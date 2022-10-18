Kur’ân köleliği kaldırmıştır

Trabzon’dan Mustafa Nur Şahin: “Kölelik ve cariyelik hakkında bilgi verir misiniz? Bu meseleden dolayı Kur’ân’a eksiklik veren ve İslam’ı reddeden birine nasıl cevap verebiliriz?”

Tarihte Kölelik ve Cariyelik

Bu asrın acip bir hastalığıdır ki, insanlar kendi evhamlarına veya felsefî hezeyanlara dört elle sarılırken, din canibinden gelen bilgilere maalesef pamuk ipliği ile yaklaşıyorlar. İşi inkâr noktasına getirebiliyorlar. Size de ‘Allah akıl iz’ân versin’ demek düşüyor.

İslâmiyet geldiğinde Arabistan kölelerden ve cariyelerden geçilmiyordu. Kölelerin ve cariyelerin hiçbir hakları yoktu. En zor işlerde çalıştırılırlar, horlanırlar, aşağılanırlar, dövülürler, aç ve susuz bırakılırlardı.

Ne hazindir ki, insan insanı tarihin en eski çağlarından beri köleleştire gelmiştir. Bu acımasız anlayış, bilhassa Eski Yunan’da, Roma İmparatorluğunda, Hint bölgesinde, Eski Mısır’da ve Arabistan putperestlerinde vahşîce uygulama alanı bulmuştur.

Kur’ân’a Haksızlık Yapmayalım

Tarih öncesi devirlerden beri savaşlarda ele geçirilen düşman askeri köle olarak, ele geçirilen düşman kadını da cariye olarak mukabil güçlerce alınmış; böylece hem pazarlık yapma gücü artırılmış, hem de köle ve cariyelerden yararlanılmıştır. Fakat zulümde barbarlaşan insanoğlu savaş dışında da baskınlar ve eşkıyalık yoluyla kimsesiz ve güçsüz kimseleri boyunduruğu altına almış, kullanmış ve satmıştır.

Kur’ân, köleliğe ve cariyeliğe karşı hükümler getirmiş; bunu bizzat ibadet dilinin içine koymuş ve belirli bir süreç içinde de köleliği de, cariyeliği de kaldırmıştır. Bunu görmezsek Kur’ân’a haksızlık yapmış oluruz.

İşte bazı örnekler:

*Zekât gelirinin sekizde biri köle ve cariyelerin hürriyetlerine kavuşturulması için tahsis edilecektir.1 Çocuk doğuran cariyelerin alınıp satılması yasaktır ve derhal hürriyetlerine kavuşturulacaktır.2 Ramazan orucunu bilerek bozan kişi veya yeminini bilerek bozan kişi bir köle veya cariye azad edecektir.3 Kölesini veya cariyesini döven kişi, ceza olarak dövdüğü kölesini veya cariyesini azad edecek, hürriyetine kavuşturacaktır.4

Köle ve Cariye Hukuku

Örnekler artırılabilir. Görülüyor ki, Kur’ân köleliğe ve cariyeliğe karşıdır. Fakat elbette, hukuku çiğnenmesin ve hakkı yenmesin diye, köle ve cariyeler ile ilgili hukuki düzenlemeler de getirmiştir.

İslâm Tarihi ortadadır. İslam Tarihi boyunca düşmandan esirler alınmıştır, evet. Fakat esirlere sırayla şu muameleler yapılmıştır:

1-Devlet elindeki esirleri, düşman tarafta bulunan esirlerle mübadele etmiştir. Böylece önce kendi vatandaşını kazasız belâsız kurtarma fırsatı elde etmiştir. Esir Müslümanları kurtarmak için elindeki esirleri fidye olarak kullanmıştır.

2-Devlet bu esirleri düşman tarafın kabul edilmez isteklerini ve anlaşma şartlarını reddetmek ve düşmanı barışa zorlamak için bir üstünlük gücü olarak kullanmıştır.

3-Devlet esirler içindeki ilim adamlarını, sanatkârları, meslek erbabını ve sair işe yarayan vasıflı insanları ülkenin imarında, eğitim ve öğretim işlerinde ve sair faydalı mesleklerde çalıştırmıştır. Faydalanma karşılığında esirleri azad etmiştir.

4-Eğer bu ön tedbirlerle düşman esirleri dağıtılmamış ise, son çare olarak bu köle ve cariyeler ekonomik güçlerinden istifade etmek ve birer insan olarak sosyal hukuku gözetilmek şartıyla –yediklerinden yedirmek, giydiklerinden giydirmek, çalıştıklarında ücretleri eksiksiz verilmek, cariyelerle evlenildiğinde hürriyetlerine kavuşturmak gibi önemli insani şartlara riayet etmek kaydıyla- mücahitlere dağıtılmıştır.

Dipnotlar:

1- Tevbe Sûresi: 60 2 -İbn-i Mâce, Itk, 2515/6

3- Mâide Sûresi: 89; Tâc: 2/67 4- Müslim, Eyman, 1657