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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Kâfir dünyada da cehennemi yaşar mı?

Süleyman KÖSMENE
07 Temmuz 2023, Cuma
Sabri Bey: “Mesnevi-i Nuriye’de, ‘Hatta cehennem-i cismanî, ârif olan mü’min için asiye kâfirin cehennem-i manevîsine nispeten cennet gibidir’1 cümlesini açar mısınız?”

Manevî Pusulalar

İnkâr ve iman mücerret mefhumlar gibi gözükse de, insanı müşahhas neticelere götüren manevî pusulalardır. İman insana daha Cennet’e gitmeden, dünyada Cenneti yaşatıyor. İnkâr da Cehennem’e gitmeden, dünyada insanı yakıyor. 

Kâfir, küfrü nedeniyle gönlünde huzur bulamayan karamsar ve karanlık şahıslara verilen isimdir. Küfür ise bollukta darlık yaşatan, varlıkta yokluğu tattıran, aydınlıkta karanlık pompalayan, dünyada da, ahirette de hicrana mahkûm eden bir yapıdır. 

Varlıklı, ama cimri olana, varyemez derler. Kâfir “varyemez” gibidir. Onu Allah’ın ebedi hazinesine ulaşmaktan, ebedî varlıklardan, ebedî zenginliklerden, ebedî güzelliklerden, ebedî haz ve lezzetlerden alıkoyan tek şey sadece karanlık inkârıdır.  

Kâfir inkârıyla ahirette kendisini kilitlediği gibi, dünyada da kendisini kilitlemiştir. Ölümle her şeyi bitiren ve yitiren kâfir, aslında o anda bitik ve yitik durumdadır. Nefes alıp verdiğine bakmayın! Yaşayan cenazeden farksızdır. 

Çünkü dünü ve yarını inkâr etmekle, o an’a nasıl geldiğini bile tartamayacak derecede kendini kaybetmiştir. Aklı İflas etmiştir.

Oysa Akıl Geleceği Yaşıyor  

Çünkü kâfir için şu an vardır. Ne dün, ne yarın, zaman yoktur, hayat yoktur, kendisi yoktur, her şey yoktur, ölüdür, dehşetli bir vahşetgâhtır. Şu andan sonrası için kâfir, başı kesilip hiçliğe atılan değersiz bir paçavra hükmündedir. İmansızlık onu bitirmiştir.  

Fakat akıl var olmak ister, neden var olmayacağını sorgular, sorularıyla imansız başın uykularını kaçırır.2 

Akıl aslında bugünü değil, geleceği yaşamak istiyor, Akla gelecek garantisi vermediğinizde, sizi uyutmaz. Gelecek korkusu ve endişesi akıl için şu anki hazdan daha önemlidir. İnsanın, aklın bu tacizinden kurtulması için ya aklını çıkarıp atması ve hayvan olup kurtulması; ya da aklını imanla başına alması, Kur’ân’ı dinlemesi gerekir.3 Akıl eğer Kur’ân’ı dinlerse, hayvandan yüz kat daha ziyade, bu fani dünyadan endişesiz, korkusuz lezzet alır. Kur’ân’ı dinlemeyen akıl için ise, bu dünya bir Cehennem-i Manevî ıstırabı verir.      

Herkül Trenden Neden Kaçar?

Üstad hazretleri asrın başlarında Sultan Reşat ile Rumeli’ye gidiyor. Yolda iki mektepli mütefennine, dinin önemini vurgularken şu temsili veriyor:

Altı yaşındaki bir çocuk tren yolunun kenarında dururken, tünelden bağırarak bir tren çıksa, çocuk korkmaz; sadece gülerek seyreder.

Fakat iki bin sene önceki zamanın kahramanları olan Rüstem-i İranî veya Herkül-ü Yunanî bu çocuğun yerinde olsa, tünel deliğinden çıkan bu dehşetli ve korkunç nesne o iki kahramanı korkutacak ve kaçıracaktı.

İşte o altı yaşındaki çocuğa bu cesareti, güveni ve hürriyeti veren şey, sadece trenin bir sürücüsü olduğuna ve bir intizam dairesinde yolunda gittiğine olan itikadıdır. 

O iki kahramanı korkutup kaçıran ve hayatlarını Cehennem’e çeviren şey ise, trenin bir sürücüsü olduğuna inanmamaları ve itikat etmemeleridir.4 Treni tanımamalarıdır.

İşte insan dünyanın Yaratıcısını tanırsa dünyada Cennet gibi huzur bulur. Aksi takdirde çok mutlu da olsa, manevi bir cehennem yakasını bırakmaz. Dünya ona huzur vermez. Cehennemî bir karanlık ruhunu sarar.       

Dipnotlar:     

1- Mesnevi-i Nuriye 228.sh

2- Asa-yı Musa, s. 28

3- Asa-yı Musa, s. 29

4- Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 260

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