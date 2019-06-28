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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Körpe zihinler Allah’ı nasıl kavrar?

Süleyman KÖSMENE
28 Haziran 2019, Cuma

Beyhan Gündüz Tabak: “Çocuğum altı yaşında. Allah ile ilgili akla gelmeyen düşünceleri var. Kafasında farklı şekillerde tasavvur ediyor. Bazen çift yüzlü bir insan figürü çizip gösteriyor bana. Allah bu mu diye? Ben de, babası da sorularına cevap vermekte zorlanıyoruz. Onun anlayacağı dilden konuşamıyoruz. Bu yüzden hasta oldum, kafaya çok takıyorum. Vesvese yapıyorum. Hocam lütfen bana bir yol gösterin. Ne yapabilirim nasıl davranmalıyım?”

PEDAGOGA DANIŞMALI  

Aslında anne baba olmak dünyanın en zor işidir. Çünkü ana rahminden ve hatta daha öncesinden başlayıp doğum sonrasında sürekli gelişen zekâ tarlalarına rehber olmak, çok özel ve neredeyse pedagog seviyesinde bilgi, beceri ve dikkat ister.

Çünkü onlar çoğu kez anne babalarından daha zekidirler, daha meraklıdırlar, daha doğru bilgilere ve doğru yöntemlere ihtiyaç duyarlar.

Onlara doğru bilgileri hangi yöntemlerle vermemiz gerektiği ile ilgili olarak dindar bir pedagog görüşü almamızda fayda vardır. Yoksa böyle soyut sorularına doğru cevap vermek pek kolay olmaz.

ÇOCUK YAŞININ GEREĞİNİ YAPAR  

Çocuklar altılı yaş döneminden geçerken, Allah’ın mahiyetini öğrenmeye, diğer eşyaların mahiyetini öğrenmekten daha çok meraklıdırlar. Çünkü Allah’ın her şeyin temel sebebi olduğunu küçük akılları idrak etmiş ve teslim etmiştir. Böyle en temel soyut bir alanda yığınla soru sorarlar. Sorularına önce Allah’ın nasıllığı ile başlamaları gayet normaldir ve bunda bir sakınca da yoktur. Allah’ın nasıllığını bulmak için küçük zekâlarında Allah’ın zatına yakışmayan şekiller kurarlar ve çizerler.

Bu onlar için bir kusur değildir. Bu yüzden hasta olmamıza, vesvese etmemize gerek yoktur. Çocuk, merakının ve yaşının gereğini yapıyor.

Çocukların zekâ yapıları güçlüdür. Her şeyin temel sebebinin Allah olduğunu sübliminal mesaj tarzında vermemiz yeterlidir. Onlar alırlar. Mesela “seni bana veren Allah’a şükürler olsun!”veya süt içerken, “Allah ne güzel yaratmıştır.” Gibi cümleciklerimiz onların bilinçaltında yer eder ve bunu unutmazlar. Çocuk zihniyle Allah’ın kim olduğunu merak etmeye başlarlar.

Çocuk başlangıçta soyut düşünemez. Allah’ı da gözle görülen eşya gibi somut düşünür, somut şeylere benzetir. Büyükçe ve sakallı bir dede gibi veya çift başlı bir insan gibi tasavvur edebilir. Bu onun için şirk değildir. Büyüdükçe düşüncesi gelişecek ve ince kalbinde tevhid inancı yerleşecektir.

Çocuklar çizgilerle Allah’ı tasavvur ettikçe biz, “Güzel çizmişsin. Ama Allah bu çizgilere benzemez!” diyebiliriz. Onlar ne tür bir şekil çizseler “Aferin! Ama Allah buna benzemez!” diyebiliriz. Böylece hem onu incitmemiş, hem de Allah’ın hiçbir şeye benzemediğini onun küçük zihnine perçinlemiş oluruz. En sonunda Allah’ın hiçbir şeye benzemediği, onun benzersiz ve emsalsiz olduğu küçük dimağlarında yer bulur.

Ama bize biraz sabır düşer.

TEFEKKÜR SİSTEMİ İLE TANITMAYA ÇALIŞMALIYIZ  

Aslında Allah’ın zatını yetişkinler de tasavvur edemezler. Saîd Nursî Hazretleri O’nun zatının ancak meçhul bir mevcut olarak bilinebileceğini söyler.1 Nitekim Peygamber Efendimiz’in (asm) uyarısı da bu yöndedir. Buyurmuştur ki: “Cenab-ı Hakk’ın sınırsız nimetlerini tefekkür ediniz. Fakat Künh-ü Zâtını düşünmeyiniz. Çünkü siz Ulûhiyet’in esrârını keşfedemezsiniz. Allah’ın azametini hakkıyla takdir ve ihata edemezsiniz.”2

Dolayısıyla çocuklarımızın da Allah’ın zatını ve mahiyetini kavrayamayışına şaşmamak lazımdır. Onların körpe zihinleri henüz somut şeyleri kavramaya odaklı bulunduğundan, Allah’ı kavratmaya en sevdikleri somut şeyler özelinde başlanabilir.

Mesela güneşin, dünyanın, senin, benim, havanın, suyun, sütün, her şeyin yaratıcısı unvanlarıyla, Allah’ı yarattıkları üzerinden tefekkür sistemiyle tanıtmayı ve sevdirmeyi başarabiliriz. Ve bu bize yeter.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nûriye, S. 111. 2- Suyûtî, Câmi’üs-Sağîr, 1/132; Aclûnî, Keşf’ul-Hafâ,1/31

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