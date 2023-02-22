Kur’ân’a neden nazire yapılamamıştır?

Halime Hanım: “Ümmet, i’câzında ittifak etmiştir. Mütenafi olmayan vücuh-u i’cazda ayrı ayrı gitmişler. Muarazadan men’i İlâhî, sarf-ı kuvâ, ümmîden zuhûru, cem’-i hakâik, garabet-i üslûb, belâğat-ı nazm, ihbar-ı guyub gibi…1 Bu metni açar mısınız?

Kur’ân’ın İ’cazı

Kur’ân’ın taklit edilemeyen muhteşem yönlerinden birisi i’cazıdır. Kur’ân’ın i’cazı, Kur’ân’ın Allah kelamı olmadığını ileri sürenleri susturmuştur. Kur’ân’ın beşer kelamı olduğunu iddia edenler, Kur’ân ayetlerinin belağatı karşısında söz söylemekten aciz kalmışlardır.

Bu bir iddia değildir. Kur’ân meydandadır. Bin küsur senelik tarih de meydandadır. Şimdiye kadar Kur’ân’a ne dostundan, ne düşmanından nazire yapan, daha güzel ve veciz söz söyleyen biri çıkmamıştır.

Eğer Kur’ân’ın sözlerinden daha veciz söz söyleyebilirseniz, Kur’ân’ın Allah kelamı olmadığını, eski kaynaklardan esinlenip Hazret-i Muhammed (asm) tarafından yazıldığı gibi safsataları ileri sürebilirsiniz. Ama Kur’ân’a nazire yapamazsanız, işte o zaman, Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunu kabul etmek zorundasınız.

Kur’an’da Yedi Harika

Kur’ân’ın mu’cize oluşunda ümmet birleşmiştir. Fakat ümmet, birbiriyle tezat teşkil etmeyen i’caz vecihlerinde farklı farklı gitmişler, farklı i’caz yönleri tespit etmişlerdir.

Kur’ân’ın i’cazını bu zamanda beyan etmek vazifesi Risale-i Nur’dadır. Bu vazife iledir ki, Risale-i Nur Kur’ân’ın yedi harikasını ve yedi i’caz yönünü hem ilim adamlarına, hem avama göstermiştir. Yedi harikanın da harikaları vardır. Bunlar da yedidir:

1- Muarazadan Men’-i İlahî: Kur’ân kendisinin Allah kelamı olmadığını iddia edenleri bunu ispat etmeye, eğer Allah kelamı değilse beşer olarak benzer sözleri söylemeye davet etmiştir. Bu daveti yaptığı ayette, aksi takdirde aynı zamanda, “ya muaraza ediniz. Yahut can ve malınız tehlikededir.” Diyerek kılıçla muharebe etme yolunun da açılacağını söyleyip münkirleri tehdit etmiştir.2

“Demek, muaraza-i bilhuruf mümkün değildi, muharebe-i bissuyufa mecbur oldular.”3 Yani Kur’ân’ın düşmanları Kur’an’a nazire getiremeyince, kılıçla savaşmaya mecbur oldular.

Üsluptaki Harikalık

2- Sarf-ı Kuva: Cenab-ı Allah Kur’ân’ı münkirlere kabul ettirmek için kuvvet kullanımını yasakladı. İnsanoğlunun önüne i’caz ve diğer harika özellikler koydu. Hiçbir beşer bu harikalara yetişip Kur’ân’a muaraza edemedi. Ancak Kur’ân’ın Allah kelamı olduğuna inanmayıp, Kur’ân’a nazire de yapamayanlara kuvvet kullanmayı, onlarla savaşmayı serbest bıraktı.

Dolayısıyla inkârcıların bir tek kurtuluş yolları var: Kur’ân’a nazire yapmaları! Aksi takdirde dünyada da, ahirette de Kur’ân onların yakasını bırakmayacaklardır.

3- Ümmîden Zuhuru: Kur’ân böyle veciz biçimde tamamen Allah kelamı olarak ümmî, yani okuma yazma bilmeyen bir peygamberin mübarek ağzından dökülmüştür. Kur’ân’ın bu özelliğine yetişmek de mümkün değildir.

Tuzak Söylemler

Bazı yorumcular, güya Hazret-i Peygamberi cahil olmaktan kurtarmak için onun okuma yazma bildiği şeklinde söylemler geliştiriyor. Bu bir tuzaktır. Bir adım ötesinde, Hazret-i Peygamberin bu kitabı –okuma yazma biliyor ya- kadim kültürlerden devşirdiği gibi bir safsata vardır.

4- Cem’-i Hakaik: Kur’ân bütün hakikatlerin kaynağıdır.

5- Garabet-i Üslub: Kur’ân üslubu son derece ince, nazik, nezih ve benzersizdir.

6- Belagat-ı Nazm: Kur’ân’ın nazmında hiç bir kitapta olmayan emsalsiz bir belağat, yani eşsiz bir söz söyleme sanatı vardır.

7- İhbar-ı Guyub: Kur’ân’ın gaybî haberlerden doğru olarak ve gerektiği kadar bahsetmesi emsalsizdir. Çünkü gaybî haberler bilinmez, bilinse de içine gerçeklere uymayan efsaneler çok karışır. Oysa Kur’ân ister maziden, ister istikbalden olsun verdiği gaybî haberlerin gerçekliği konusunda temel kaynak olmuştur. Bu yönüyle de Kur’ân diğer kitaplardan üstündür.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 391., 2- Bakara Suresi: 23, 24; İsra Suresi: 88; Hud Suresi, 13, 14., 3- Sözler, s. 413.