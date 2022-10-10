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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Keskin sirke olmak işimizi zorlaştırır

Süleyman KÖSMENE
10 Ekim 2022, Pazartesi
Elmas Nur Yaşar: “Bir babanın kazancını evladına haram kılması mümkün müdür? Veyahut hangi şartlarda mümkün?”

Keskin Sirke Olmayalım

Aslında babanın kazancı babanın, evladın kazancı evladındır. Her biri kendileri kazanmakla yükümlü oldukları gibi, kendi kazandıklarını harcamak da en tabii haklarıdır. Kendi aralarındaki evlad-baba ilişkisi nedeniyle doğan hakları farklıdır. 

Kendi aralarındaki haklar ve sorumluluklar konusunda bağışlayıcı, merhametli ve barışçı olmak, her zaman tavsiye edilendir. Keskin sirke olmak iki tarafa da, özellikle haklarını yerine getirmeyen tarafa zarar verebilir. Bu durumda diğer tarafa hakkını helal etmesi ve ona dua etmesi yakışır. Hakkını haram etmesi değil!

Haramlar, helaller ve haklar konusunda yardımlaşmak esastır. Baba evladına karşı, evlad babasına karşı sorumluluklarında kusurlar işlemiş olabilir. Bu durumda affetmek daha münasip olur. Sorumluluğunu yerine getirmeyen tarafın hesabı elbette Allah’a aittir. 

Eğer iki taraftan birinde sorumluluklar yerine getirilmediyse, eğer affetme ve örtme duyguları yerine hesap sorma mantığı ön plana çıkmışsa, sirke keskinleşmiş demektir. Sirke keskinleşmiş ise yapılacak iş, öfkeyle hareket etmemek iken, maalesef çoğu zaman öfkemize yeniliyoruz. Artık ağzımızdan beddua da çıkıyor, hakkımız varsa haram etmeyi de ihmal etmiyoruz.  

Hesabımızı Kolaylaştıralım

Ama affetmek daha güzeldir. Hakkımız varsa baba da olsak, evlad da olsak helal etmek daha güzeldir. Sorumluluğumuzu yerine getirmemişsek bile, bağışlamak daha güzeldir. Birbirimize kırıcı davranmış isek, eteğimizdeki bütün taşları dökmek ve barışmak daha güzeldir. Birbirimizi yargılamak yerine barışçı olmak ve müsamahakâr olmak daha güzeldir.

Biz kazancımızı evladımıza bugün haram etsek bile, bu, mahşerde de haram olacağı manasına gelmeyebilir. Belki bizim de sorumluluğumuzda olan ve yapmadığımız işler var. Yani her öfkemizde biz haklıyız diye bir şey yoktur. Boşuna öfkelendiğimiz, ama haksız olduğumuz çok durumlar olabilir. 

Yani adaleti biz dağıtmayalım. Biz de mahkumuz, evladımız da… Bizler merhametli, barışsever, affedici ve adaletli olmakla yükümlü insanlarız. Hak sormaya geçtiğimizde, belki ve çoğu zaman haksız durumda da olabiliriz.  

Bırakalım hakkı ve adaleti, haklı olarak, bizi Yaradan sorsun. Biz de sadece birbirimize dua edelim ve hakkımızı helal edelim. Mahşerdeki hesabımızı kolaylaştıralım. Yoksa mahşerde işimiz de kolay olmaz. Sorumlu tuttuğumuz kadar, sorumlu da tutulabiliriz. 

Babanın Mülkü Ayrı, Çocuğun Mülkü Ayrıdır

Babanın çocuğuna güzel isim koyması, teklif çağı dediğimiz ergenlik çağına kadar ona dinini öğretmesi ve sevdirmesi, onun eğitim almasına ve helâl bir işte çalışmasına destek vermesi, evlilik çağı gelince onu saliha bir eş ile evlendirmesi babanın çocuğu ile ilgili görevlerindendir. Bu görevleri, imkânları olduğu halde yapmayan anne babalar sorumlu olurlar.

Anne babanın mülkü ayrı, çocuğun mülkü ayrıdır. Baba ölse, miras hükümleri çocuğun değil, babanın malına tahakkuk eder. Çocuğun malına uygulanmaz. Yani baba çocuğun malını ve kazancını miras bırakamaz. Demek ki, babanın mülkü çocuktan bağımsızdır.

Baba evladına kazancını haram da edebilir. Bunun şartı yoktur. Takdir kendisinindir. Ama bu faziletli bir iş değildir. Haksızlığa uğramış olsa bile, haram etmekten sakınması daha faziletlidir.  

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