine eleştiriler yağdırdığını basından okuyoruz. Dolayısıyla bu mesele, her vicdan sahibinin meselesidir. 

Hatta özellikle bu, Yahudi akl-ı seliminin öncelikli meselesidir. Çünkü bu görüntüyle Yahudiler ölüm makinesi olarak tarihe geçecekler. Aslında hastane ve okul vurmakla, sivil halkı ayırt etmeden hedef bilmekle kendi topuklarına sıkmış oldular. 

Oysa zulme ve katliama maruz kalmanın ne dehşetli bir çaresizlik olduğunu Yahudiler gayet iyi bilirler. Öte yandan, öldürmek Yahudilerin kitabında zaten yoktur. Tevrat’ta on emirden birisi “öldürmeyeceksin” emri değil midir?

İş İsrail Aleyhine Dönecektir

Vicdan, hak ve hukuk, Türk halkının da, dünya halklarının da sinir ucudur. Yönetimler nasıl olurlarsa olsunlar, halkların sesi her zaman yüksek çıkar ve yönetimleri susturur, susturmalıdır.

Dünyada bir Musevî’ye karşılık yüz Müslüman varken ve Müslümanların orta yerinde bir avuç nüfusa sahipken, Bediüzzaman’a göre, İsrail, “o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî”1 taşıdıkları için, çabuk tokat yemiyor ve sesi çok çıkıyor.  

Oysa sesini kanla, kinle, katliamla çıkarıyor olması İsrail için tam bir talihsizliktir. Her ne kadar büyük devletleri arkasına alıyorsa da, bu çırpınışların İsrail’e beş para faydası olmayacaktır. O toprakları kana bulasa da, emeline ulaşamayacaktır. Öldürdükçe batacaktır. Vurdukça davasını kaybedecektir. Kaybetmeye mahkûmdur.

Dipnot:

1- Şualar, s. 532

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