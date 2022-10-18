"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Kur’ân köleliği kaldırmıştır

Süleyman KÖSMENE
18 Ekim 2022, Salı
Trabzon’dan Mustafa Nur Şahin: “Kölelik ve cariyelik hakkında bilgi verir misiniz? Bu meseleden dolayı Kur’ân’a eksiklik veren ve İslam’ı reddeden birine nasıl cevap verebiliriz?”

Tarihte Kölelik ve Cariyelik

Bu asrın acip bir hastalığıdır ki, insanlar kendi evhamlarına veya felsefî hezeyanlara dört elle sarılırken, din canibinden gelen bilgilere maalesef pamuk ipliği ile yaklaşıyorlar. İşi inkâr noktasına getirebiliyorlar. Size de ‘Allah akıl iz’ân versin’ demek düşüyor. 

İslâmiyet geldiğinde Arabistan kölelerden ve cariyelerden geçilmiyordu. Kölelerin ve cariyelerin hiçbir hakları yoktu. En zor işlerde çalıştırılırlar, horlanırlar, aşağılanırlar, dövülürler, aç ve susuz bırakılırlardı.  

Ne hazindir ki, insan insanı tarihin en eski çağlarından beri köleleştire gelmiştir. Bu acımasız anlayış, bilhassa Eski Yunan’da, Roma İmparatorluğunda, Hint bölgesinde, Eski Mısır’da ve Arabistan putperestlerinde vahşîce uygulama alanı bulmuştur. 

Kur’ân’a Haksızlık Yapmayalım  

Tarih öncesi devirlerden beri savaşlarda ele geçirilen düşman askeri köle olarak, ele geçirilen düşman kadını da cariye olarak mukabil güçlerce alınmış; böylece hem pazarlık yapma gücü artırılmış, hem de köle ve cariyelerden yararlanılmıştır. Fakat zulümde barbarlaşan insanoğlu savaş dışında da baskınlar ve eşkıyalık yoluyla kimsesiz ve güçsüz kimseleri boyunduruğu altına almış, kullanmış ve satmıştır.

Kur’ân, köleliğe ve cariyeliğe karşı hükümler getirmiş; bunu bizzat ibadet dilinin içine koymuş ve belirli bir süreç içinde de köleliği de, cariyeliği de kaldırmıştır. Bunu görmezsek Kur’ân’a haksızlık yapmış oluruz.  

İşte bazı örnekler:

*Zekât gelirinin sekizde biri köle ve cariyelerin hürriyetlerine kavuşturulması için tahsis edilecektir.1 Çocuk doğuran cariyelerin alınıp satılması yasaktır ve derhal hürriyetlerine kavuşturulacaktır.2 Ramazan orucunu bilerek bozan kişi veya yeminini bilerek bozan kişi bir köle veya cariye azad edecektir.3 Kölesini veya cariyesini döven kişi, ceza olarak dövdüğü kölesini veya cariyesini azad edecek, hürriyetine kavuşturacaktır.4 

Köle ve Cariye Hukuku

Örnekler artırılabilir. Görülüyor ki, Kur’ân köleliğe ve cariyeliğe karşıdır. Fakat elbette, hukuku çiğnenmesin ve hakkı yenmesin diye, köle ve cariyeler ile ilgili hukuki düzenlemeler de getirmiştir.   

İslâm Tarihi ortadadır. İslam Tarihi boyunca düşmandan esirler alınmıştır, evet. Fakat esirlere sırayla şu muameleler yapılmıştır:

1-Devlet elindeki esirleri, düşman tarafta bulunan esirlerle mübadele etmiştir. Böylece önce kendi vatandaşını kazasız belâsız kurtarma fırsatı elde etmiştir. Esir Müslümanları kurtarmak için elindeki esirleri fidye olarak kullanmıştır.  

2-Devlet bu esirleri düşman tarafın kabul edilmez isteklerini ve anlaşma şartlarını reddetmek ve düşmanı barışa zorlamak için bir üstünlük gücü olarak kullanmıştır. 

3-Devlet esirler içindeki ilim adamlarını, sanatkârları, meslek erbabını ve sair işe yarayan vasıflı insanları ülkenin imarında, eğitim ve öğretim işlerinde ve sair faydalı mesleklerde çalıştırmıştır. Faydalanma karşılığında esirleri azad etmiştir. 

4-Eğer bu ön tedbirlerle düşman esirleri dağıtılmamış ise, son çare olarak bu köle ve cariyeler ekonomik güçlerinden istifade etmek ve birer insan olarak sosyal hukuku gözetilmek şartıyla –yediklerinden yedirmek, giydiklerinden giydirmek, çalıştıklarında ücretleri eksiksiz verilmek, cariyelerle evlenildiğinde hürriyetlerine kavuşturmak gibi önemli insani şartlara riayet etmek kaydıyla- mücahitlere dağıtılmıştır.  

Dipnotlar:       

1- Tevbe Sûresi: 60 2 -İbn-i Mâce, Itk, 2515/6

3- Mâide Sûresi: 89; Tâc: 2/67 4- Müslim, Eyman, 1657

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da ölü sayısı 603'e yükseldi

    Rusya'dan İsrail'e: Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder

    "Bir oyuncak da sen ver" kampanyası destek bekliyor

    Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

    Irak'ta Abdullatif Reşid dönemi resmen başladı

    Alman Bakan Lauterbach: Enerji krizi çözülmezse hastaneler kapanabilir

    'Madendeki patlama sonrası çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı'

    Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

    Avustralya - Victoria'da binlerce ev sular altında kaldı

    Kiev'e 'İHA'larla saldırılar düzenlendi

    Kaza değil, cinayet

    1 milyon elektrikli aracımız olursa...

    Gıda enflasyonu baskıyla düşmez

    Demokrasi ve hukuk devleti uçurumunun kenarında

    Tedavileri devam eden madenciler hakkında Bakan Koca'dan açıklama

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı - Valerien Ismael'e istifa çağrısı yapıldı

    Afganistan'daki eğitim sistemi çökmek üzere

    Enerji, maliyetleri arttıracak

    Çevreci kaymakama büyük alkış

    Acımızı paylaştılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Topu kadere atmak...
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân köleliği kaldırmıştır
    Risale-i Nur'dan

    Mes’uliyetten kurtulmak için kadere yapışmak!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sansür-baskı, bumerang gibidir
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna fâciayı çarpıtmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde demokrasi
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Kalbin en ince duygusunun Allah’ı “Müşâhedesi”:
    Faruk ÇAKIR

    İhmal var mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hukuk-u ibad” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.