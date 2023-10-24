İyilikler bizi iyi eder

Eskişehir’den Zeliha Hanım: “Evladını daha ilk doğduğunda cami önüne bırakan ve yıllar sonra yine o terk ettiği evladının arayıp bulmasıyla ortaya çıkan ve fakat artık bakıma muhtaç halde bulunan bir anne veya baba, bu durumda evladının şefkatini ve yardımını hak eder mi? Hani “öf bile deme!” diyen emir ve ölçüler burada da geçer mi?”

Şarta Bağlı Değil

Annemiz ve babamız melek değildirler, beşerdirler. Beşer, şaşar demiş atalarımız. Annemiz ve babamız da hata yapabilirler. Onlar da insandırlar çünkü. Onların imtihanlarının bir boyutu da, çocuklarına karşı tavır ve tutumları olacaktır. Yarın mahşerde bundan dolayı hesaba çekilirler. Allah Âdildir, Hâkimdir, Hakîmdir. Kimsenin hakkını kimsede bırakmaz.

Öyleyse anne ve babanın hiçbir olumsuz tavrıyla gölgeleyemeyeceğimiz bir hak, evlat üstünde durmaktadır: Anne ve baba hakkı! Anne ve baba çocuklarını cami önüne bıraksa da mı, çocuklarını arayıp sormasa da mı? Evet, evet, evet!

Evlat üzerindeki anne ve baba hakkı Allah hakkından sonra gelir ve şarta bağlı değildir. Kur’ân çok açıktır, “Biz insana, önce Bana, sonra da anne ve babana şükret diye tavsiye ettik.” Buyuruyor.1

Ulaştığına Şükretmeli

Evlât olarak –Allah hakkı için- dünyada en nazik olacağımız insanların birincisi annemiz, ikincisi babamızdır. Onlar bize hangi tür haksızlık yapmış olurlarsa olsunlar; bizi ne tür bir muameleye tâbi tutmuş olurlarsa olsunlar; onlar tarafından, en dışlanan, en atılan ne kadar biz olursak olalım; onlara saygıda kusur etmeyeceğiz.

Biz haklı da olsak, haksızlığa da uğramış olsak, anne ve babamızla ilişkilerimizi koparmayacağız. Bir ihtiyaçları varsa elimizden geldiğince ilgilenmeye ve yardımcı olmaya çalışacağız; sırf Allah için, yalnız, yalnız ve yalnız Allah için.

Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, dünyayı da isteyen, âhireti de isteyen, annesini ve babasını memnun etmelidir. Çünkü onları memnun ve razı etmek dünyada rızıkta bolluk ve bereket sebebidir; âhirette ise Allah’ın rızasına ermeye ve Cennete girmeye vesiledir. Onları kırmak ve rencide etmek ise, tek kelimeyle, —Allah muhafaza- dünyada ve âhirette felâkettir! Allah’ın rahmetini ve merhametini isteyen, rahmetin birer hediyesi olan anne ve babasına ulaşabildiği ölçüde ulaşmalı, ulaşabildiğine şükretmeli ve onlara merhametli davranmalıdır.2

Adeta Melekleşeceğiz

O halde onların mesela bizi yok saymalarını kesinlikle sinemize çekelim, yok sayalım, görmeyelim; onları affedelim, geçelim. Allah hakkı için. Onlara dua edelim. Hallerini ve hatırlarını arayalım, soralım. Onların bize olumlu cevap vermesini beklemeyelim. Bir hatamız olur mu diye biz yine kendimizi denetleyelim. Kendimizi sorgulayalım. Ama onları denetlemeyelim. Onlara hesap sormak bize ait değildir çünkü.

Hatamız varsa da, yoksa da, onların gönlünü almaya ve helâlleşmeye bakacağız; hak dava etmeden! Eğer bizi kabul etmiyorsa, bizi yok sayıyorsa, biz nezaketimizi ve saygımızı asla bozmayacağız. Suçumuz olmasa da, gönlünü almaya, gönlüne girmeye devam edeceğiz. Başarıncaya kadar! Usanmak, geri çekilmek, sabırsızlık göstermek yok! “Anneciğim, babacığım! Ellerinizden öperim.” Diyeceğiz. Annemize ve babamıza karşı âdeta melekleşeceğiz. Şartsız olarak.

Anne ve babaya ulaşmak ve onlara iyilik yapmak evlat üzerine borçtur. Bu borcu Kur’ân evlatlara yüklüyor. Allah’ın merhametini bu borcu ödememize bağlı olarak üzerimize celp etmiş oluruz.

Bunu başaran, dünyada da, ahirette de inşallah umduklarına ulaşır, korktuklarından emin olur. Unutmayalım: İyilikler onları de, bizi de iyi eder.

Dipnotlar:

1- Lokman Sûresi, 31/14

2- Mektûbât, s. 252