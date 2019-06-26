Kardeşlik kazandı

PAZARLAMA TOPLANTILARI

Geçtiğimiz haftasonu Barla’da ve Isparta’da kardeşlik, uhuvvet, kucaklaşma, kaynaşma ve duâlaşma günleriydi. Kazanan kardeşlik oldu, uhuvvet oldu, duâlaşma oldu. Husûmet, adavet, fitne, fesat, kin, nefret, iğbirar, gerginlik ve düşmanlık ise kaybettiler. Bu aparatları kullanan zındıka komiteleri de kaybettiler. Elhamdülillahi haza min fazli Rabbî.

Önce iki günlük yoğun toplantılarda Yeni Asya Satış-Pazarlama Müdürlüğü ve gönüllü temsilcileri gazetemizin, yayınlarımızın ve hizmetlerimizin gelen bir yılını plânladılar. Gazetemizin tirajından, muhteviyatına, dergilerimizden, takvimlere, kitap yayınından dijital yayıncılığa kadar hemen her ana alan masaya yatırıldı. Eksiklerimiz görüldü, görüşüldü. Hedeflerimiz çizildi, plânlandı. Her gündemde yoğun, yorucu ve yapıcı beyin fırtınaları yapıldı.

Şunu gördük ki, Yeni Asya’nın üzerine bina edildiği taban, şevki kırılmamak kaydıyla her zorluğu aşar, her eşiği geride bırakır. Yeter ki gücü berhava edilmesin.

Gazetemiz ve dergilerimiz çok daha yüksek tirajlara lâyık! Tiraj arttırmak için çeşitli tedbirler üzerinde duruldu, kararlar alındı.

TANITIM GAZETESİNE DEVAM

Tanıtım gazetesi uygulamasına devam edilmesi kararı alındı. Müessese, tanıtım gazetesinde maliyetine kadar indirim yaptı. Bu az bir fedakârlık değil. Bu gazeteler gönüllü dağıtıcılar tarafından neredeyse yarı fiyatına doğrudan okuyucusuna ulaştırılacak.

Dergilerimiz için de tanıtım faaliyetlerine ihtiyaç var.

Sahaya bir inelim. İnsanlar çocuklarına ne okutuyor? Aile fertlerine ne okutuyor? Gençlerine ne okutuyor? Akademisyenlerine ne okutuyor?

Yeni Asya’nın herkese sunduğu birer dergisi vardır. Çocuklara Can Kardeş, aile fertlerine Bizim Aile, gençlere Genç Yorum, akademisyenlere Köprü… Bu dergiler aşağılık politika yapmazlar. İman esaslarını farklı sosyal gruplara farklı bilimlerden örneklendirerek, şerh ederek, açıklayarak sunarlar.

Bu dergilere cemiyetimizin ihtiyacı vardır. Nezih bir lisanla tanıttığımızda emin olun insanlar abone oluyorlar. Biri olmazsa diğerinden boş çıkmıyoruz.

Boş çıksak da çıkmasak da, biz tebliğimizi yapmış oluyoruz. Yarın mahşerde biz değil, o düşünsün diyebiliriz. Ama gitmediğimizde mahşerde o değil, biz ne cevap vereceğiz? O, ‘bana gelmediler’ dediğinde affa uğrayabilir. Ya biz? Neden gitmedin dendiğinde, verecek cevabımız var mı? İnanın yoktur.

CEMİYET BİZİ BEKLİYOR

Dünya için değil, ahiret için insanların ayağına gidip dergilerimizi, gazetemizi, yayınlarımızı tanıtmamız lâzım. Cemiyet boşluktadır. Cemiyet bizi bekliyor. Bir kişiye faydalı olduğumuzda, “essebebü kelfail” sırrıyla o kişinin bütün kazançlarını Rabbim bizim hanemize de yazıyor. Bu yetmez mi? Yarın orada yüzümüzün ak olması yetmez mi? Üstadımızın yanında mahcup olmaktan kurtulmamız yetmez mi?

Şu Can Kardeş’in yok satması lâzımdır. Bizim Aile’nin, Genç Yorum’un yüksek tirajlı olması lâzımdır. Eğer olmuyorsa bizim çalışmadığımızdandır. Gönüllü elçiler olarak insanlara ulaştırmadığımızdandır. Başka bir sebep aramayalım.

Düşünüyorum da, bir çalışma çantası yapsak, içine birer adet Yeni Asya, Can Kardeş, Bizim Aile, Genç Yorum, Köprü ve yeni çıkan kitaplarımızdan ve Risalelerimizden koysak… Boş vaktimizde, boş vaktimiz yoksa günde bir veya haftada bir, olmadı ayda bir vakit ayırsak… Hepimizin bir rüzgâr alanı vardır. Tanıdığımız, tanımadığımız insanlara ulaştırsak… Kendisi için, olmazsa çocuğu için, olmazsa ailesi için, olmazsa genci için… Mutlaka ilgi alanına giren bir yayınımız olacaktır. Takdim etsek… Alması şart değil… Hediye etsek ve geri dönüşüm beklesek…

İnanın, bunlar hayalî şeyler değil, pahalı şeyler değil; ama ahirette özgül ağırlığı olan şeylerdir. Tebliğimizi yapmış oluruz. Allah’ın ve Resulünün (asm) ve Üstadımızın senasına mazhar oluruz. Bu zor değil … Bu bizim yükümüzü hafifletecektir. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır ve ihya edecektir. Ahirette yüzümüzü ak edecektir.

Toplantımız Isparta Terminal Camii’nde Pazar günü icra edilen Bediüzzaman Mevlidi ile taçlandı. Mevlide katılım sakindi, ama halis ve safi idi. Kucaklaşmalar göz yaşartıcıydı.

Bu vesileyle kardeşliğin kazanmasına vesile olan Isparta Yeni Asya okuyucularına ve uzaktan yakından mevlide iştirak eden bütün okuyucularımıza teşekkür ederim.