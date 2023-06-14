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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kardeşliğin ibadet hali: Hac

Süleyman KÖSMENE
14 Haziran 2023, Çarşamba
Ali Bey: “Üstad Hazretleri haccın ihmalinin günahları çoğalttığını ifade ediyor. Bu ne demektir?”

Haccın İhmali 

Bediüzzaman Müslümanların hac ibadetini ihmal etmelerinin, musîbeti değil, gazap ve kahrı celp ettiğini söyler. Bunun cezası da, günahının çoğaltmasıdır. Nitekim Müslümanlar haccın mânâ, hikmet ve muhtevâsını ihmal etmekle haccın önemli hikmetlerinden olan; 

1- Tanışmak ve kaynaşmakla fikir ve hedef birliği kurmayı, 

2- El ele vererek ortak çalışmayı gerektiren İslâmiyet’in yüksek siyâsetini,

3- İslâm toplumunun yüksek ve geniş menfaatini gözetecek yeni çözümler üretmeyi ihmal etmişlerdir. 

Bu ihmal ise gayr-i Müslim düşmanın, milyonlarca Müslüman’ı Müslüman aleyhine kışkırtmasını kolaylaştırmıştır. 

İşte son iki yüz yıldan beri İslâm âlemi olarak içine düşürüldüğümüz yalnızlığın, ayrılıkların, ihtilafların, küçük küçük devletlerle her bir Müslüman topluluğun gayr-i Müslim unsurların emri ve yönlendirmesi altına girmesinin kader cihetiyle hikmeti bu dehşetli ihmaldir.

İslam Âlemi Ah u Fizar Ediyor

Meselâ: İngilizlerin sömürüsü altındaki Hind ülkesi bin seneden beri İslâm’a hizmet eden pederi hükmündeki Osmanlı’yı düşman zannetmiştir. Şimdi oturup bağırıyor! Rusların istilâsı altındaki Tatarlar ve Kafkaslar, vâlidesi hükmünde olan Osmanlıya cephe almışlardır. Şimdi ayak ucuna oturmuş ağlıyorlar! İngiliz oyununa yenik düşen Araplar, bin yıllık kahraman kardeşi olan Osmanlıyı düşmana karşı yalnız bırakmışlardır. Şimdi şaşkınlıklarından ağlamasını da bilmiyorlar! Fransız ve İtalyan sömürüsü altındaki Afrika bin yıllık birâderi olan Osmanlıyı cephede kendi kaderine terk etmiştir. Şimdi bağırıp çağırıyor! 

Ve İslâm âlemi bin yıldan beri İslâm bayrağını şerefle bağrında taşıyan ve şanla başında taç yapan bayraktar oğlu Osmanlıyı gaflet içinde terk etmiş, Osmanlının düşman tarafından bozguna uğratılmasına ve yıkılmasına göz yummuştur. Şimdi çâresiz bir anne gibi saçlarını yolarak ahu fizar ediyor! 

Böylece İslâm âlemi, mutlak hayır olan haccı İslâm’ın yüksek kongresi sayıp gereği ile amel etmediğinden, mutlak şer olan düşman bayrağı altında dehşetli baskılar, sadmeler, sarsıntılar geçirmiş; dayanılmaz zulümler, saldırılar, sömürüler görmüş; öz vatanlarında etkisiz, yetkisiz, hükümsüz ve garip bırakılmıştır.   

Hacda Kardeş Kucaklaşması

Oysa korkak tavuk, yavruları yanındayken şefkatini güce dönüştürmekte, dev gibi hayvanlara saldırabilmektedir. Keçinin kurttan korkusu, zor anlarında cesârete dönüşmekte, boynuzuyla kurdun karnını deşmektedir. Fıtrî meyiller, mukavemeti kırarlar, karşılarında güç ve kudret tanımazlar. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içinde olsa bile, kışta soğuğa bırakıldığında, fıtrattan olan genişleme meyli ile demir gülleyi parçalar.  

Ne esef vericidir ki, İslâm âleminin dağınıklığı günümüzde de sürüp gitmiş, bir çok Müslüman topluluk, birer müstebit kralın veya jakoben birer yönetimin basîretsiz ve beceriksiz sevk ve idâresi altında, gayr-i Müslim düşmanın kirli ve pis çizmesine maruz kalmış, sonuçta himâyesiz, korumasız ve savunmasız şekilde kendi kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Dün Bosna, Çeçenistan, Afganistan, bugün Filistin, Suriye, Yemen, Doğu Türkistan bunlardan sadece bir kaçıdır.      

Fakat Bedîüzzaman Hazretleri bu derin problem karşısında asla ümitsiz değildir. Bedîüzzaman, îmânın özünde bulunan hârikulâde müsbet cesâretin dirilişinin, İslâmiyet izzetinin tabiatında var olan kahramanlığın hayat bulmasının ve İslâm kardeşliğinin uyanmasının her zaman mucizeler gösterebileceğini ve bu diriliş ve uyanışlarla İslâm âleminin top yekûn ayağa kalkabileceğini müjdeler.1

Hac ibadetinin kardeşi kardeşe kucaklaştıran böyle bir büyük hikmeti vardır. 

Dipnot:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 360

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  • Oğuz Yiğiter

    14.6.2023 04:59:45

    Haccın mânâsı muarefe ve müslümanların sıkıntı ve problemlerinin konuşulduğu Alem-i İslâm çapında bir şûra, bir kongre şuuruyla icra edilmemesi, nasılki kahrı celbediyorsa, iç bünyedeki ehl-i imanın birbiriyle bilhassa siyaset cereyanlarının verdiği soğukluk ve münâferet sebebiyle uhuvvet ve muhabbet bağlarının tahrip edilip zedelenmesi, Anadolumuzun özellikle son dört beş yılda arzî ve semavî musibet ve felâketler silsilesinden bir türlü gözünü açamaması haccın ihmal edilen bu mânâsının şümûlüne girer mi acaba..?

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