Kadere iman olmasaydı...

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Kader ve Cüz’î İradenin iman esasları arasına girmesinin hikmeti nedir?”

Kader ve Cüz’î İrade Bağımsızlığı

Kader ilim nevindendir. Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi ve planlamasıdır. Cüz’î irade ise bizim işlerimizde, davranışlarımızda, tercihlerimizde ve seçimlerimizde kullandığımız hür irademizdir.

Ne kader cüz’î iradeye boyun eğer, ne cüz’î irade kadere… Kader cüz’î iradeden bağımsız bir tasarruf içindedir. Cüz’î irade de, zahirde, kaderden bağımsız bir tercih hakkı kullanır.

Zaten cüz’î irade kadere bağımlı tercih yapsa, ona irade denmez. Belki ona robotik aygıt denir. Kader de cüz’î iradeye bağımlı takdir ve planlama yapsaydı, ona kader denmezdi.

Kader, makamı gereği şahane hürdür. Cüz’î irade de kariyeri gereği şahane hürdür. Bununla beraber, bu iki mefhumun insan üzerinde birleştikleri bir nokta vardır. Yoksa bu ikisi büsbütün ayrı, birbirine aykırı ve birbiriyle zıtlaşan mefhumlar da değildirler.

Öncelikle her iki mefhum da imanın ve İslâmiyet’in nihayet hududunu göstermekte birleşirler. Yani kadere iman, iman esasları arasında yer aldığı gibi, cüz’î irade de kadere imanın bir cüz’üdür.

Kadere İman Eden Mü’minin Faziletleri

Kadere iman eden mü’min, imanı gereği her şeyi kadere verir. Kaderin hükmüne teslim olur, kaderin tercihlerinden razı olur. Hangi musîbete düşerse düşsün, kadere baş kaldırmaz, itiraz etmez, isyan etmez.

Kadere iman eden mü’min iyiliklerini de, güzelliklerini de kaderden bilir. Kendine hisse çıkarmaz. Bu sebeple iyilikleriyle, güzellikleriyle, başarısıyla, elde ettiği nimetlerle övünmez. Bunları kendi üstüne almaz, bunları kadere verir. Allah’a hamd eder ve şükreder. İyilikleriyle mağrur olmamak için kader inancı ona “haddini bil! Yapan sen değilsin!” der. Onu kulluk çizgisine çeker.

Keza kadere iman eden mü’min günahlarını, kötülüklerini, yanlışlarını kadere vermez, kendi üzerine alır. Kusuru kendinden bilir ve itiraf eder. Günahlarından tövbe etmeye, yanlışlarından dönmeye, hatalarından af dilemeye çalışır, taksiratından Allah’ın mağfiretine sığınır.

Kaderin ve Cüz’î İradenin Hikmetleri

Eğer kadere iman mefhumu olmasaydı, mü’min kötülüklerini kendine almaz, günahlarını itiraf etmez, yanlışlarını görmez, hatalarına sahip çıkmazdı. Kendini hep “en iyi” bilirdi. Bir gurur heykeli olurdu.

Kadere iman mefhumu olmasaydı, mü’min iyiliklerini kendinden bilir, güzellikleriyle övünür ve Firavun gibi kibirlenirdi. İyilikleri için Allah’a minnet etmezdi.

Keza cüz’î irade mefhumu iman esaslarına girmiş olmasaydı, mü’min günahlarından Allah’ı sorumlu tutar, kusurları için Allah’ı itham eder, kötülükleri dolayısıyla Allah’ı suçlardı. Dahası her türlü kötülüğü işlemeye kendinde cesaret bulurdu ve kötülükten kendini sorumlu tutmazdı. İyilikleri kendine, kötülükleri Allah’a verirdi. Kulluk özelliğini kaybeder ve imanın insicamını yitirirdi.

Dolayısıyla insan Ulûhiyet makamını kavrayamazdı, kulluk haysiyetinin sırrına eremezdi. İnsanlık vasfının kametine ulaşamazdı. Sorumluluk nedir bilmezdi. Hiçbir konuda gayesi, hedefi ve başarısı olmazdı. Tembel, miskin ve sorumsuz biri olurdu..

Her şeyini, her fiilini Cenab-ı Hakk’a veren bir irfana sahip olan mü’min, eğer cüz’î irade mefhumu olmasaydı teklif altında olduğunu düşünmez, kendini sorumsuz bilirdi. Cüz’î iradesi olduğunu bilmekle, kendini mes’ul ve mükellef bilerek kulluk görevlerini yapma sorumluluğunu üstleniyor.

Dolayısıyla kader nefsi gururdan kurtarmak için, cüz’î irade ise nefsi sorumsuzluktan kurtarmak hikmetiyle imanî meselelere girmiştir. Yoksa işlediği kötülüğün sorumluluğundan kurtulmak için kadere yapışmak ve kendisine verilen nimetler ve iyiliklerle övünmek için onları cüz’î iradeden bilmek hem hakikat değil, hem de tevhid inancına aykırıdır.

Öyleyse kader tekliften ve sorumluluktan kurtarmak için değil, bilâkis nefsi gururdan ve kibirden kurtarmak için imana girmiştir. Ve cüz’î irade iyiliklere merci olup nefsi firavunlaştırmak için değil, kötülüklere merci olup nefsi tövbeye sevk etmek için akideye girmiştir.1

Dipnot:

1- Sözler, s. 525.