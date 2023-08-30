Kur’ân ilmî bir mucizedir

İsim vermeyen okuyucumuz: “Arkadaşım, koskoca evreni yaratan Allah, Kur’ân’da bilgisayarı anlatması gerekirken, Ebu Leheb’le inatlaşıyor, “Ebu Leheb’in iki eli kurusun’’ gibi ayetler var. Bu üslubu nasıl buluyorsunuz? Diyor.”

Haddini Bilmek Lazım

Kur’ân’a laf söylemek kimsenin haddi değildir. Kur’ân bilgisayar gibi nice teknik bilgiyi insan aklına bırakmıştır, kendisi doğrudan bahsetmemiştir. Neticede aklı yaratan Allah değil midir? Ama bu, Kur’ân’ın ilmî bir mu’cize olmadığını göstermez.

“Zaman ihtiyarlandıkça gençleşen”1 ve bozulmamış tek İlahî kitap olan Kur’ân’ın en az binden fazla ayetinde, o zaman anlaşılmayan ve fakat 1400 sene sonra bugün yeni keşfedilmiş birçok ilmî gerçeğin şifresini artık herkes buluyor.

Bazı örnekler verelim:

Mesela Naziat Suresi 30. Âyet, “Yeryüzünü yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.” Manasını “dehâhâ” kelimesi ile veriyor ki, tam bir ilmî mucizedir. Bu ayet indiğinde Avrupalılar dünyanın dümdüz bir tepsi biçiminde olduğuna inanıyordu.

Keza Kur’ân güneşin de sistemiyle birlikte döndüğünü2, dünyanın, güneşin ve ayın bir yörüngede yüzdüğünü3 bildirdiği asırda, insanlık dünyanın dönmediğini sanıyordu.

Kâinat Ezelî Değildir

Ateist felsefe elli-altmış yıl öncesine kadar bütün tezlerini kâinatın ezelî olduğu varsayımına dayandırıyordu. Kâinat ezelî olunca güya bir yaratıcıya ihtiyaç kalmayacaktı. Oysa şimdi yeni anlaşıldı ki, kâinat ezelî değildir, bir başlangıcı vardır. Başlangıçta her şey bir kozmik çorba halinde, bir çekirdek-i aslî içindedir ve Big Bang denilen bir büyük patlama ile yaratılış ağacı var edilmeye başlanmıştır.

Ateist felsefe böylece asrımızda en önemli tezini savunamaz hale düşmüş ve aslında çökmüştür. İnsanlığın henüz asrımızda keşfettiği kâinatın bitişik bir çekirdekten yaratıldığı meselesini Kur’ân 1400 yıl önce Enbiya Sûresinin 30. Ayetinde bildirmişti.

Keza gezegenlerin ve yıldızların boşlukta nasıl döndüklerini fizik ilmi asrımızda “çekim kanunu” ile izah etmiştir. Oysa çekim kanunu 1400 yıl önce Kur’ân’ın ayetlerine “biğayri amedin” (direksiz olarak) ifadesiyle girmiştir.4

Keza insanoğlu bundan yüz yıl öncesine kadar ayın nurdan ibaret olduğunu sanıyordu. Oysa Kur’ân 1400 yıl önce ayın ışığı olmadığını, sadece ışığı yansıtıcı bir özelliği bulunduğunu bildiriyordu.5

Kur’ân’ı Silik Sözlere Feda Etmeyiniz!

Astronomide ve fizikte asrımız ilimlerinden 1400 yıl önden giden Kur’ân, Biyoloji, Ekoloji, Jeoloji, Coğrafya, Zooloji, Embriyoloji, Kimya, Matematik gibi nice ilimlerde de asrımızdan 1400 yıl önden gidiyor.

Mesela Biyoloji yeryüzü ile bulutlar arasındaki su döngüsünü asrımızda keşfetmiştir. Mü’minun Suresinin 18. Ayeti, Nur Suresinin 43. Ayeti, Zümer Suresinin 21. Ayeti gibi nice ayetler su döngüsünü 1400 yıl öncesinden bildiriyor.

Biyoloji bitkilerin erkekli dişili çiftler halinde bulunduğunu asrımızda keşfetmiştir. Oysa Kur’ân 1400 sene öncesinden bitkilerin erkekli dişili yaratıldığını6 ve dişilerin erkek bitkilerin spermleri ile aşılandığını ve bunun için rüzgârların aşılayıcı7 olduğunu bildiriyor.

Coğrafya’nın yeni keşiflerinden olan dağların yer yüzünü iç hareketlerin sarsıntısından koruyucu fonksiyonunu, Kur’ân 1400 yıl önceden bildiriyor.8

Örümcek, karınca, arı, sinek gibi nice hayvanlar ilim boyutunda Zooloji’nin gündemine asrımızda girerken, Kur’ân 1400 yıl öncesinden bu hayvanlarla ilgili zoolojik bilgiler aktarıyor.9

İnsanın zigot denilen aşılanmış bir yumurta hücresinden yaratıldığı Embriyoloji ve Tıp ilimlerinin yeni keşiflerindendir. Oysa Kur’ân bu konuda da 1400 sene önden gidiyor, Embriyoloji’nin zigot dediği aşılanmış hücreyi “alak” tabiriyle insanlığın gündemine taşıyor ve bir ilmî anahtar olan “alak” tabiri sureye de ad oluyor.10

Örnekler çoktur. Ancak sayfamız sınırlıdır. Lütfen Kur’ân’ı silik sözlere feda etmeyiniz.

Dipnotlar: 1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s.1195., 2- Yasin Suresi: 38., 3- Enbiya Suresi: 33., 4- Ra’d Suresi: 2; Lokman Suresi: 10; Hac Suresi: 65., 5- Furkan Suresi: 61., 6- Taha Suresi: 53., 7- Hicr Suresi: 22., 8- Nebe Suresi: 7., 9- Bakınız: Ankebut Suresi: 41; Neml Suresi: 18; Nahl Suresi: 68, 69; Bakara Suresi: 26., 10- Alak Suresi: 2; keza bakınız: Mü’minun Suresi: 13, 14.