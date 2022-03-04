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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Kur’ân’ın taklit edilemeyen güçleri

Süleyman KÖSMENE
04 Mart 2022, Cuma
Halime Dursun: Ümmet, i’câzında ittifak etmiştir. Mütenafi olmayan vücuh-u i’cazda ayrı ayrı gitmişler. Muarazadan men’i İlâhî, sarf-ı kuvâ, ümmîden zuhûru, cem’-i hakâik, garabet-i üslûb, belâgat-ı nazm, ihbar-ı guyub gibi… 1 Bu metni nasıl anlamalıyız?

Kimse Kur’ân’a Nazire Yapamamıştır

Kur’ân’ın taklit edilemeyen muhteşem yönlerinden birisi i’cazıdır. Kur’ân’ın i’cazı, Kur’ân’ın Allah kelâmı olmadığını ileri sürenleri susturmuştur. Kur’ân’ın beşer kelâmı olduğunu iddia edenler, Kur’ân âyetlerinin belâgatı karşısında söz söylemekten âciz kalmışlardır.   

Bu bir iddia değildir. Kur’ân meydandadır. Bin küsur senelik tarih de meydandadır. Şimdiye kadar Kur’ân’a ne dostundan, ne düşmanından nazire yapan, daha güzel ve veciz söz söyleyen biri çıkmamıştır. 

Eğer Kur’ân’ın sözlerinden daha veciz söz söyleyebilirseniz, Kur’ân’ın Allah kelâmı olmadığını, eski kaynaklardan esinlenip Hazret-i Muhammed (asm) tarafından yazıldığı gibi safsataları ileri sürebilirsiniz. 

Ama Kur’ân’a nazire yapamazsanız, işte o zaman Kur’ân’ın önünde şapka çıkarmak zorundasınız, Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu kabul etmek zorundasınız.  

Yedi Harikanın Harikaları

Kur’ân’ın mu’cize oluşunda ümmet birleşmiştir. Fakat ümmet, birbiriyle tezat teşkil etmeyen i’caz vecihlerinde farklı farklı gitmişler, farklı i’caz yönleri tesbit etmişlerdir.  

Kur’ân’ın i’cazını bu zamanda beyan etmek vazifesi Risale-i Nur’dadır. Bu vazife iledir ki, Risale-i Nur Kur’ân’ın yedi harikasını ve yedi i’caz yönünü hem ilim adamlarına, hem avama göstermiştir. Yedi harikanın da harikaları vardır. Bunlar da yedidir:

1- Muarazadan Men’-i İlâhî: Kur’ân kendisinin Allah kelâmı olmadığını iddia edenleri bunu ispat etmeye, eğer Allah kelâmı değilse beşer olarak benzer sözleri söylemeye dâvet etmiştir. Bu dâveti yaptığı âyette, aksi takdirde aynı zamanda, “ya muaraza ediniz. Yahut can ve malınız tehlikededir.” diyerek kılıçla muharebe etme yolunun da açılacağını söyleyip münkirleri tehdit etmiştir. 2  

“Demek, muaraza-i bilhuruf mümkün değildi, muharebe-i bissuyufa mecbur oldular.” 3  Yani harflerle dâvâyı kazanmak mümkün olmayınca, Kur’ân onları kılıçla savaşmaya dâvet etti. İnkâr edenler ya Kur’ân’ın i’cazı sebebiyle muarazadan âciz kaldılar. Ya da Cenab-ı Allah onları muarazadan men etti, muaraza edemediler. 

Kur’ân’ın Üslûbu Benzersizdir

2- Sarf-ı Kuva: Cenab-ı Allah Kur’ân’ı münkirlere kabul ettirmek için kuvvet kullanımını yasakladı. İnsanoğlunun önüne i’caz ve diğer harika özellikler koydu. Hiçbir beşer bu harikalara yetişip Kur’ân’a muaraza edemedi. Ancak Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğuna inanmayıp, Kur’ân’a nazire de yapamayanlara kuvvet kullanmayı, onlarla savaşmayı serbest bıraktı. 

Dolayısıyla inkârcıların bir tek kurtuluş yolları var: Kur’ân’a nazire yapmaları! Aksi takdirde dünyada da, ahirette de rezildirler. 

3- Ümmîden Zuhuru: Kur’ân böyle veciz biçimde tamamen Allah kelâmı olarak ümmî, yani okuma yazma bilmeyen bir peygamberin mübarek ağzından dökülmüştür. Kur’ân’ın bu özelliğine yetişmek de mümkün değildir. 

Bazı yorumcular, güya Hazret-i Peygamberi (asm) cahil olmaktan kurtarmak için onun okuma yazma bildiği şeklinde söylemler geliştiriyor. Bu bir tuzaktır. Bir adım ötesinde, Hazret-i Peygamberin (asm) bu kitabı –okuma yazma biliyor ya- kadim kültürlerden devşirdiği gibi bir safsata vardır. 

4- Cem’-i Hakaik: Kur’ân bütün hakikatlerin kaynağıdır.  

5- Garabet-i Üslûb: Kur’ân üslûbu son derece ince, nazik, nezih ve benzersizdir. 

6- Belâgat-ı Nazm: Kur’ân’ın nazmında hiçbir kitapta olmayan emsalsiz bir belâğat, yani eşsiz bir söz söyleme sanatı vardır. 

7- İhbar-ı Guyub: Kur’ân’ın gaybî haberlerden doğru olarak ve gerektiği kadar bahsetmesi emsalsizdir. Çünkü gaybî haberler bilinmez, bilinse de içine gerçeklere uymayan efsaneler çok karışır. Oysa Kur’ân ister maziden, ister istikbalden olsun verdiği gaybî haberlerin gerçekliği konusunda temel kaynak olmuştur. Bu yönüyle de Kur’ân diğer kitaplardan üstündür. Hâlâ bu üstünlüğü geçebilen bir kitap da yoktur.    

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 391. 2- Bakara Sûresi: 23, 24; İsra Sûresi: 88; Hud Sûresi, 13, 14. 3- Sözler, s. 413.

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